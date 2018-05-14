Китайская древность нашей эпохи, - А.Ломанов

06:46 15.05.2018 Почему Си Цзиньпин постоянно использует цитаты на ушедшем в прошлое литературном языке



"Более чем 2500 лет назад древние китайцы поняли: "Чтобы приносить пользу народу, не обязательно подражать древности. Чтобы дела были успешны, не обязательно следовать обычаям". Эти слова прозвучали недавно в выступлении китайского лидера Си Цзиньпина на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао. Председатель КНР объявил о решимости Пекина продолжить движение по пути реформ и обещал в этом году снизить пошлины на некоторые импортные товары. Это успокоило рынки, напуганные перспективой американо-китайской торговой войны.



Си Цзиньпин хотел подчеркнуть, что его страна меняется вместе с современным миром. Он предостерег: "Те, кто отвергает перемены и отказывается от создания нового, могут отстать от эпохи и будут отброшены историей". Конкретного адресата этой фразы он не обозначил. Эту характеристику можно применить и к Дональду Трампу, вознамерившемуся не допустить выхода Китая в число глобальных технологических лидеров, и к Западу в целом, не готовому признать необратимую реальность происходящего ныне на планете изменения глобального баланса сил в пользу Востока.



И все же кажется непривычным, что слова о "пользе народу" и "успешных делах" лидер самой динамичной экономики мира взял из древнего философского текста "Хуайнань-цзы", созданного во II веке до нашей эры при династии Хань. В той же речи в Боао Си Цзиньпин процитировал не менее древний текст "Сюнь-цзы": "Если собрать землю, то получится гора, если собрать воду, то получится море". Он хотел подчеркнуть, что китайские усилия по строительству "сообщества судьбы человечества" увенчаются успехом благодаря непрерывному труду и росту поддержки со стороны других государств.



Си Цзиньпин постоянно использует цитаты из древней китайской мысли и классической поэзии. Фразы, написанные на ушедшем в прошлое литературном языке, стали непонятны современным китайцам. Поэтому в китайских СМИ появился новый жанр, когда авторитетных ученых специально приглашают для популярного толкования смысла использованной лидером цитаты и ее связи с проблемами наших дней.



На протяжении ХХ века китайцы часто критиковали традиционную культуру, пытались полностью отказаться от нее, целиком перестроить общественную жизнь по американскому или по советскому образцу. Однако ныне конфликт между прошлым и настоящим завершен. "Социализм с китайской спецификой" выступает не как альтернатива, а как порождение традиционной китайской цивилизации.



За обращениями к прошлому скрывается устремленность Китая в будущее. Си Цзиньпин настаивает, что у китайской политики должна быть национальная окраска, источником которой служит традиционная культура. Ради того, чтобы обрести на мировой арене "право голоса", Китай намерен транслировать собственные идеи и ценности, а не повторять иностранные концепции и шаблоны.



В древности китайцы говорили, что "народ является корнем царства". Теперь это указание на заботу КПК о благосостоянии простых людей и политику борьбы с бедностью. Китайские мудрецы учили, что "природа и человек едины". Ныне это призыв навести порядок в охране окружающей среды.



Древний идеал "гармонии десяти тысяч царств" превратился в синоним китайской борьбы за построение "сообщества судьбы человечества". В марте 2018 года глава МИД КНР Ван И заявил, что особенности китайской внешней политики проистекают в первую очередь из "лучшего в китайской культурной традиции" и лишь потом из дипломатической практики и принципов Устава ООН. Роль китайской культуры в международных отношениях была одной из ключевых проблем, обсуждавшихся в конце апреля в Шанхае на конференции "Россия и Китай: современные вызовы развития".



В китайскую политику вернулась древняя утопическая идея Великого единения, отразившая мечту о счастливом и справедливом обществе. В 2017 году характеристика этой утопии – "когда люди шли по Великому пути, Поднебесная принадлежала всем" – вошла в отчетный доклад ЦК на XIX съезде КПК, а потом и в выступление Си Цзиньпина на форуме КПК и зарубежных политических партий.



Возвращение Китая к традиции бросает иностранцам серьезный вызов. Пришедшими из глубин древней цивилизации идеями и концепциями нельзя пренебрегать, поскольку без них понимание современной китайской политики будет неполным. С другой стороны, проникновение в их реальный смысл связано со значительными интеллектуальными издержками. Это повышает политическую значимость и профессиональную ответственность российского китаеведения в деле осуществления дальнейшего сближения России и Китая.



Об авторе: Александр Владимирович Ломанов – главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, профессор, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай".



14.05.2018 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526355960

Новости Казахстана

