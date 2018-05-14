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Потомственные VIP-Кыр-утырки. "Шалости" племянников депутата Арапбаева и сына депутата Молдобековой? - У.Кабылбеков
10:08 15.05.2018

Кто пресечет преступные действия племянников депутата Арапбаева и сына депутата Молдобековой?

Создается впечатление, что подавляющее большинство высокопоставленных чиновников, их родственники, дети возникли от "чиха божьего" [наглые]. Эту сторону народ хорошо знает. В данной статье речь пойдет про попирающих закон родственников и детей начальников. Так, мы попытались провести журналистское расследование по одному преступлению. Ниже вкратце расскажем об одном факте, передадим ее суть.

Наш герой Алымов Адилет – один из представителей кыргызской молодежи, самостоятельно пытающийся встать на ноги честным трудом. Близкие родственники Мирлан и Султан Арапбаевы в 2015 году втерлись в доверие к Адилету и по взаимной договоренности продали ему по цене 30 тысяч долларов внедорожник "Лексус -570" (госномер В 6505AQ).

9 сентября того года Адилет регистрирует машину на свое имя. Примечательно, что вскоре после этого машину, которую Адилет на себя зарегистрировал и уже ездил на ней, крадут прежние владельцы.

Мирлан – сын причинившего государству ущерб экс-чиновника, на которого было возбуждено уголовное дело

Теперь поведаем о владельцах этой дорогостоящей машины. Султан Арапбаев – сын одного из самых богатых людей страны Мухтара Арапбаева, который в 2013-2014 гг. был мэром Джалал-Абада.

Ну а Мирлан Арапбаев – сын родного брата Мухтара мырзы – Эркина Арапбаева. Эркин мырза тоже работал на госдолжностях, совершил карьеру, сколотил состояние.

В то время, когда Эркин мырза руководил департаментом при Государственной регистрационной службе, был выявлен ущерб, который он причинил государству. На него возбудили уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 305 (превышение должностных полномочий) и 171 (завладение вверенным имуществом) УК КР.

Однако он выбрался сухим из воды, будучи только уволенным с должности, но не привлеченным к наказанию. В настоящее время развивает свой бизнес. Подчеркнем, что Мирлан мырза является сыном такого человека.

Мирлану Арапбаеву 29 лет. Окончил [Академию] ФСБ в Москве. После этого работал внештатником в управлении ГКНБ в Караколе, говорится в информации.

Общеизвестно, что Муктар Арапбаев и Эркин Арапбаев являются старшими братьями депутата Жогорку Кенеша от СДПК, долларового миллионера и сомового миллиардера Азамата Арапбаева. Значит, Мирлан и Султан – племянники господина депутата.

Кстати, не забыть здесь один момент. Народ хорошо знает, что Арапбаевы были в очень хороших отношениях со сбежавшими Бакиевыми. Так, действующий депутат Азамат Арапбаев в первый раз стал депутатом ЖК от партии "Ак жол" Курманбека Бакиева (2008-2010 годы) Как известно, депутаты от "Ак жола" отдали казахам знаменитое джайлооо Каркыру. Одним словом, ак-жоловцы совершили непростительный грех перед Всевышним, народом и историей. Как рассказывают сведущие люди, Султан и Мирлан пошли по пути своего дяди Азамата и поддерживают близкие отношения с семьей Бакиевых, их детьми.

На одну машину – три доверенности

При участии правоохранительных органов были раскрыты обстоятельства преступления, связанного с кражей машины.

Мирлан и Султан Арапбаевы берут эту машину в рассрочку на 2 месяца в июле 2015 года у работавшего прежде помощником прокурора Ленинского района Бишкека Абакирова Нурлана Союзбековича (1981 года рождения).

Затем Арапбаевы продают Адилету по цене 30 тысяч долларов машину, за которую они не выплатили всю сумму и которая еще не перешла в их собственность. Эти 30 тысяч долларов Мирлан и Султан потратили на свои нужды. Таким образом, остались без денег и машины, задолжав сразу двум людям.

30 ноября 2015 года Абакиров Нурлан пишет в милицию заявление на Арапбаевых по поводу машины. Милиция возбуждает уголовное дело на Арапбаевых по статье 164 (кража). Однако милиция допрашивает по данному делу Адилета не в качестве пострадавшего, а качестве свидетеля. В итоге возбужденное на Арапбаевых уголовное дело значительно смягчают. В ходе дальнейшего расследования обстоятельств, связанных с этой загадочной машиной, путем соответствующей экспертизы устанавливают, что три доверенности и техпаспорт на машину оказываются фальшивыми.

