В сухогруз "Ince Inebolu", следовавший из РФ в Йемен с грузом пшеницы, угодила неизвестно чья ракета

00:55 15.05.2018 Судно с грузом пшеницы из России для Йемена подверглось обстрелу



На прошлой неделе в грузовое судно, которое везет российскую пшеницу в Йемен, попала ракета, передает Bloomberg. Она разорвалась внутри трюма Ince Inebolu, которое находилось в 113 км от места назначения. Капитан судна сообщил, что пострадавших нет, груз также не был поврежден. Кто ответственен за нанесение удара, неизвестно.



Покупателем груза является йеменская Fahem Group. Источник - kommersant.ru

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