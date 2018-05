Ядовитые семена лжи (по поводу "предательства" Л. Троцкого), - К.Скоркин

10:56 15.05.2018 Для миллионов людей "предательство" Л.Д. Троцкого стало непререкаемым фактом. И время ничего не меняет. Троцкий по запросу НИЦ "Мемориал" реабилитирован Прокуратурой РФ 21.05.1992 года (по ст. ОС КОГПУ ОТ 31.12.1927 о высылке на 3 года в Сибирь) и Генеральной прокуратурой РФ 16.06.2001 (решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.01.1929 и постановление Президиума ЦИК СССР от 20.02.1932 о высылке из СССР, лишении гражданства с запрещением въезда в СССР). Юридически Троцкий давно уже реабилитирован. До реабилитации его в общественном сознании еще далеко. Обвинений в "государственной измене", "шпионаже", "организации диверсий и вредительстве", "подготовке террористических актов" в отношении Троцкого в судебном порядке в СССР никогда не выдвигали. По указанным статьям УК СССР Троцкий осужден не был. Но многие россияне его и сегодня считают "предателем", "шпионом", "террористом", "диверсантом", "вредителем". Об этом красноречиво свидетельствуют и итоги мероприятий, приуроченных к столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Мало того, что выдающаяся роль Троцкого в ее победе и защите завоеваний Октября была проигнорирована, на его имя обрушился очередной поток лжи и клеветы.



Почему в России до сих пор имя Троцкого вызывает в массовом сознании народа отторжение и неприязнь? Во-первых, это закономерный итог шестидесятилетней клеветы в отношении Троцкого руководителей КПСС. Слишком долго и планомерно вдалбливалось в сознание простых людей то, что Троцкий "враг СССР, ренегат, предатель, шпион, организатор диверсий и террора". Во-вторых, в России с 1991 года на государственном уровне ведется политика зоологического антикоммунизма. При этом Троцкий и Ленин постоянно выставляются для народа в роли кровавых палачей, безумных фанатиков, главных гонителей и хулителей православной веры, разрушителей русских традиционных ценностей и народной духовности. Целая наемная свора обслуживает такой заказ власти в СМИ, на телевидении, учебных кафедрах и в школьных классах. Как только не клеймят сегодня Троцкого. Масон, сатанист, "вирус"… В-третьих, народ России пережил страшную трагедию с развалом СССР. Этот развал в разной мере коснулся каждого гражданина страны. И миллионы россиян до сих пор не могут простить коммунистам их предательства в 1991 году. И именно на этой струне виртуозно играют все российские антикоммунисты. Важно подчеркнуть, что современный антикоммунизм в России сегодня тесно переплетается с антисемитизмом. А Троцкий для антисемита самый лакомый объект для испражнений злобы.



Так кем же был Л.Д.Троцкий в реальности?



Троцкий в истории России и мировом революционном движении фигура сложная, противоречивая и многогранная. Для ее понимания требуются специальные знания и определенный уровень общего развития личности. Простой трудовой человек историю революционного движения, да и России в целом, усвоил на уровне средней школы. Что он знает о Троцком. Меньшевик – ренегат, "иудушка", предатель, шпион и т.п. Некоторые левые радикалы в коммунистическом движении именовали Троцкого "верным учеником В.И. Ленина". Но Троцкий не был его учеником. Это вполне самостоятельный и самодостаточный политик в российской социал-демократии. На разных этапах истории он сотрудничал с Лениным, на других этапах спорил и боролся с ленинской фракцией. Но с марта 1917 года именно Троцкий стал ближайшим и верным соратником Ленина. Таковым он оставался до самой смерти вождя Русской революции. "Троцкий – противник И.В.Сталина, убеждает иной сторонник социализма сталинской эпохи, следовательно, он враг СССР и социализма". Но Сталин, при всех его заслугах, это еще не СССР. Сталин предложил партии модель развития советского общества: "Построение социализма в одной стране". Затем, на базе такой модели в СССР была создана конкретная политическая и социально-экономическая система. Можно долго и конкретно спорить о достоинствах и недостатках сталинской системы. Но суть проблемы не в этом споре, а в том, что могла возникнуть и иная модель тому, что предложил партии Сталин. Установка, что "противник Сталина - это враг СССР и социализма" по сути своей порочна и ущербна. "Троцкий – непримиримый борец против капитализма-империализма, -рассуждает буржуазный интеллигент,- следовательно, он наш враг, как и Сталин". И такая позиция вполне понятна. Современное капиталистическое общество за какие-то 40 лет лишилось практически всех своих социальных достижений. Однако этот интеллигент, как глупый пингвин, продолжает превозносить "права человека", "свободу слова", "свободу личности". Спорить с такими зомбированными людьми занятие бесполезное.



