 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.05.2018
07:30  На фоне Иерусалимской бойни мусульман. Мирзиеев крайне неудачно прибыл на "обнимашки" к Трампу
07:25  Худжандский централ, ветер северный... Рахмон решил построить в Таджикистане супер-тюрьму
07:23  66 - за, 65 - против. "Независимую" Каталонию возглавил пучдемонист Жоаким Торра
07:14  "Духовник Путина" Тихон (Шевкунов) стал митрополитом Псковским. У России будет правильный патриарх
07:00  "Рука США" против "руки Ирана". На выборах в Ираке неожиданно победил только созданный блок шиитского богослова ас-Садра
06:58  Трамп - детонатор. Посольство США переехало поближе к войне, - М.Беленькая
06:52  Мирзиеев оказался Джавдетом, который стреляет в спину. У Трампа новый фаворит в ЦА, - "НГ"
06:48  Чем грозит миру конфликт в Южно-Китайском море, - Д.Мосяков, Е.Канаев
06:46  Китайская древность нашей эпохи, - А.Ломанов
05:09  В Сочи создан ряд новых "советов руководителей уполномоченных органов" государств ЕАЭС
00:55  В сухогруз "Ince Inebolu", следовавший из РФ в Йемен с грузом пшеницы, угодила неизвестно чья ракета
00:53  Фронт через Кабул. В Афганистане началось сезонное наступление талибов
00:49  Союзники России: Кто в решающий момент не предаст, - "СП"
00:48  Глава Нацгвардии Казахстана порадовался отсуженным у Украины $15 млн
00:47  Strategist: США придерживаются двойных стандартов в торговле с КНР
00:45  Нефть в обмен на бумагу. Как англосаксы захватили контроль над углеводородами, - Ю.Городненко
00:43  Протесты 10 мая в Казахстане: что случилось и чего ждать? - М.Шибутов
00:38  Удастся ли спасти ядерную сделку с Тегераном? - С.Тарасов
00:20  КырПрезидент Жээнбеков не против открытия в стране второй российской военной базы
00:16  В ЕАЭС создадут совет министров сельского хозяйства
00:13  Как Академик Салимов двух узбекских президентов выпестовал, - М.Захидов
Понедельник, 14.05.2018
21:11  Узбекистан и США намерены подписать соглашений на $4 млрд
20:31  Таможню Киргизии возглавил Алмаз Онолбеков
20:27  Перенос посольства США в Иерусалим привел к кровопролитным столкновениям - 50 убитых, 500 раненых
12:18  Кому нужен Кудрин? "Новое" правительство РФ - реверанс Путина перед Западом, - В.Катасонов
12:13  Топ-модель Ирина Шейк сразила Канны. Забыв надеть трусы под красное платье с разрезами (фото)
12:11  Сколько денег бездарно потрачено. Чем занимается "Россотрудничество", - В.Мальцев
12:10  Россиян заменили гастарбайтерами: шокирующая статистика трудовой миграции из Средней Азии
12:05  Женщина-палач. Фрума Хайкина-Щорс командовала казахо-китайским отрядом во время гражданской войны на Украине
12:03  Китайский бизнес по-алтайски. Что делала фирма россиянина Хунюя
12:02  Прагматичный революционер. Чего ожидать от Никола Пашиняна, - М.Золян
12:00  К чему приведет выход США из ядерной сделки с Ираном, - А.Баклицкий
09:48  Новый АрмКабмин. Реформы Пашиняна могут привести к его "ликвидации", - "МК"
09:42  Китай и США: больше похожего, чем хотелось бы? - Томас Фридман
09:28  В Лейлекском районе Киргизии введен режим ЧС. Идут сели
08:49  Стоп-сигнал. Почему в Казахстане блокируют интернет, - Ф.Алибиев
08:43  Узбекам разрешат покупать золотые слитки в качестве инвестиций? Новация УзбЦБ
08:38  Древние скифы не были родичами арийцев, - новости генетики
08:32  В поисках утраченного Царьграда. История русской геополитики пишется кровью поражений, - Е.Холмогоров
08:26  Триллионы в тени. Кто проиграет от начатой Великобританией войны с офшорами
08:01  КазВПК лихорадит. Угроза срыва закупок в рамках гособоронзаказа, - депутат-генерал Божко
07:51  КазБизнес. Серые кардиналы могут быть и в банковской сфере, - Д.Ашимбаев
07:16  Открывается саммит ЕАЭС в Сочи - Клуб унылых и ненаходчивых, - "НГ"
06:56  Армения на пороге гражданской войны? Чем опасна революция Пашиняна, - Р.Ищенко
06:53  Казахстанский бизнесмен Ж.Ертаев связал свое уголовное дело с попыткой отобрать "Алма ТВ"
06:47  В Оше мигрантов бесплатно будут обучать русскому языку перед выездом
06:03  Международные резервы Кыргызстана продолжают сокращаться. Еще $20 млн в минус
04:31  Три подряд пыльные бури убили почти 200 человек на севере Индии
01:19  "Конец сезона". Казахстанский режиссер Жаннат Алшанова покоряет Каннский кинофестиваль
01:01  Китай и Тайвань: искусство воровать союзников, - С.Мануков
01:00  США и Израиль сплотили всех шиитов Ближнего Востока в борьбе против себя
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Рука США" против "руки Ирана". На выборах в Ираке неожиданно победил только созданный блок шиитского богослова ас-Садра
07:00 15.05.2018

