 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.05.2018
12:40  Цена "бархатной революции": правительство Армении сформируют под олигарха Царукяна
12:38  Под ударами России ИГИЛ меняет тактику
12:37  "Роскосмос" возглавит бывший главный российский "соотечественник" Дмитрий Рогозин
12:32  Россия вернулась в Афганистан? - Эйрик Веум
12:31  В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки "профсоюзного олигарха" Асанакунова
12:30  "Как я буду играть в команде казахов, нося имя Манас?", - кыргызский кокбурист Манас Ниязов
12:29  В Туркменистане в условиях кризиса население распродает свое "советское" золото
12:27  Загадки казахстанского рукотворно-термоядерного Чаганского озера
12:26  Море волнуется раз... Елбасы предлагает построить Черноморо-Каспийский судоходный канал
12:25  The Hill: Трампу приходится расплачиваться за грехи Обамы
10:56  Ядовитые семена лжи (по поводу "предательства" Л. Троцкого), - К.Скоркин
10:08  Потомственные VIP-Кыр-утырки. "Шалости" племянников депутата Арапбаева и сына депутата Молдобековой? - У.Кабылбеков
10:04  Саудовские шейхи покупают системо-образующий в РТ "Таджиксодиротбанк"
09:41  Сядет/не сядет? Экс-премьер Киргизии Исаков считает, что оснований для его задержания нет
08:55  Турция отозвала послов из США и Израиля
08:32  Самые близкие союзники России пошли в разнос, а потом приехали в Сочи снимать вопросы с Москвой, - "МК"
08:16  США угодили в ближневосточный капкан: как саудиты обдурили Трампа
08:05  Выборы в Ираке: поражение США, победа Ирана, - А.Веселов
07:30  На фоне Иерусалимской бойни мусульман. Мирзиеев крайне неудачно прибыл на "обнимашки" к Трампу
07:25  Худжандский централ, ветер северный... Рахмон решил построить в Таджикистане супер-тюрьму
07:23  66 - за, 65 - против. "Независимую" Каталонию возглавил пучдемонист Жоаким Торра
07:14  "Духовник Путина" Тихон (Шевкунов) стал митрополитом Псковским. У России будет правильный патриарх
07:00  "Рука США" против "руки Ирана". На выборах в Ираке неожиданно победил только созданный блок шиитского богослова ас-Садра
06:58  Трамп - детонатор. Посольство США переехало поближе к войне, - М.Беленькая
06:52  Мирзиеев оказался Джавдетом, который стреляет в спину. У Трампа новый фаворит в ЦА, - "НГ"
06:48  Чем грозит миру конфликт в Южно-Китайском море, - Д.Мосяков, Е.Канаев
06:46  Китайская древность нашей эпохи, - А.Ломанов
05:09  В Сочи создан ряд новых "советов руководителей уполномоченных органов" государств ЕАЭС
00:55  В сухогруз "Ince Inebolu", следовавший из РФ в Йемен с грузом пшеницы, угодила неизвестно чья ракета
00:53  Фронт через Кабул. В Афганистане началось сезонное наступление талибов
00:49  Союзники России: Кто в решающий момент не предаст, - "СП"
00:48  Глава Нацгвардии Казахстана порадовался отсуженным у Украины $15 млн
00:47  Strategist: США придерживаются двойных стандартов в торговле с КНР
00:45  Нефть в обмен на бумагу. Как англосаксы захватили контроль над углеводородами, - Ю.Городненко
00:43  Протесты 10 мая в Казахстане: что случилось и чего ждать? - М.Шибутов
00:38  Удастся ли спасти ядерную сделку с Тегераном? - С.Тарасов
00:20  КырПрезидент Жээнбеков не против открытия в стране второй российской военной базы
00:16  В ЕАЭС создадут совет министров сельского хозяйства
00:13  Как Академик Салимов двух узбекских президентов выпестовал, - М.Захидов
Понедельник, 14.05.2018
21:11  Узбекистан и США намерены подписать соглашений на $4 млрд
20:31  Таможню Киргизии возглавил Алмаз Онолбеков
20:27  Перенос посольства США в Иерусалим привел к кровопролитным столкновениям - 50 убитых, 500 раненых
12:18  Кому нужен Кудрин? "Новое" правительство РФ - реверанс Путина перед Западом, - В.Катасонов
12:13  Топ-модель Ирина Шейк сразила Канны. Забыв надеть трусы под красное платье с разрезами (фото)
12:11  Сколько денег бездарно потрачено. Чем занимается "Россотрудничество", - В.Мальцев
12:10  Россиян заменили гастарбайтерами: шокирующая статистика трудовой миграции из Средней Азии
12:05  Женщина-палач. Фрума Хайкина-Щорс командовала казахо-китайским отрядом во время гражданской войны на Украине
12:03  Китайский бизнес по-алтайски. Что делала фирма россиянина Хунюя
12:02  Прагматичный революционер. Чего ожидать от Никола Пашиняна, - М.Золян
12:00  К чему приведет выход США из ядерной сделки с Ираном, - А.Баклицкий
09:48  Новый АрмКабмин. Реформы Пашиняна могут привести к его "ликвидации", - "МК"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
The Hill: Трампу приходится расплачиваться за грехи Обамы
12:25 15.05.2018