"Ну как же, - говорят нам авторы статьи "Пятая колонна Льва Троцкого", - сотрудничество с западными и фашистскими спецслужбами, организация военных переворотов, сдача агентурных советских спецслужб и Коминтерна, регулярные доносы на дружественных СССР общественных деятелей. Но, простите, именно за это врагов народа товарищ Сталин и ставил к стенке!" (1). Такая позиция удивительным образом уживается с другой весьма характерной для современной России позиции: Троцкий проклятый космополит, сатанист, кровавый палач. Такая ложь распространяется в обществе не невеждами или бесноватыми, а известными политиками, депутатами Государственной Думы, писателями, актерами, режиссерами и другими широко известными публичными лицами. Все эти деятели себя именуют представителями нашей элиты, носителями национальной культуры и духовности.



Рассмотрим наиболее весомые аргументы тех обществоведов, которые приписывают Троцкому ярлык "предателя". При этом примем во внимание то обстоятельство, что с 1932 года по указанию Политбюро во главе со Сталиным Троцкий был лишен советского гражданства. Следовательно, защита Троцким своего честного имени и неприятие им руководства СССР никоим образом не могут

быть основанием для оценки Троцкого в части его конфликта с руководством компартии. Не Троцкий изменил своим убеждениям коммуниста, а руководство СССР отказало ему в праве быть гражданином СССР. Так почему он должен быть верным Сталину?



Среди значительной части обществоведов сохраняется стойкая приверженность к той точке зрения, что обвинения, прозвучавшие на московских процессах, в существовании чудовищного заговора во главе с Троцким с целью свержения Советской власти, убийства руководителей СССР, установления в СССР капиталистических порядков, сотрудничество с разведками империалистических стран, прежде всего с фашистской Германией, организация саботажа и диверсий, строго доказаны и не нуждаются в пересмотре. Среди них Харпал Брар, Марио Соуса, Людо Мартенс и др. Неудивительно, что эти обществоведы, вопреки открывшимся неопровержимым фактам, склонны оправдывать массовые репрессии

1937-1938 гг., осуществленные под руководством Политбюро ЦК ВКП (б) и лично Сталина. Вот характерные суждения на этот счет Людо Мартенса:



"By and large, the 1937-1938 purge succeeded un its purpose. There was also a lot of damage and many errors were committed, but these could probably not have been avoided, given the internal situation of the Party. Most of the men and women in the Nazi Fifth Column fell during the purge. And when the fascists attacked the USSR, there were few collaborators within the State and Party apparatus" (2).



(В общем и целом, чистки 1937-1938 годов достигли своей цели. Было также много вреда, и много ошибок было совершенно, но их, по-видимому, нельзя было избежать, учитывая ситуацию внутри партии. Большинство мужчин и женщин, представлявших Нацистскую Пятую Колонну, погибли в ходе чисток. И когда фашисты напали на СССР, там было мало сотрудников среди государственного и партийного аппарата. (пер. В. Чеченцева))



Просто уму непостижимо, как можно сейчас защищать репрессии 1937-1938 гг. в духе выступлений генерального прокурора СССР А.Я. Вышинского на московских процессах. Смотрите, например, статью доктора географических наук В. Бабкина "Ложь о репрессиях оправдывает врагов советской страны" ("Правда", 5-8 августа 2011 г., № 84).



