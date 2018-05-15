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Мирзиеев оказался Джавдетом, который стреляет в спину. У Трампа новый фаворит в ЦА, - "НГ"
06:52 15.05.2018

США обещают Узбекистану инвестиции в экономику и армию

Ташкенту предстоит соблюсти баланс интересов между Москвой и Вашингтоном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня прибыл в США с первым официальным визитом. Завтра в Белом доме его примет президент США Дональд Трамп. По итогам переговоров будет принято совместное заявление: "Узбекистан и США: начало новой эры стратегического партнерства", а также подписано 45 документов и инвестиционных соглашений на общую сумму 4 млрд долл. Главной интригой визита является вопрос, насколько лидер Узбекистана сумеет выдержать баланс между интересами США и России, отношения с которой крайне важны для Ташкента.

Как стало известно "НГ", президентский борт приземлится на военной базе США Эндрюс в штате Мэриленд (недалеко от Вашингтона), а сам Шавкат Мирзиеев поселится в президентской резиденции Blair Hous. Это первый официальный визит президента Узбекистана в США. Госдепартамент в распространенном сообщении назвал его историческим.

"Президенты Трамп и Мирзиеев возобновят двустороннее стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Узбекистаном. Они также обсудят прогресс Узбекистана в осуществлении важных реформ, расширении торговли и инвестиций, а также в решении проблем региональной безопасности, включая стабилизацию ситуации в Афганистане", – сообщил журналистам пресс-секретарь узбекского лидера Комил Алламжонов. Программа визита, по его словам, содержит также двусторонние встречи в Конгрессе США, в Государственном департаменте США, в Министерстве обороны, а также во Всемирном банке.

Накануне визита Шавкат Мирзиеев в Ташкенте принял главу Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерала Джозефа Вотела и обсудил с ним вопросы военного сотрудничества и ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте президента Узбекистана. Ташкент заинтересован в обучении своих военнослужащих в учебных заведениях США и в оснащении своей армии новыми видами бронетехники.

Для Вашингтона Узбекистан является важной страной в силу своего влияния в регионе, текущей и потенциальной роли в афганском урегулировании. Как ранее сообщала "НГ" (см. номер от 29.03.18), Узбекистан взял на себя миссию по установлению мира в этой соседней стране. Операция продлится до тех пор, как заявил генерал Вотел в Кабуле на встрече с афганскими силовиками, пока повстанческая группировка "Талибан" не сядет за стол переговоров с правительством. А значит, США будут нуждаться в расширении сотрудничества с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, через которые проходит Северный маршрут переброски грузов НАТО для контингента в Афганистане. Узбекистан от этого сотрудничества получает выгодные предложения по переоснащению своей армии. Однако это вовсе не означает, что создаются предпосылки для перехода узбекских вооруженных сил на оружие и стандарты США. В военной сфере партнером номер один для Узбекистана остается Россия.

Председатель Международного пресс-клуба, член официальной делегации Узбекистана в США доктор Шерзодхон Кудратходжаев отметил, что визит президента Узбекистана в Вашингтон вызывает большой интерес как в сопредельных странах Центральной Азии, так и в Москве. "За последние полтора года Узбекистан улучшил отношения со всеми государствами региона. Ташкент также поднял отношения с Москвой на качественно новый уровень. Позиции Ташкента крайне важны для оценки ситуации в регионе. При этом на фоне предстоящего визита некоторые эксперты уже начали говорить о некой смене приоритетов узбекской внешней политики, а визит генерала Вотела интерпретировали как сближение с альянсом НАТО. Однако визит президента в Вашингтон вовсе не означает отход от тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией или странами Центральной Азии. Внешнеполитические приоритеты Узбекистана остаются неизменными. В частности, Центральная Азия является главным направлением внешней политики страны. Безопасность Узбекистана – это безопасность всей Центральной Азии, равно как и безопасность Центральной Азии – это безопасность Узбекистана. Тем более исключено, что Узбекистан рассматривает возможность вступления в НАТО – руководство страны неизменно придерживается четкой внеблоковой позиции. Этот визит необходимо расценивать в свете того, что Узбекистан является сторонником многовекторной внешней политики и многоплановых межгосударственных взаимоотношений со всеми крупными державами мира. Ташкенту важны конструктивные отношения как с США, так и с Россией", – сказал "НГ" Кудратходжаев.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев считает, что президент Узбекистана сумеет соблюсти этот баланс. "В пользу этого говорит то, что Ташкент, выстраивая свою внешнеполитическую линию, достаточно серьезно и даже жестко руководствуется своими собственными интересами – будь то отношения с Москвой, Пекином, Астаной или Вашингтоном", – сказал "НГ" Воробьев.

Узбекистан реализует амбициозную программу модернизации, основанную на форсированном индустриальном развитии. В этой программе уже участвуют Россия и Китай. Напомним, что Шавкат Мирзиеев побывал с визитами в Москве и Пекине, где подписаны были инвестиционные соглашения на 16 и 20 млрд долл. соответственно. Теперь очередь за США. Директор негосударственного научно-образовательного учреждения "Билим карвони" ("Караван знаний") Фарход Толипов сказал "НГ", что США с первых дней независимости Узбекистана не скупились на инвестиции. В 2002 году между Ташкентом и Вашингтоном было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, аналогичное подписанному договору с Москвой. К 2005 году в Узбекистане работало более 300 совместных предприятий. США инвестировали в золотодобывающую промышленность, автомобилестроение и другие отрасли. Много лет существует механизм ежегодных двусторонних консультаций. Это позволяет обеим сторонам корректировать развитие отношений. С приходом нового президента интерес к Узбекистану возрос не только у ближайших соседей по региону или таких стран, как Россия и Китай, но и у США и ряда европейских государств. Вполне резонно ожидать, что отношениям США и Узбекистана будет дан новый импульс, считает эксперт.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
15.05.2018

Источник - ng.ru
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