Обвинения в уничтожении американского авторитета среди союзников Вашингтона, направленные против Трампа, являются неискренними и нечестными

Критики решения президента США Дональда Трампа о выходе их ядерного соглашения с Ираном утверждают, что действия Трампа нанесли серьезный удар по авторитету США на мировой арене. На самом деле эти критики сбиты с толку: именно предыдущий президент Соединенных Штатов Барак Обама, а не Трамп, разрушил доверие американских союзников к Вашингтону, пишет Алекс Титус в статье для американского издания The Hill.

Ядерная сделка 2015 года лишь способствовала укреплению милитаристских амбиций исламской республики на Ближнем Востоке. Более 500 тыс. человек погибли в Сирии, Йемен столкнулся с "худшим гуманитарным кризисом" в мировой истории, а напряженность в отношениях между Ираном и Израилем достигла рекордно высокого уровня. Последствия этой ужасной сделки носили катастрофический характер, особенно для американских союзников. Трамп стремится восстановить доверие ключевых региональных партнеров Вашингтона.

Критики Трампа, похоже, забыли про ущерб, нанесенный Обамой, когда он заключил ядерное соглашение с Ираном. Почти каждый крупный партнер Вашингтона на Ближнем Востоке яростно выступал против этого соглашения с самого начала. Несмотря на это, Обама все же заключил соглашение. Представители и дипломаты из Иерусалима, Эр-Рияда и Абу-Даби штурмовали Капитолийский холм, пытаясь помешать подписанию соглашения с Ираном, поскольку они понимали, что это приведет к смещению регионального баланса сил в сторону Тегерана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через несколько часов после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) заявил, что это "историческая ошибка".

СВПД стал идеальным вариантом для иранского режима. Ядерное соглашение предоставило Ирану дополнительные возможности, поскольку Тегеран получил доступ к миллиардам долларов для финансирования региональной экспансии. С другой стороны, после истечения срока действия ядерного соглашения Тегеран смог бы продолжить развитие своей ядерной программы. СВПД не затрагивал иранскую ракетную программу. Как говорится, тише едешь - дальше будешь.

После подписания СВПД Тегеран решил укрепить свои позиции в Сирии. По разным оценкам, сейчас в Сирии присутствует 20 тыс. бойцов, подконтрольных Ирану. На территории Сирии находятся 10 военных объектов Ирана, два из которых расположены вблизи израильской границы. На данный момент столкновение с Израилем кажется неизбежным. В Ливане расширилось влияние проиранского движения "Хезболла". Тем временем Тегеран продолжает поддерживать йеменских хуситов, а иранские боевики активизировали столкновения с силами безопасности Бахрейна. Ситуация в регионе остается мрачной.

Учитывая ошибки, допущенные Обамой, может возникнуть вопрос: что предпринял Трамп, чтобы исправить сложившееся положение? Во-первых, он вывел Соединенные Штаты из СВПД и намерен восстановить санкции против Ирана. Трамп готов поддержать региональных союзников в противодействии общим угрозам. Нынешний глава Белого дома заверил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, что любое нападение на Саудовскую Аравию будет рассматриваться как нападение на Соединенные Штаты.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон и государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео еще больше укрепили позиции американской администрации, стремясь восстановить ответственное американское руководство в регионе.

Это всего лишь несколько шагов, предпринятых нынешней администрацией для устранения просчетов, допущенных администрацией Обамы. Ужасное ядерное соглашение Обамы способствовало укреплению власти Ирана, поэтому, когда некоторые критики пытаются обвинить Трампа, им стоит вспомнить, что виновником регионального беспорядка был не кто иной, как Обама. Обвинения об уничтожении американского авторитета среди союзников Вашингтона, направленные против Трампа, являются неискренними и нечестными.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526376300
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  