Напомним, что еще в 1937 году Комиссия Дьюи после обстоятельного изучения выдвинутых против обвиняемых "доказательств" пришла к выводу, "что московские процессы являются подлогом". В итоговом заявлении сказано, что "прокурор чудовищно фальсифицировал роль Троцкого до, во время и после Октябрьской революции." Особо указывается, что "Троцкий никогда не поручал кому бы то ни было из обвиняемых или свидетелей московских процессов вступать в соглашения с иностранными державами против Советского Союза. Напротив, он всегда решительно стоял за защиту СССР. Он был всегда наиболее непримиримым идеологическим противником фашизма, представленного теми державами, в заговоре с которыми он был обвинен". И еще один пункт заявления Комиссии: "На основании всех данных мы находим, что Троцкий никогда не высказывался за реставрацию капитализма в СССР, не вступал в заговор и не делал никаких попыток для осуществления этой цели. Напротив, он всегда был решительным противником реставрации капитализма в Советском Союзе и его существования где бы то ни было" (3).



Фундаментальное значение для оценки характера московских процессов в нынешних условиях приобретают заключение, сделанное в 1990 году объединенной комиссией работников Комитета партийного контроля, КГБ и прокуратуры СССР по надзору за исполнением законов о государственной безопасности под руководством В. И. Илюхина. Вот что говорится в подготовленной комиссией справке: "Всесторонний и глубокий анализ всех документов и материалов дает основание к выводу – террористический акт в отношении С. М. Кирова 1 декабря 1934 года был подготовлен и осуществлен одним Николаевым. Руководствуясь устными указаниями Сталина

о том, что убийство Кирова совершили зиновьевцы, сотрудники органов НКВД искусственно связали Николаева с бывшими участниками зиновьевской оппозиции Котолыновым, Румянцевым, Толмазовым и другими, сфальсифицировали первоначально уголовные дела т. н. "ленинградского" и "московского" центров, "ленинградской контрреволюционной группы Сафарова, Залуцкого и других",а впоследствии – "правотроцкистского блока", "объединенного" и "параллельного" центров и другие. По этим делам необоснованно была репрессирована большая группа ни в чем не повинных граждан, многие из которых подвергнуты расстрелу. Большинство из них реабилитировано"(4).



Здесь дадим слово профессору Ю. В. Емельянову, видному ученому по изучению сталинской эпохи. Подводя итог своего исследования причин массовых репрессий в СССР в 1937-1938 гг., он констатирует: "Хотя было очевидно, что капиталистический мир

был заинтересован в ослаблении СССР и существовали связи отдельных оппозиционеров с зарубежными военными разведками, место внешнего фактора в событиях 1937 года было сильно преувеличено. А ведь Сталин не раз признавал, что шпионы и другие агенты иностранных разведок – это лишь "жалкая кучка". Тем не менее почти все репрессированные (а их были сотни тысяч) были обвинены

в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Сомнительными были и версии о шпионаже ряда подсудимых публичных процессов. Объяснение выступлений против курса правительства лишь волей иностранных держав и их разведок было порождено доверием к версиям, сочиненным ежовскими следователями, и мешали увидеть глубокие причины, породившие сопротивление значительной части партийных верхов насущным общественно-политическим преобразованиям (5) .



Как видно, Емельянов, тем не менее, не решается дать оценку массовым репрессиям, нанесших серьезный урон партии и советским людям, признать лживость обвинения Троцкого в организации свержения Советской власти.



Излюбленным приемом для разоблачения "предательской" роли Троцкого является ссылка прежде всего, на "Бюллетень оппозиции", подвергавшей резкой критике теорию и практику построения социализма в СССР и его внешнюю политику. Людо Мартенс утверждает:

"During the thirties, Trotsky literally become the world"s expert on anti-Communism. Even today, right-wing ideologues peruse Trotsky"s works in search of weapons against the Soviet Union under Stalin" (6). ( В 30-е годы Троцкий стал буквально мировым экспертом по антикоммунизму. Даже сегодня правые идеологи перелистывают труды Троцкого в поисках оружия против Советского Союза при Сталине.(пер. В. Чеченцева).)



Что можно сказать по этому поводу? Троцкий еще до своего изгнания из СССР не скрывал, что он находится в решительной оппозиции

к проводимому большинством ЦК ВКП (б) во главе со Сталиным курсу внешней и внутренней политики. Но оппозиция тем и отличается от простых различий во взглядах, что ведет борьбу за перемены правительственной политики вплоть до завоевания государственной власти.



