Саудовские шейхи покупают системо-образующий в РТ "Таджиксодиротбанк"

10:04 15.05.2018 Саудовская компания планирует приобрести контрольный пакет "Таджиксодиротбанка"



Инвестиционная компания Саудовской Аравии "Saudi Investment Group" намерена приобрести до 51% акций ОАО "Таджиксодиротбанка".



Предварительная договоренность подписана по итогам встречи главы "Таджиксодиротбанк" Тоджиддина Пирзода с председателем "Saudi Investment Group" Шейхом Валид Ахмад Мухаммад Ад-Дахаш Ат-Тувайджири в Душанбе, сообщает пресс-служба банка.



Отмечается, что встреча состоялась 11 мая в рамках визита делегации предпринимателей и инвесторов Саудовской Аравии в Таджикистан.



"Вхождение данной инвестиционной компании в долю акционеров ОАО "Таджиксодиротбанк" стало главной темой обсуждения сторон. В ходе встречи была достигнута договоренность о приобретении арабской стороной до 51% акций банка, о чем был подписан предварительный договор", - говорится в сообщении.



В Банке подчеркивают, что Шейх Ат-Тувайджири встретился в Душанбе также с главой Национального банка Таджикистана Джамшедом Нурмахмадзода, министром финансов РТ Файзиддином Каххорзода и министром экономического развития и торговли РТ Неъматулло Хикматуллозода.



Напомним, один из системных банков Таджикистана - "Таджиксодиротбанк" - в начале 2016 года оказался в сложном финансовом положении.



Активы "Таджиксодиротбанка" на 1 января 2016 года оценивались в 530 миллионов долларов, что составляло примерно 20% активов всех таджикских банков того периода.



Правительство страны в начале прошлого года предоставило "Таджиксодиротбанку" финансовую поддержку в размере 2 миллиарда 250 миллионов сомони, после чего 85,9% акции этого банка перешли к Минфину.



До этого, 58,89% акций "Таджиксодиротбанка" принадлежали ЗАО "Евразия", 11,65% - ОО "Мелодиен", 10,99% - ООО "Эхсон", 7,38% - ООО "Медиа Плюс" и 1,11% - ООО "Восток".



Господдержка предоставлена на пятилетний срок. В этом году банк должен вернуть 5% от этих средств, в будущем – 20%, а в последующие годы - по 25%. Данная поддержка покрывает 60% общих обязательств банка, оставшиеся 40% обязательств банк будет погашать за счет возврата кредитов, продажи имущества и привлечения дополнительных инвестиций.



В ноябре прошлого года первый заместитель председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев подчеркнул, что размер обязательств данного банка перед клиентами с начала прошлого года сократился более чем на 2,3 миллиарда сомони - с почти 3,9 миллиардов сомони до 1,6 миллиардов сомони.



Список активов "Таджиксодиротбонк"-а состоит из 52 объектов. Туда вошли главный офис и 43 здания филиалов банка по республике. Там же фигурирует ЗАО "Душанбе Молл" (гипермаркет "Ашан"), гостиница "Таджикистан" в Душанбе, восемь блоков девятиэтажного жилого здания в районе Дангара, прядильные фабрики в районах Дангара и Фархор, хлопкоперерабатывающие заводы в Хатлонской области, а также авторемонтное предприятие. Источник - ca-news.org

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