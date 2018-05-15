"Рука США" против "руки Ирана". На выборах в Ираке неожиданно победил только созданный блок шиитского богослова ас-Садра

07:00 15.05.2018 Ирак выбрал национальное примирение



Правящий блок уступил лидерство на парламентских выборах



В Ираке вчера продолжался подсчет голосов, поданных в субботу на парламентских выборах - четвертых после свержения режима Саддама Хусейна в ходе операции США. Наибольшее количество голосов, по предварительной информации, получил оппозиционный блок "Ас-Сайрун" ("Идущие вперед") во главе с шиитским богословом Муктадой ас-Садром. Успех господина ас-Садра, объединившего религиозные и светские партии в новую политическую силу, объясняется растущим в иракском обществе запросом на национальное примирение. Впрочем, сохранить единство страны будет непросто. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, эскалация конфликта вокруг Ирана грозит превратить соседний с ним Ирак в арену непримиримого противостояния между Тегераном и коалицией во главе с США.



Гонка с непредсказуемым финишем



Очередные парламентские выборы в Ираке, проходившие через 15 лет после завершения эпохи Саддама Хусейна, стали первым демократическим волеизъявлением в стране после официального провозглашения победы над контролировавшей значительную часть ее территории террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ; запрещено в РФ). Предварительные итоги выборов опровергли первоначальные прогнозы, в которых фаворитом гонки назывался проправительственный блок "Коалиция Наср" ("Коалиция победы") во главе с премьером Хайдером аль-Абади.



В течение всего вчерашнего дня картина электоральных предпочтений уточнялась. После первых сообщений о лидерстве блока премьера аль-Абади вперед вырвался оппозиционный блок "Ас-Сайрун" ("Идущие вперед"), возглавляемый влиятельным шиитским богословом Муктадой ас-Садром. На второе место вышел еще один оппозиционный блок - "Аль-Фатх" ("Победа") во главе с экс-министром транспорта Хади аль-Амири, объединяющий шиитские военизированные группировки. Претендовавший на победу блок премьера аль-Абади отошел на третье место.



Учитывая небольшой отрыв между тремя главными политическими силами, финишировавшими "ноздря в ноздрю", наиболее вероятным сценарием после выборов может стать формирование широкой коалиции и создание правительства национального единства. При этом решение вопроса о том, сможет ли Хайдер аль-Абади сохранить кресло премьера, будет зависеть от того, сумеет ли он договориться со своими главными конкурентами - Муктадой ас-Садром и Хади аль-Амири. Вчера господин аль-Абади заявил, что готов формировать правительство вместе с победившими на выборах избирательными блоками.



"Несмотря на невысокую явку, составившую около 45%, и другие издержки, очередные парламентские выборы в Ираке прошли без значительных нарушений и стали примером реальной конкуренции с непредсказуемыми результатами, что для арабского мира остается редкостью,- заявил "Ъ" руководитель научных исследований Института диалога цивилизаций Алексей Малашенко.- Таким образом, через 15 лет после свержения Саддама Хусейна Ирак может считаться страной самых демократичных выборов на Ближнем Востоке. В этом состоит главный политический итог ее развития за последние полтора десятилетия".



"Рука США" против "руки Ирана"



По словам опрошенных "Ъ" экспертов, успех блока шиитского проповедника Муктады ас-Садра, сумевшего объединить религиозные и светские партии в новую политическую силу, объясняется растущим в иракском обществе запросом на национальное примирение.



Впрочем, сохранить единство страны после многих лет глубокого национального и религиозного раскола будет по-прежнему непросто, учитывая, что после начала военной операции США в Ираке страна остается ареной противоборства двух давних непримиримых антагонистов - Соединенных Штатов и Ирана. Более того, происходящая на фоне иракских выборов эскалация международного конфликта вокруг соседнего Ирана, связанная с выходом США из ядерного соглашения с Тегераном, грозит сделать это противостояние еще более непримиримым.



"Тот факт, что тройку победителей составили блоки Муктады ас-Садра, Хади аль-Амири и Хайдера аль-Абади, означает, что Ирак останется полем американо-иранского противостояния при участии Саудовской Аравии - стратегического противника Тегерана и ключевого союзника США в Персидском заливе. Это противостояние будет продолжаться вне зависимости от приписываемой каждому из трех шиитских политиков проамериканской и просаудовской либо проиранской позиции",- пояснил "Ъ" профессор РГГУ Григорий Косач.



Эксперты напоминают, что антиамериканизм Муктады ас-Садра первых лет после свержения Саддама Хусейна вовсе не помешал ему в итоге дистанцироваться и от Тегерана. Так, осенью прошлого года шиитский богослов нанес знаковый визит в Саудовскую Аравию, в ходе которого сообщил, что его "народная дипломатия" не устраивает Иран.



В свою очередь, несмотря на тесные контакты с иранским генералом Касемом Сулеймани, экс-министр транспорта Хади аль-Амири предпочитает называть себя "иракским патриотом", отвергая представления о себе как о протеже Ирана.



И наконец, осуществленный при опоре на США разгром группировки "Исламское государство" в период правления Хайдера аль-Абади, как и его визиты в Эр-Рияд, способствовавшие росту двустороннего инвестиционно-экономического сотрудничества, не означали разрыва с Тегераном. "Лавирование между ведущими внешними силами останется константой иракской политики",- резюмирует Григорий Косач.



Собеседники "Ъ" расходятся во мнении по поводу того, станет ли достигнутая при американском участии в Ираке победа над ИГ дополнительным козырем США в борьбе за влияние на ведущих иракских политиков. "Возвращение американских сил в Ирак, произошедшее в ходе борьбы с "Исламским государством", будет означать, что после этих выборов США будут иметь большее влияние, чем после выборов 2014 года",- заявил "Ъ" директор программы политических исследований базирующегося в Дохе Institute for Graduate Studies Марван Кобалан. Между тем базирующийся в Каире главный редактор регионального сайта Arab Digest Хью Майлз отметил: "В условиях оказываемого на него усиливающегося внешнего давления Иран попытается использовать свое влияние на шиитские вооруженные формирования в Ираке. Цель Тегерана - попытаться выдавить американцев не только из Ирака, но и из Восточной Сирии".



Сергей Строкань



15.05.2018 Источник - kommersant.ru

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