Только исключительно репрессивные меры, примененные властью СССР, заставили Троцкого и левую оппозицию использовать и нелегальные средства в своей деятельности (включая издание "Бюллетеня оппозиции", распространения листовок и т.п.) Это же касается и обращения к буржуазным средствам массовой информации.

Следует четко понимать, что с момента своего изгнания из СССР в 1932 году Троцкий находился в положении информационной изоляции. Поэтому многие его характеристики состояния советского общества и политики ВКП (б) были поверхностны, а подчас и ошибочны, искажены капиталистическими СМИ. В то же время он оказался пророком, предсказав реальную опасность перерождения Коммунистической партии Советского Союза и предательства ее верхушкой идей социализма.



В ряде своих публикаций, начиная с 1932 года, Троцкий использовал совершенно секретные документы ЦК ВКП (б), Коминтерна и ОГПУ-НКВД. Сталин полагал, что на Троцкого работает его агентура в руководстве партии и государства. На самом деле Троцкий эту агентуру не формировал. Просто любой враг Сталина от коммуниста, идейного сторонника Троцкого, до черносотенца-монархиста точно знал, кому выслать материал. При этом предавались огласке лишь материалы, касавшиеся Сталина и бюрократов в руководстве СССР.



Надо отдать должное авторам доклада ЦК РКРП-КПСС, которые в разделе, посвященном достижениям Советского Союза в ходе социалистического строительства, в противовес антикоммунистам, стремящихся "чернить достижения социализма демагогическими рассуждениями об ужасах сталинской диктатуры", привели яркие слова Троцкого из его работы "Преданная революция": "Только благодаря пролетарской революции отсталая страна совершила менее чем в два десятилетия, беспримерные в истории успехи. Тем самым закончен спор и с реформистами в рабочем движении. Можно ли хоть на минуту сопоставить их мышиную возню с той титанической работой, которую совершает народ, пробужденный к новой жизни" (7).



Еще одним инструментом компрометации Троцкого служат появляющиеся время от времени ссылки на некие документы, находящиеся в архивах США и других капиталистических стран.



В своей обстоятельной статье "Отношения между Троцким и США в 1939-1940 гг." (8) Виджай Сингх приводит свидетельства, полученные из архивов США, в пользу точки зрения, что Троцкий был информатором властей США о деятельности коммунистов и агентов Коминтерна. Хотя Сингх признает тот факт, что Троцкому было отказано в визе для дачи свидетельских показаний в Комитете по расследованию антиамериканской деятельности (Комитет Дайеса), он полагает, что несколько встреч в Мексике с официальными лицами в США, зафиксированных в документах и сообщенные исследователями в последние годы, достаточно высвечивают неприглядную роль Троцкого. И это при том, что у Сингха вызывает удивление, что американские исследователи профессор Уильям Чейз и Дана Рид, поспешившие заявить о наличии у них конкретной информации о сотрудничестве Троцкого с властями США "в течение двух десятилетий были по этому вопросу очень молчаливы"(8).



Уместно здесь отметить, что сам Троцкий не делал секрета из своих контактов с сотрудниками мексиканской полиции: "Со временем активного и поистине разбойничьего участия ГПУ в испанских событиях, - писал Троцкий, - я получал немало писем от своих друзей, главным образом из Нью-Йорка и Парижа, о тех агентах ГПУ, которые направлялись в Мексику из Франции и Соединенных Штатов.

Имена и фотографии некоторых из этих господ были мною своевременно переданы мексиканской полиции" (9).



В свете того, что эти агенты сводили свою деятельность в основном к подготовке ликвидации Троцкого, можно судить о том, насколько информация Троцкого была вредной для интересов СССР.



Подводя итог рассмотрения совокупности всех фактов, касающихся деятельности Троцкого за рубежом, можно с доверием отнестись

к словам самого Троцкого из завещания, сделанные в феврале 1940 года: "Мне незачем здесь еще раз опровергать глупую и подлую клевету Сталина и его агентуры: на моей революционной чести нет ни одного пятна. Ни прямо, ни косвенно я не входил ни в какие закулисные соглашения или хотя бы переговоры с врагами рабочего класса" (10).



Зададимся вопросом: Кому выгодно раскручивать тему предательства Троцкого?

