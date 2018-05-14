Самые близкие союзники России пошли в разнос, а потом приехали в Сочи снимать вопросы с Москвой, - "МК"

08:32 15.05.2018 Приезд Пашиняна к Путину омрачили пузыреногие



Пока Владимир Путин избирался в президенты, самые близкие союзники России пошли в разнос. В Армении произошла "бархатная революция", Киргизия начала переговоры с ЕС по новому соглашению о расширенном партнерстве, Белоруссия в очередной раз задумалась о диверсификации внешней политики, а Казахстан разрешил американцам пользоваться своими портами для переброски грузов в Афганистан.



В такой ситуации каждый из лидеров союзных государств явно заслуживал полноценной встречи и обстоятельных переговоров, но времени в насыщенном графике Владимира Путина катастрофически не хватало.



Приезд Пашиняна к Путину омрачили пузыреногие

фото: kremlin.ru



В итоге гостям пришлось довольствоваться краткими беседами с российским президентом на полях саммита ЕАЭС, который в тот же день состоялся в Сочи. Первым в гостиницу, арендованную организаторами, приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Накануне у него был бурный вечер в обществе представителей местной армянской диаспоры: естественно, вино и шампанское лились рекой. Самый популярный армянский телеграм-канал принимал ставки - побреется ли Пашинян по случаю переговоров с Путиным или нет. Не побрился. Но выглядел вполне себе представительно и даже угадал с цветом галстука - у обоих он был красным.



Российский президент подчеркнул, что рад возможности лично поздравить гостя с назначением на высокую должность. "Мы рассматриваем Армению как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе. Это касается как экономического взаимодействия, так и вопросов безопасности", - отметил Путин.



По иронии судьбы встреча оказалась международным дебютом для обоих участников. Только для Пашиняна - она первая в карьере, а для ВВП - первая после инаугурации и начала четвертого срока. "Мы высоко ценим сбалансированную позицию, которую заняла Россия в ходе нашего внутриполитического кризиса. Это важно не только для нашего правительства, но и для всего армянского общества", - поблагодарил Пашинян.



Еще во время революции он обещал не делать резких геополитических шагов. Однако накануне переговоров в Сочи Россельхознадзор счел своим долгом ненавязчиво предупредить Ереван о возможных последствиях непродуманных решений, вернув несколько партий армянской продукции поставщикам. В овощах, пояснили инспекторы, обнаружились томатная моль и калифорнийский трипс (трипсы - они же пузыреногие, вредитель, переносчик вирусов растений). А такие вещи, как известно, зря не обнаруживаются.



Пашинян намек понял правильно. "Союзнические отношения между нашими странами не нуждаются в обсуждении, - заверил он Владимира Путина, - Никто в Армении никогда не ставил и не будет ставить под сомнение их стратегическую важность". По его словам, Ереван искренне желает придать новый импульс сотрудничеству с Москвой "как в политическом, так и в торгово-экономическом смысле".



"Надеемся также развивать наши отношения в военно-технической отрасли", - добавил Пашинян, признавшись, что с интересом наблюдал за военным парадом на Красной площади и впечатлен достижениями российского ВПК.



Помощник президента Юрий Ушаков заранее предупреждал, что встреча Путина с премьер-министром Армении будет носить ознакомительный характер. И какого-то глубокого обсуждения всех вопросов от нее ждать не следует. Однако в итоге с Пашиняном ВВП проговорил дольше, чем с кем бы то ни было из ближайших союзников: на президентов Киргизии, Белоруссии и Казахстана вместе взятых ушло в общей сложности чуть более часа.



Александр Лукашенко рвался к Путину еще в начале года, когда очередным предприятиям Белоруссии запретили поставлять в Россию молочную продукцию. (На сегодняшний день в "черном списке" значатся уже более 60 белорусских поставщиков). Выступая с посланием к нацсобранию, батька назвал молочные войны "стыдобищей" и предупредил, что Минск будет диверсифицировать свои отношения - хоть россияне и братский народ, замыкаться только на них в сложившейся ситуации было бы неправильно.



Однако по мере приближения переговоров с Путиным риторика несколько поменялась . "Мы тоже не святые. Если к нам есть вопросы, пусть скажет", - смилостивился Лукашенко, которому на самом деле снова пришла пора договариваться с Москвой об очередном займе.



Однако из-за плотного графика никаких содержательных переговоров на полях саммита ЕАЭС не получилось: лидеры успели только обменяться любезностями и согласовать график последующих встреч - в июне в Минске, наконец-то, соберется Высший совет союзного государства, а осенью в Могилеве пройдет Форум регионов.



"Эти мероприятия облегчают нашу участь: сегодня мы можем только обозначить какие-то вопросы, а углубиться в них потом", - анонсировал батька.



Больше повезло Нурсултану Назарбаеву - да и то только потому, что он решил нагрянуть в резиденцию к Путину накануне вечером. "Мы все обговорили, работа идет нормально. Казахстан - это самая близкая страна, с которой Россия имеет самые примерные отношения из всех отношений", - заверил он.



Надо сказать, что повод поспешить к ВВП у Назарбаева, действительно, был. После того, как казахи не поддержали нашу резолюцию по Сирии, да еще разрешили США использовать свои порты для транзита грузов в Афганистан, в эфире ведущих российских телеканалов на полном серьезе заговорили о "черной кошке" в двусторонних отношениях. "Мы чего-то не знаем? Или нам ждать, что следующий майдан будет направлен на Казахстан?" - вопрошал с экрана Владимир Соловьев, которого в определенных кругах принято называть "рупором Кремля".



Пообщавшись тет-а-тет с Владимиром Путиным, Назарбаев заявил, что все проблемы, возникающие между двумя странами, будут решаться без ажиотажа. И средства массовой информации должны действовать в таком же конструктивном ключе. "Не надо раздувать из мухи слона!" - предупредил он.



Впрочем, мнение Владимира Путина по каким-либо спорным вопросам, возникшим у России с ее ближайшими союзниками, в Сочи узнать не удалось. Российский президент был краток и ограничил свое публичное общение с коллегами цифрами товарооборота и подтверждением намерений развивать сотрудничество со всеми государствами.



Елена Егорова



№27680 от 15 мая 2018 Источник - Московский комсомолец

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