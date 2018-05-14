Худжандский централ, ветер северный... Рахмон решил построить в Таджикистане супер-тюрьму

07:25 15.05.2018 В Таджикистане построят тюрьму для осужденных на пожизненное заключение











Специальная тюрьма для пожизненно осужденных будет построена на территории района Рудаки, недалеко от таджикской столицы. Об этом стало известно на прошлой неделе во время официального слушания национального доклада Таджикистана в Комитете ООН против пыток в Женеве.



Илхом Махмудзода, замначальника Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Министерства юстиции, сообщил Комитету против пыток, что в настоящее время государственные структуры рассматривают предложенные проекты и составляют смету на строительство этой тюрьмы. "Правительство Таджикистана обязалось построить тюрьму для осужденных на пожизненное заключение и выполнит это свое международное обязательство", заявил Илхом Махмудзода.



Напомним, Таджикистан отчитался перед Комитетом ООН против пыток о реализации своих обязательств по Конвенции против пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращений и наказаний.



В Таджикистане с 2004 года действует мораторий на смертную казнь. В июне 2004 года парламент страны одобрил проект закона "О приостановлении применения смертной казни в Таджикистане". В период введения моратория на смертную казнь в стране осужденному на высшую меру определяется наказание - лишение свободы сроком от 25 лет до пожизненного заключения. Высшая мера сохранена за тяжкие убийства, терроризм, изнасилование, геноцид и разработку и применение биологического оружия в отношении определенных этнических групп населения. Смертная казнь отменена в отношении женщин и несовершеннолетних.



Летом прошлого года замминистра юстиции Таджикистана Хаким Мирсайзод сообщил, что в тюрьмах страны отбывают пожизненное наказание 80 заключенных. Среди них – бывший командир Президентской гвардии Гаффор Мирзоев, заместители лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана Саидумар Хусайни и Махмадали Хайит, младший брат известного командира Народного фронта Лангари Лангариева - Сухроб Лангариев.



По данным ГУИН Минюста РТ, в стране насчитывается 18 исправительных учреждений, в том числе 5 следственных изоляторов, 8 исправительных колоний разного режима, одна воспитательная колония для несовершеннолетних, одна тюрьма и 3 колонии-поселения. В начале года Министерство юстиции сообщило, что свыше 10 тыс. человек содержатся в специальных учреждениях и учреждениях предварительного следствия и дознания Таджикистана. Источник - rus.ozodi.org

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