После окончания Великой Отечественной войны тема троцкизма практически перестала существовать. Рядовые коммунисты в нашей стране уже смутно представляли, что такое троцкизм и почему с ним велась борьба. Троцкий для них был просто предателем, как полицай, выдававший гестапо подпольщиков и партизан. А кого он предал, когда и где - значения уже не имело. Казалось бы "сенсация" о предательстве Троцкого себя исчерпала. Но не тут то было. Американские борцы идеологического фронта оказались "тертыми калачами". По их заказу в годы "холодной войны" появилось множество книг по истории советского общества довоенного времени. В этих трудах деятельность Троцкого преподносилась как непримиримого врага Советского Союза, борца против "тоталитаризма" Советского государства, а с другой стороны - как агента иностранных спецслужб на основе открывшихся новых архивных данных. Предательство Троцкого к 60-м годам стало историческим фактом, в достоверности которого практически никто не сомневался. В том числе и среди обществоведов социалистических стран и СССР.



Но достаточно было задать себе два вопроса. Почему, несмотря на то, что с 1938 года прошли десятки лет, но в США и сегодня протоколы показаний Троцкого сотрудникам "Комитета по антиамериканской деятельности" не опубликованы. Почему? Ведь такая публикация в годы "холодной войны" была бы серьезным ударом по международному коммунистическому движению. Да потому, что публиковать нечего. Троцкий американским властям никого не выдавал. Не менее важен и другой вопрос. Почему "предатель" Троцкий не получил американского гражданства и даже визы кратковременного пребывания? Ведь Иуде полагается выплатить серебряники. Такие вопросы обществоведами, специализировавшимися по теме Троцкого, не ставились.

Коммунисты просто поверили в предательство Троцкого. В это поверили и видные деятели коммунистического движения, таки как Мао Цзэдун, П. Тольятти, М. Торез, Г. Поллит, Г. Димитров, К. Готвальд.



Вот так американская ложь ловко проникла в общественное сознание, незаметно превратилась в исторический факт, а затем стала верой миллионов людей.

О чем стоит задуматься в связи с историей "предательства" Троцкого. Мы очень часто в жизни используем такие штампы: общепринято, общеизвестно, очевидно. Но прежде, чем произносить их, стоит задать себе вопросы: Принято - кем? Известно - кому? Очевидно -почему? И чем больше таких вопросов, тем меньше в нашей жизни будет лжи.



К. Скоркин.



Скоркин К.В.



Чеченцев В.Н.



ЗАЯВЛЕНИЕ



Президиума ЦС РУСО



Президентская гонка 18 марта 2018 года завершилась очередным поражением левопатриотических сил, возглавляемых Коммунистической партией РФ, а, следовательно, и всего народа России. В очередной раз надежды на мирный переход власти в руки народа путем заполнения бюллетеней не оправдались. Мощная государственная машина одурачивания, шельмования, грубого давления и прямых подтасовок результатов и на этот раз оказались сильнее наивной веры в возможность "честных выборов" в условиях олигархического режима.



Всем, кто знаком с марксистской литературой, хорошо известно, что власть у буржуазии можно вырвать только революционным путем. Нигде в мире левые не приходили к власти через выборы. Примеры Молдавии и Чили показали, что если это и случается, то без слома буржуазной государственной машины, такой приход заканчивается поражением.



Буржуи добровольно власть не отдадут! Это неопровержимая истина. Ленин нас предупреждал: "Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это – замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти". В этом смысле можно вспомнить и совершенно справедливый лозунг Мао: "Винтовка рождает власть!"



Да, коммунистам надо участвовать в выборах и в работе буржуазных органов, включая Федеральное собрание, но только для пропаганды программ и целей Компартии пока в обществе не созрела революционная ситуация. Не подсказывать власти, как исправить ее антинародные действия, что зачастую можно наблюдать и слышать с левого фланга в парламенте, а беспощадно высвечивать эти действия, показывая всю их пагубность для народа. Народ должен знать, что коммунисты готовы призвать народ к революционным действиям в подобной ситуации. Но она сама собой, эта ситуация не созреет, ее надо готовить, и готовить так, чтобы народ знал истинную цель партии и пути ее достижения. Всякий отход от такой позиции будет способствовать потере авторитета партии и поддержки широких масс трудящихся. Только тесный контакт в повседневной жизни с рабочими, крестьянством и трудовой интеллигенцией может привести к успеху в завоевании подлинно народной власти.