Каким образом на одну машину выдано три доверенности? Кратко остановимся на этом моменте.

В скандальном деле замешан сын экс-губернатора Асанакунова и депутата от СДПК Молдобековой

Оказывается, когда Нурлан Абакиров покупал эту машину в автосалоне, он выписал доверенность на свое имя сроком на 2 месяца. Когда срок доверенности истек, если не ошибаемся, в июле 2015 года, оформляет доверенность на свое имя у "черного" нотариуса Аскерова Марата из Кара-Балты.

Когда начали выяснять, что это за джигит такой – Марат Аскеров, выяснилось, что он является сыном экс-губернатора Иссык-Куля, а ныне председателя Кыргызпрофсоюза [Федерации профсоюзов Кыргызстана] Мирбека Асанакунова.

Мать Марата – депутат ЖК от СДПК, и не просто депутат, а председатель комитета по социальной политике Гулькан Молдобекова.

Можно проследить, что между Маратом Аскеровым и Нурланом Абакировым есть некая связь: родственная, или они знакомы, или являются друзьями. По всей видимости, если друзьями, то закадычными.

Оба до сегодняшнего дня не ответили по фальшивым доверенностям. Наверняка правоохранительные органы, суды проведут отдельную работу по данному факту, потому что здесь явственно виден состав преступления.

По отдельной информации, в настоящее время Аскеров Марат и Абакиров Нурлан строят элитную многоэтажку на пересечении бишкекских улиц Жукеева-Пудовкина и Медерова. В общем, у них общий бизнес.

Нурлан Абакиров продал машину Султану Арапбаеву и Мирлану Арапбаеву по выписанной на Аскерова незаконной доверенности. Также было установлено, что Султан Арапбаев без участия своего отца Мухтара мырзы получил оформленный на его имя техпаспорт на машину в Государственной регистрационной службе. По закону, там должна была значится подпись Мухтара мырзы – отца Султана. Значит, и здесь наблюдается грубое нарушение закона.

В итоге прогоревший на ровном месте Адилет Алымов невзирая на многочисленные препоны в 2017 году сумел добиться по событиям, связанным с машиной, возбуждения Октябрьской районной милицией уголовного дела в отношении Мирлана и Султана Арапбаевых по статье Мошенничество (166-статья). Следствие закончено, дело направлено на рассмотрение суда. Хотя подозреваемые в данном деле Арапбаевы находятся сейчас под домашним арестом, наверняка опираются на своего дядю-депутата. В общем, до сегодняшнего дня ведут вольный образ жизни.

Кстати, до этого мы писали, что в отношении Мирлана и Султана было возбуждено уголовное дело и они находятся под домашним арестом. Но несмотря на это Мирлан Арапбаев на сегодняшний день работает на государственной должности, а именно, в коррумпированной Таможенной службе (по Южному региону). Разве Арапбаевым закон не писан? Или Мирлану "зеленый свет" зажег его дядя-депутат? Как объяснить, что опирающиеся на должность и богатство на глазах попирают закон и продолжают блаженствовать? Или обладающим властью и богатством, а также их родственникам, детям, позволено нагло нарушать закон и измываться над простыми гражданами? И вообще, куда смотрят Генеральная прокуратура, ГКНБ, МВД, Служба по борьбе с экономическим преступлениям? Или им не по зубам депутатские детки?

Не будем забывать одну вещь. Рано или поздно на разнузданных молодчиков падет проклятие народа, наказание Всевышнего. Такой будет развязка.

Рассмотрит суд справедливо скандальное дело?

Следствие по данному уголовному было завершено и в августе 2017 года материалы перешли в Октябрьский районный суд города Бишкека. Пострадавший Адилет Алымов ставит целью вернуть через суд отданные Арапбаевым 30 тысяч долларов. Но как можно заметить, несколько раз были заменены рассматривавшие данные дело судьи, а судебное рассмотрение затягивается.

Как мы видим по результатам расследования, с этой машиной связано не одно, а несколько преступлений. Ни для кого уже не является секретом, что преступления совершили дети высокопоставленных, богатых персон.

Какое решение вынесет по этому делу суд? Время покажет. Безусловно, решение должно быть принято в пользу пострадавшего, совершившие преступления должны быть наказаны в рамках закона. Оценка правосудия дается по именно таким резонансным делам. Без вынесения справедливого решения доверие граждан к судам будет оставаться низким. Это прекрасно понимают и сами судьи.

Мы будем следить за результатом этого скандального дела и информируем общественность о финальном решении.

Источник: Багыт

Источник: chagylgan.kg
Автор: Урмат Кабылбеков
Чагылган.kg

14 мая 2018

Источник - gezitter.org
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