"Духовник Путина" Тихон (Шевкунов) стал митрополитом Псковским. У России будет правильный патриарх

07:14 15.05.2018 "Духовник Путина" стал митрополитом. Это открывает ему путь к патриаршеству















Один из самых известных деятелей православной церкви, глава Патриаршего совета по культуре и наместник Сретенского монастыря епископ Тихон (Шевкунов) получил новую должность - митрополита Псковского и Парховского. Это повышение даст ему формальное право в будущем выдвигаться на пост патриарха.



О новой должности епископа Тихона было объявлено по итогам заседания Священного церковного синода - руководящего органа Русской православной церкви.



За Шевкуновым будет сохранена должность секретаря патриаршего культурного совета, рассказал Русской службе Би-би-си пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Останется ли Шевкунов наместником Сретенского монастыря и ректором Сретенской семинарии, пока неизвестно. "Это остается на дальнейшее усмотрение патриарха, поскольку он управляет всеми ставропигиальными монастырями", - сказал Волков.



Он отказался рассказывать о том, как происходило назначение Шевкунова и было ли оно запланированным, объяснив это тем, что заседания Синода проходят "за закрытыми дверями".



"Владыка Тихон должен закончить дела в Москве, он был управляющим западным викарианством и, видимо, продолжит им заниматься, пока не будет назначен новый управляющий. Понятно, что объем его попечений в Москве велик и ему нужно время для того, чтобы устроить все дела", - сообщил Волков.



Кто такой Тихон Шевкунов?



Тихон (в миру - Георгий Шевкунов) - один из самых известных деятелей РПЦ.



В СМИ Шевкунов упоминается как духовник президента России Владимира Путина и приближенный к нему человек. В 2017 году телеканал "Дождь" рассказывал, что владыка Тихон дружит с представителями российской бизнес-элиты и руководством ФСБ. Однако сам Шевкунов неоднократно заявлял, что не является духовным отцом президента и лишь немного с ним знаком.



Тихон Шевкунов известен как создатель исторических выставок "Россия - моя история", которые открылись в 16 российских городах. Он также является главным редактором сайта "Православие.ру", одного из самых популярных интернет-ресурсов о православии.



С именем Шевкунова как руководителя Патриаршего совета по культуре связывали многие процессы, происходившие в российской культурной жизни. Он хорошо знаком с министром культуры Владимиром Мединским, последний в интервью Би-би-си называл Шевкунова министром культуры Русской православной церкви и одним из самых глубоких и образованных людей.



Также Шевкунова упоминали в связи с уголовным делом в отношении режиссера Кирилла Серебренникова в 2017 году. После того, как Большой театр перенес премьеру балета Серебренникова "Нуреев", главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что за этим решением стоял владыка Тихон. По словам Венедиктова, ему якобы не понравилась постановка о диссиденте-гомосексуале, о чем он сообщил министру культуры Владимиру Мединскому. Шевкунов заявил тогда, что Венедиктов "врет, как блины печет".



После этого телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в ФСБ сообщил, что Шевкунов был инициатором уголовного преследования Серебренникова, против которого было заведено дело о мошенничестве. Владыка Тихон отвергал свою причастность к этому делу и заявил, что хотел бы посмотреть фильмы режиссера.



Шевкунов также активно критиковал фильм Алексея Учителя "Матильда", против которого вела кампанию депутат Наталья Поклонская и выступали многие представители церкви. "Дождь" также связывал Шевкунова с протестами православных активистов против этого фильма.



Путь в патриархи



Эксперты отмечали, что растущее влияние Шевкунова может означать его претензии на пост патриарха.



В 2017 году версию о том, что Тихон планирует стать патриархом, публично выдвинул и Венедиктов. Сам Шевкунов на это ответил, что не может возглавить Русскую православную церковь, так как он не является правящим архиереем. "Вынужден напомнить, что, по уставу Русской православной церкви, патриархом может быть избран только архиерей, не менее пяти лет самостоятельно управляющий епархией", - ответил он Венедиктову.



Теперь у Шевкунова появилась своя епархия. В случае, если действующий патриарх умрет или добровольно покинет пост, Шевкунов, получив в Псковской епархии необходимый для выдвижения опыт, сможет претендовать на пост главы РПЦ.



"Он не похож на нынешнего патриарха, а нынешнее патриаршество вызывает жесткую аллергию практически у всех церковных людей. Поэтому никто похожий на нынешнего патриарха шансов не имеет, я полагаю. Среди людей, имеющих свое лицо и не похожих, владыка Тихон - наиболее яркая фигура", - считает православный публицист, диакон Андрей Кураев.



Он добавил, что Псков - это "духовная родина" Шевкунова: там он в 1980-х годах провел несколько лет послушником Псково-Печерского монастыря. Псковская митрополия также считается одной из самых богатых из-за наличия этого известного монастыря.



Псковская епархия также считается статусной. Например, именно из нее пошла концепция "Москва - Третий Рим", говорит религиовед Роман Лункин. Эта концепция была сформирована в XVI веке старцем Спасо-Елеазаровского монастыря Филофеем, который поставил московского князя в один ряд с римским императором Константином Великим.



Назначение Шевкунова митрополитом было давно ожидаемым, считает религиовед. "Шевкунов перерос должность простого викария патриарха в Москве и проявил общероссийские амбиции", - считает эксперт. Он добавил, что митрополит может на постоянной основе заседать в Высшем синоде РПЦ и самостоятельно управлять своей епархией, а не быть "помощником патриарха".



"Будучи митрополитом, Тихон уже не в такой степени подчиняется патриарху. После митрополита можно стать только патриархом. Все свое идеологическое влияние Тихон Шевкунов даже преумножит, поскольку его место в церковной иерархии значительно повысится, и ничто не помешает ему давать интервью, писать книги и говорить о важности исторической государственной традиции, которая в том числе принадлежит президенту Путину", - заключил Лункин.



Подальше от Москвы



Впрочем, есть и другая версия нового назначения Шевкунова. Телеканал "Дождь" рассказывал, что у Шевкунова сложились непростые отношения с действующим патриархом Кириллом: последний якобы даже якобы с ревностью относился к мероприятиям с участием Тихона.



Несмотря на формальное повышение, теперь Тихон окажется территориально дальше от столицы, а значит, дальше от федеральных органов власти и общероссийской повестки.



"Если же близкой перспективы патриаршества нет, то перемещение Тихона можно рассматривать как очень почетное, но удаление из Москвы на провинциальную кафедру. В прошлом году ходили слухи, что Тихон может быть перемещен в Петербург и станет постоянным членом Синода, что позволило бы ему часто бывать в столице и войти в число высших руководителей церкви - но этот проект реализован не был", - прокомментировал в телеграм-канале Центра политических технологий политолог Алексей Макаркин.



По его словам, сан митрополита при Кирилле оказался сильно девальвирован. "Если раньше это был своего рода элитный клуб, то сейчас митрополитами стали архиереи из многочисленных региональных центров. Это продуманная политика Кирилла, направленная на снижение влияния митрополитов и, соответственно, усиления собственной роли в церкви", - прокомментировал эксперт.



Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си



14 мая 2018 Источник - bbc.com

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