Но поражение не должно приводить к унынию ни партию, ни народ. Всякое поражение это тоже урок, тоже определенный опыт, которые мы обязаны тщательно проанализировать и сделать правильные выводы.



Мы не признаем итогов голосования прошедших президентских выборов. Считаем их недостоверными, достигнутыми путем насилия над волеизъявлением граждан, подтасовок, грубого административного нажима, попирая Конституцию РФ и федеральное законодательство. Российские ученые социалистической ориентации были и остаются со своим народом и с надеждой на неизбежную победу.



Председатель Президиума ЦС РУСО



И.Никитчук



Прочитал я опус Никитчука! Увы, но то, что он изложил - лишь ПОЛУПРАВДА. Во-первых, явное большинство нашего общества на данный момент истории стоит на антикоммунистической платформе. Люди на этой платформе, как правило, идейных убеждений не имеют и считают это НОРМАЛЬНЫМ. Оказались они на этой ПЛАТФОРМЕ благодаря горбачевской перестройке, и активной промывке мозгов через СМИ и ТВ. Самой понятие КОММУНИСТ у таких россиян вызывает отторжение. При этом, многие такие люди НОСТАЛЬГИРУЮТ по СССР. Это очевидный ДУР ДОМ. Но он является реальностью и власть ей очень умело пользуется. Увы, но тех, кто сознательной голосовал на выборах за КПРФ действительно 12 % (может 15 с учетом выборных махинаций), но не более. Во-вторых, Кремль очень умело провел акцию по выдвижению кандидатов в президенты. Вспомните – сколько их было. А затем, большинство таких кандидатов сняли свои кандидатуры и призвали голосовать свой "ректорат" за ВВ. Одураченные люди так и проголосовали…. Сурайкин – это тоже удачный ход Кремля. Яркий и эпатажный демагог оттянул на себя часть голосов сторонников КПРФ. Не много, но оттянул. В-третьих, трудно не заметить, что все СМИ и каналы ТВ работали против одного кандидата в президенты – Грудинина. Поливали его дерьмом из всех шлангов и ведер, и затыкали рот по полной программе. Зато, Жириновский, Собчак, Титов, КОЗЕЛ ЯВЛИНСКИЙ, Сурайкин и пр. на ТВ болтали без проблем и постоянно крутили свои избирательные ролики!



Никитчук абсолютно прав: при буржуазной власти левые победить парламентским путем не могут. Видимые причины на лицо: отсутствие существенного капитала на финансирование политической деятельности и фактическая информационная блокада в обществе. Но есть и еще одна, не менее важная причина. Это оппортунизм и соглашательство ( а по сути – ТРУСОСТЬ) руководства левых сил. Оно по сути признает ЛЕГЕТИВНОСТЬ и НОРМАЛЬНОСТЬ власти и ПРАВО современной элиты на все свои привилегии! Это самой страшное и разрушительное в современном обществе. В реальности: левых сил то и нет. Есть лишь их видимость, имитация. А главное – нет новых социальных ИДЕЙ, способных консолидировать людей труда и совести! На ВЕЛОСИПЕДЕ "МАРКСИЗМ" в будущее не попадешь (только в КАНАВУ).



В то же время – эти выборы весьма примечательны! На них впервые ЛДПР потерпела серьезное поражение. Уверен, что эти выборы – могильная плита для партии Явлинского и Титова. А Ксюша ( юбочка из плюша), на мой взгляд, МОЛОДЕЦ. Мы о ней еще УСЛЫШИМ? (не на ДОМЕ-2).



По поводу ВВ. Я этого политика не ДЕМОНИЗИРУЮ и не проклинаю. Он дитя –порочной и преступной системы. Вырваться из системы и разрушить ее он не способен. Такая система ЕГО и СОЖРЕТ. Это САМАЯ СТРАШНАЯ и НЕУПРАВЛЯЕМАЯ проблема России. Американцам нужно только набраться терпения и ждать…. Оптимизма у меня по этому вопросу НЕТ!



Константин Скоркин

