 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Сочи создан ряд новых "советов руководителей уполномоченных органов" государств ЕАЭС
05:09 15.05.2018

На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 14 мая в Сочи созданы советы руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сферах аккредитации, стандартизации, агропромышленного комплекса и транспорта, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"В новые вспомогательные органы союза войдут главы соответствующих национальных министерств и ведомств, а также члены коллегии (министры) ЕЭК, курирующие эти направления деятельности. Советы руководителей станут дополнительными площадками для координации работы в названных сферах экономики стран ЕАЭС", - говорится в сообщении по итогам ВЕЭС.

Кроме того, на заседании утверждены основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2018-2019 годы.

"Приоритетными целями экономической политики на среднесрочный период станут активизация процесса восстановления экономического роста и создание базиса для устойчивого экономического развития стран союза. Достижение этих целей предусматривает реализацию совместных мер в рамках ЕАЭС, а также национальных мер, принимаемых странами для создания благоприятных макроэкономических условий, стимулирования инвестиционной активности, улучшения делового климата, создания условий для повышения производительности в реальном секторе экономики", - отмечается в информации.

Напомним, на прошедшем саммите ЕАЭС в Сочи лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России приняли решение о наделении Молдовы статусом государства-наблюдателя в ЕАЭС.

Следующий саммит ЕАЭС состоится в конце ноября - начале декабря в Санкт-Петербурге.

Высший Евразийский экономический совет, в состав которого входят президенты государств - членов союза, является главным руководящим органом ЕАЭС. Его заседания проводятся не реже раза в год. В 2015 году председательство в Евразийском экономическом союзе осуществляла Беларусь, в 2016 году - Казахстан, в 2017 году - Кыргызстан. С января 2018 года председательство перешло к России. В 2019 году председательство перейдет к Армении.

Источник - kyrtag.kg
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