На фоне Иерусалимской бойни мусульман. Мирзиеев крайне неудачно прибыл на "обнимашки" к Трампу

07:30 15.05.2018 Шавкат Мирзиеев проведет встречи в Белом доме, Пентагоне и Капитолии



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Президент США Дональд Трамп 16 мая проведут переговоры в Вашингтоне. Об этом в ходе брифенга сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.

Алламжонов отметил, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибудет в Вашингтон 15 мая.



16 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Президент США Дональд Трамп встретятся в Белом Доме, где они проведут переговоры в узком составе и с участием делегаций двух стран, отметил пресс-секретарь главы Узбекистана.



Стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.



По его данным в рамках визита, Узбекистан и США подпишут более 40 документов общей стоимостью более $8,5 млрд. Комил Алламжонов добавил, что количество подписанных документов может измениться.



Глава Узбекистана 17 мая также проведет встречи и переговоры в Пентагоне с Министром обороны Джеймсом Мэттисом и в Капитолии с членами Палаты представителейи и Сената Конгресса США. Стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества между странами, подчеркнул Алламжонов.



Пресс-секретарь Президента отметил, что Шавкат Мирзиеев также встретится с президентом Всемирного банка Джимом Енг Кимом. Стороны обсудят вопросы привлечения инвестиций в Узбекистан. Источник - UzDaily.uz

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