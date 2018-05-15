Выборы в Ираке: поражение США, победа Ирана, - А.Веселов

08:05 15.05.2018 …и визит Нечирвана Барзани в Москву в День Победы



В период с 10 по 12 мая в Ираке состоялись очередные парламентские выборы, которые проходили в два этапа: 10 мая в них участвовали военнослужащие и сотрудники других силовых структур и экстренных служб, а также заключенные и стационарные больные, а 12 мая избирательные участки открылись для остальных граждан, имеющих право голоса. За выборами следили более 900 международных и 7 тыс. местных наблюдателей.



Борьбу за 328 мест в парламенте вели 6986 кандидатов, представляющих, помимо самовыдвиженцев, более 300 партий, течений и группировок. От езидов, например, был заявлен 51 претендент. Не обошлось без инцидентов – за неделю до выборов севернее Мосула был застрелен кандидат Фарук аз-Зарзур, ответственность взяли на себя боевики "Исламского государства" (ИГ) [организация запрещена в России]. Были и курьезные случаи. Так, среди кандидатур, выдвинутых в парламент, оказалось 2014 женщин, что в Багдаде преподнесли как выдающееся достижение в области равноправия полов. При этом одному молодому иракцу настолько понравилось изображение на предвыборном плакате кандидата по имени Хадба аль-Хаснави, что он разместил в соцсетях видео, на котором целует фото Хадбы в губы и сопровождает звуковым рядом "Теперь я за тебя проголосовал". Публикация мгновенно разошлась в сети и вызвала угрозу вооруженного столкновения между племенами кандидатки и автора публикации. Проблему урегулировали лишь после того, как "пострадавшая сторона" получила компенсацию в 100 млн динаров (примерно 83,5 тыс. долл. США).



Главной технической особенностью процесса стало введение электронного голосования – с этой целью для подсчета голосов на 56 тыс. участках были использованы 70 тыс. специальных считывающих устройств. Тем не менее при голосовании были сбои в работе электронной системы в ряде провинций, в том числе в столице. Как заявил мэр города Синджар Махма Халиль, из 120 тыс. езидов, имеющих право голоса, 90 тыс. не смогли участвовать в выборах – их имена отсутствовали в избирательных списках.



На первом этапе (10 мая) явка составила 76%, что не очень много для таких дисциплинированных категорий избирателей. Причина – низкая активность бойцов пешмерга. К примеру, в провинции Сулеймания голосовали лишь 67% курдских военнослужащих, при этом из-за нарушений там были закрыты 11 избирательных участков. Количество нарушений в провинции Киркук оказалось таким, что премьер-министр Хейдар аль-Абади распорядился задержать всех сотрудников Высшей независимой избирательной комиссии, работавших на местных участках, и провести расследование. Результаты голосования будут пересчитаны вручную. На втором этапе (12 мая) к выборам были допущены более 23,4 млн иракцев, но явка составила лишь 44,5%.



Согласно предварительным подсчетам, в парламент пройдут сторонники коалиции "Победа" в количестве, достаточном для того, чтобы премьер Хейдар аль-Абади сохранил свой пост. Однако при перераспределении постов в новом правительстве ему придется идти на уступки – расклад сил изменился не в его пользу. В конце прошлого года Х. аль-Абади набрал немало очков, объявив о "полной и окончательной победе над ИГ в Ираке", а также за счет "усмирения" Иракского Курдистана. Со временем выяснилось, что реальность не подтверждает победные реляции. Очевидно и отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией (эту борьбу аль-Абади также пытался поставить себе в заслугу). Про уровень жизни населения нечего и говорить.



