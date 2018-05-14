Море волнуется раз... Елбасы предлагает построить Черноморо-Каспийский судоходный канал

12:26 15.05.2018 Казахстан также предложил проработать возможность строительства высокоскоростной автомагистрали "Евразия"..



Казахстан предлагает странам ЕАЭС рассмотреть возможность строительства судоходного канала между Черным и Каспийским морями, заявил в понедельник президент Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).



"Другим перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала "Евразия", который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря", - сказал Назарбаев, выступая на расширенном заседании ЕАЭС.



Кроме того, Казахстан предлагает проработать возможность строительства высокоскоростной автомагистрали "Евразия", которая соединит Европу с Азией через Россию и Казахстан. Источник - Zakon.kz

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