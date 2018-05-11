Чем грозит миру конфликт в Южно-Китайском море, - Д.Мосяков, Е.Канаев

06:48 15.05.2018 Сегодня Южно-Китайское море – один из самых взрывоопасных регионов планеты, считают участники круглого стола, который состоялся 11 мая в Институте востоковедения Российской Академии наук. Многие выступавшие говорили об опасности углубления противоречий между Китаем и США, а также Китаем и странами АСЕАН, что угрожает стабильности не только в регионе, но и во всем мире. Ведь Китай уже не скрывает, что стремится как можно дальше отодвинуть свои морские рубежи и создать условия для размещения далеко в море средств раннего предупреждения о нападении, а также систем ПРО и ПВО. В ответ США отказываются признать законность установленных Пекином в Южно-Китайском море запретных зон и постоянно провоцируют Китай, направляя в эти зоны свои военные корабли. В такой ситуации, по мнению ряда востоковедов, один случайный выстрел может привести к началу большой войны двух мировых сверхдержав.



Кроме того, отмечалось, что США в регионе явно столкнулись с кризисом доверия. Страны АСЕАН не хотят иметь Китай своим врагом. Они уже приглушили споры с КНР по поводу принадлежности островов и акватории Южно-Китайского моря и пошли на ряд соглашений, включая участие в организуемом Китаем проекте "Один пояс, один путь". Близки к завершению переговоры по Всеобъемлющему экономическому партнерству (ВРЭП).



Против соглашательской политики в отношении КНР выступает сегодня лишь Вьетнам. Сложность его положения усугубляется тем, что давление Пекина в ответ на планы Ханоя исследовать несколько районов Южно-Китайского моря на нефть и газ нарастает. При этом стороны спорят не только об островах Спратли, но еще и о Парасельских островах, которые Пекин захватил в 1974 году еще у Южного Вьетнама.



Одним из ключевых вопросов Круглого стола стал анализ американо-китайских противоречий, которые в последнее время обостряются, в том числе и в Юго-Восточной Азии. Причина этого в том, что этот регион и особенно Южно-Китайское море занимает одно из центральных мест в ведомых США и Китаем глобальных геополитических проектах – формировании Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) и реализации Инициативы пояса и пути (ИПП).



Сам факт возникновения проекта ИТР свидетельствует, что традиционный Азиатско-Тихоокеанский регион, основанный на сотрудничестве США и КНР, фактически перестал существовать. То, что акватория Южно-Китайского моря географически находится в эпицентре будущего ИТР, способно еще более значительно "раскачать" китайско-американские противоречия по всему спектру проблем, связанных с этой акваторией.



Говоря о противостоящей США китайской "Инициативе пояса и пути", важно подчеркнуть, что к акватории Южно-Китайского моря будут выходить экономический коридор Китай-Индокитай и участок Морского шелкового пути. Стремясь защитить свои инвестиции в эти глобальные проекты, Китай неизбежно будет формировать выгодную себе международную обстановку. Вероятным сценарием выглядит создание китаецентричной системы "общей безопасности". Первые признаки ее формирования – например, предложение Китая странам АСЕАН провести военно-морские маневры в Южно-Китайском море с их фиксацией в соответствии с принятыми международными практиками – уже есть.



Перспектива конкуренции американского и китайского проектов чревата большими потрясениями и формирует запрос стран региона на повышение эффективности международных механизмов, способных амортизировать современные и перспективные противоречия Вашингтона и Пекина.



В этой связи особое внимание участники Круглого стола уделили политике России. По мнению ряда выступающих, она должна с одной стороны сохранить традиционные принципы – неприменение силы, опору на нормы международного права, но в то же время стать более независимой, тверже отстаивающей свои национальные интересы. Ведь до 2014 года такая политика себя оправдывала, позволив РФ превратиться в весьма влиятельную политическую силу в регионе.



Нынешняя же односторонняя направленность нашей политики на Китай, указывали собравшиеся, существенно осложняет возможность России действовать независимо, и, кроме того, ухудшает отношения с нашими традиционными друзьями – например, с тем же Вьетнамом. Вместо этого предлагалось искать баланс, устанавливать взаимовыгодные отношения со всеми странами региона, которые проявляют желание с нами дружить.



Дмитрий Валентинович Мосяков – заведующий Центром исследований Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН.



Евгений Александрович Канаев – доктор исторических наук, профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

11.05.2018 Источник - ng.ru

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