Главной проблемой остается обстановка в сфере безопасности. С начала года в стране погибли в результате вооруженного насилия, террористических актов и боевых действий более 1600 человек. По-прежнему неспокойно в провинциях Нейнава и Анбар. В провинции Салах эд-Дин ситуация такова, что командование ВВС Ирака решило не размещать поступающие из Кореи легкие штурмовики Т-50 (по контракту от 2013 г. закуплено 24 машины) на аэродроме в 20 км севернее Тикрита, как планировалось: самолеты временно базируются на авиабазах в Басре и близ Багдада. Заметно обострилась обстановка даже в провинциях Дияла и Киркук, ранее считавшихся относительно спокойными. С начала мая произошло свыше 40 нападений, обстрелов и подрывов фугасов, погибли около 40 гражданских лиц, "ополченцев" и сотрудников МВД. Дело дошло до того, что 4 мая федеральные силы задействовали боевую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых и штурмовых ударов по "позициям, опорным пунктам и базам ИГ" на юге провинции Киркук. Серия терактов произошла в этой провинции и в день выборов, 12 мая.



Премьер не мог не чувствовать падение своей популярности. В рамках избирательной кампании он совершил ряд поездок по стране, но назвать их успешными сложно. Так, 26 апреля Хейдар аль-Абади посетил столицу Иракского Курдистана Эрбиль, где выступил с предвыборной речью, но помещение оказалось заполненным лишь на четверть, и организаторам пришлось закрывать пустые места баннерами, чтобы скрыть их от камер. 3 мая аль-Абади посетил знаковый для шиитов город Неджеф (центр одноименной провинции). Несмотря на все усилия губернатора провинции, организовать встречу премьера с Верховным аятоллой Али ас-Систани не удалось – духовный лидер шиитов Ирака не принял премьера, мотивировав отказ достаточно откровенно: "Чтобы эта встреча не была использована как аргумент в поддержку "Победы"".



Отмечается дальнейшее нарастание влияния в Ираке проиранских группировок, самыми заметными представителями которых являются Хади аль-Амери (лидер радикальной военизированной организации "Бадр" и глава избирательного блока "Фатх") и Муктада ас-Садр – глава блока "Саирун" ("Идущие"), к которому примкнули различные политические силы, включая коммунистов. Главной сенсацией стали результаты блока "Саирун": по данным на 14 мая, кандидаты от этой коалиции завоевали большинство депутатских мест в Багдаде и лидируют по меньшей мере в трети из 18 провинций.



Примечательно, что накануне выборов МВД Ирака, которое находится под сильным влиянием радикальных шиитов, заявило, что несоблюдение мусульманского поста в месяц Рамадан (начинается 14 мая и заканчивается 16 июня) отныне будет строго караться. Тем, кто будет есть, пить или курить в общественных местах в Рамадан, грозит 6-месячное заключение. Введен также запрет на работу кафе и ресторанов с восхода до захода солнца. В социальных сетях многие иракцы уже назвали это первым реальным итогом выборов. Ни о каком единстве иракского общества говорить не приходится.



Формирование нового Кабинета министров будет делом непростым. "Никакая партия, – сказал премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани, – не сможет сформировать правительство без коалиции. И основные участники, такие как курды, должны быть приняты во внимание для этого консенсуса". Однако консенсуса не хватает и самим курдам – после закрытия участков 12 мая в Сулеймании произошли многочисленные столкновения между сторонниками партий "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) и "Движение за перемены" ("Горран"); последняя обвинила ПСК в широкомасштабном мошенничестве при подсчете голосов.



На Западе выборы в Ираке сопровождались сдержанными комментариями. Однако, если учесть, что недавно на выборах в Ливане "Хезболла" существенно усилила свои позиции, что иракские шииты играют не последнюю роль в боевых действиях в Сирии, то результаты выборов в Ираке для США и Израиля – крайне неприятные новости.



В Москве пока от заявлений по поводу иракских выборов воздержались. Впрочем, 9 мая в Москве побывал премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани "для участия в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине победы Советского Союза". Гость прибыл на несколько часов по приглашению главы "Роснефти" И. Сечина и был принят президентом В. Путиным. По данным курдских СМИ, на встрече "обсуждались двусторонние связи, включая их экономические, политические, социальные и энергетические аспекты... Президент Путин сказал, что готов поддержать права народа Курдистана". Развитие ситуации не обещает быть простым.



Антон ВЕСЕЛОВ | 15.05.2018 | Источник - fondsk.ru

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