Ирак выбрал национальное примирение

Правящий блок уступил лидерство на парламентских выборах

В Ираке вчера продолжался подсчет голосов, поданных в субботу на парламентских выборах - четвертых после свержения режима Саддама Хусейна в ходе операции США. Наибольшее количество голосов, по предварительной информации, получил оппозиционный блок "Ас-Сайрун" ("Идущие вперед") во главе с шиитским богословом Муктадой ас-Садром. Успех господина ас-Садра, объединившего религиозные и светские партии в новую политическую силу, объясняется растущим в иракском обществе запросом на национальное примирение. Впрочем, сохранить единство страны будет непросто. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, эскалация конфликта вокруг Ирана грозит превратить соседний с ним Ирак в арену непримиримого противостояния между Тегераном и коалицией во главе с США.

Гонка с непредсказуемым финишем

Очередные парламентские выборы в Ираке, проходившие через 15 лет после завершения эпохи Саддама Хусейна, стали первым демократическим волеизъявлением в стране после официального провозглашения победы над контролировавшей значительную часть ее территории террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ; запрещено в РФ). Предварительные итоги выборов опровергли первоначальные прогнозы, в которых фаворитом гонки назывался проправительственный блок "Коалиция Наср" ("Коалиция победы") во главе с премьером Хайдером аль-Абади.

В течение всего вчерашнего дня картина электоральных предпочтений уточнялась. После первых сообщений о лидерстве блока премьера аль-Абади вперед вырвался оппозиционный блок "Ас-Сайрун" ("Идущие вперед"), возглавляемый влиятельным шиитским богословом Муктадой ас-Садром. На второе место вышел еще один оппозиционный блок - "Аль-Фатх" ("Победа") во главе с экс-министром транспорта Хади аль-Амири, объединяющий шиитские военизированные группировки. Претендовавший на победу блок премьера аль-Абади отошел на третье место.

Учитывая небольшой отрыв между тремя главными политическими силами, финишировавшими "ноздря в ноздрю", наиболее вероятным сценарием после выборов может стать формирование широкой коалиции и создание правительства национального единства. При этом решение вопроса о том, сможет ли Хайдер аль-Абади сохранить кресло премьера, будет зависеть от того, сумеет ли он договориться со своими главными конкурентами - Муктадой ас-Садром и Хади аль-Амири. Вчера господин аль-Абади заявил, что готов формировать правительство вместе с победившими на выборах избирательными блоками.

