Сядет/не сядет? Экс-премьер Киргизии Исаков считает, что оснований для его задержания нет

09:41 15.05.2018 Бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил об отсутствии оснований для его задержания. Об этом он сказал журналистам перед допросом в Госкомитете национальной безопасности 14 мая.



Сапар Исаков 14 мая утром прибыл на допрос в ГКНБ во второй раз. Отвечая на вопросы, он заявил, что не знает, почему его вызвали, при этом понимает, "к чему все идет".



"Но я скажу одно: Алмаз Атамбаев и его команда работали чисто, без коррупции. В этой команде был и нынешний президент Сооронбай Жээнбеков. Он сам знает, что Алмаз Шаршенович не имел отношения к коррупции, он сам начал борьбу с коррупцией. Поэтому, я думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Я думаю, что следствие должно вестись без политики", - сказал Исаков.



Впервые Сапар Исаков вызывался на допрос в ГКНБ 26 апреля. Пробыв в здании спецслужбы более двух часов на выходе он сказал журналистам, что "все хорошо", и подтвердил, что был вызван в связи с делом по модернизации ТЭЦ Бишкека. Исаков добавил, что все вопросы по ТЭЦ должны быть проверены.



10 мая парламент обсудил заключение депутатской комиссии по изучению причин аварии на Бишкекской теплоэлектроцентрали и расследованию рационального использования кредита в 386 млн долларов на ее модернизацию. В этом документе предлагается дать правовую оценку действиям около 30 чиновников и рассмотреть их ответственность, в частности бывшим бывшим премьер-министрам Жанторо Сатыбалдиеву, Джоомарту Оторбаеву, Темиру Сариеву и Сапару Исакову.



11 мая пресс-служба СДПК распространила комментарий Сапара Исакова относительно модернизации ТЭЦ Бишкека. В этом заявлении он сказал, что "обсуждение в парламенте 10 мая – попытка отдельных политиков запутать народ и увести от ответственности реальных виновников".

14 мая 2018 Источник - centralasian.org

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