"Несмотря на невысокую явку, составившую около 45%, и другие издержки, очередные парламентские выборы в Ираке прошли без значительных нарушений и стали примером реальной конкуренции с непредсказуемыми результатами, что для арабского мира остается редкостью,- заявил "Ъ" руководитель научных исследований Института диалога цивилизаций Алексей Малашенко.- Таким образом, через 15 лет после свержения Саддама Хусейна Ирак может считаться страной самых демократичных выборов на Ближнем Востоке. В этом состоит главный политический итог ее развития за последние полтора десятилетия".

"Рука США" против "руки Ирана"

По словам опрошенных "Ъ" экспертов, успех блока шиитского проповедника Муктады ас-Садра, сумевшего объединить религиозные и светские партии в новую политическую силу, объясняется растущим в иракском обществе запросом на национальное примирение.

Впрочем, сохранить единство страны после многих лет глубокого национального и религиозного раскола будет по-прежнему непросто, учитывая, что после начала военной операции США в Ираке страна остается ареной противоборства двух давних непримиримых антагонистов - Соединенных Штатов и Ирана. Более того, происходящая на фоне иракских выборов эскалация международного конфликта вокруг соседнего Ирана, связанная с выходом США из ядерного соглашения с Тегераном, грозит сделать это противостояние еще более непримиримым.

"Тот факт, что тройку победителей составили блоки Муктады ас-Садра, Хади аль-Амири и Хайдера аль-Абади, означает, что Ирак останется полем американо-иранского противостояния при участии Саудовской Аравии - стратегического противника Тегерана и ключевого союзника США в Персидском заливе. Это противостояние будет продолжаться вне зависимости от приписываемой каждому из трех шиитских политиков проамериканской и просаудовской либо проиранской позиции",- пояснил "Ъ" профессор РГГУ Григорий Косач.

Эксперты напоминают, что антиамериканизм Муктады ас-Садра первых лет после свержения Саддама Хусейна вовсе не помешал ему в итоге дистанцироваться и от Тегерана. Так, осенью прошлого года шиитский богослов нанес знаковый визит в Саудовскую Аравию, в ходе которого сообщил, что его "народная дипломатия" не устраивает Иран.

В свою очередь, несмотря на тесные контакты с иранским генералом Касемом Сулеймани, экс-министр транспорта Хади аль-Амири предпочитает называть себя "иракским патриотом", отвергая представления о себе как о протеже Ирана.

И наконец, осуществленный при опоре на США разгром группировки "Исламское государство" в период правления Хайдера аль-Абади, как и его визиты в Эр-Рияд, способствовавшие росту двустороннего инвестиционно-экономического сотрудничества, не означали разрыва с Тегераном. "Лавирование между ведущими внешними силами останется константой иракской политики",- резюмирует Григорий Косач.

Собеседники "Ъ" расходятся во мнении по поводу того, станет ли достигнутая при американском участии в Ираке победа над ИГ дополнительным козырем США в борьбе за влияние на ведущих иракских политиков. "Возвращение американских сил в Ирак, произошедшее в ходе борьбы с "Исламским государством", будет означать, что после этих выборов США будут иметь большее влияние, чем после выборов 2014 года",- заявил "Ъ" директор программы политических исследований базирующегося в Дохе Institute for Graduate Studies Марван Кобалан. Между тем базирующийся в Каире главный редактор регионального сайта Arab Digest Хью Майлз отметил: "В условиях оказываемого на него усиливающегося внешнего давления Иран попытается использовать свое влияние на шиитские вооруженные формирования в Ираке. Цель Тегерана - попытаться выдавить американцев не только из Ирака, но и из Восточной Сирии".

Сергей Строкань

15.05.2018

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526356800
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  