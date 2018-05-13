Фронт через Кабул. В Афганистане началось сезонное наступление талибов

00:53 15.05.2018 Улицы афганской столицы Кабула опустели - из-за массированных террористических атак, которым подвергся город в последние две недели, местные жители предпочитают лишний раз не выходить из домов. Столица по интенсивности боевых действий между правительственными силами и боевиками и количеству жертв сейчас не уступает самым "горячим точкам" Афганистана. Кабул фактически превратился в передовую. Только за две последние недели погибли около сотни гражданских, силовиков и боевиков, десятки человек получили ранения. Ряд зданий, в частности, деловой центр возле парка Шари-Нау, где располагались офисы иностранных и местных крупных компаний, получили серьезные повреждения из-за перестрелок и взрывов.



Все это результат сезонного обострения боевых действий, которое происходит в Афганистане каждый раз после того, как в горах тает снег и деревья покрываются новой листвой. Спад военной активности обычно происходит с наступлением холодов и выпадением снега. Очередное "весеннее наступление" движение "Талибан" объявило 25 апреля.









Передовая проходит через Кабул



Отличительное чертой нынешнего "обострения" стало то, что среди эпицентров боевых действий оказалась столица. Кабул и до того не являлся спокойным и мирным городом. Тем не менее, атаки на объекты внутри столицы случались значительно реже, чем в настоящее время. Тенденция к тому, что Кабул становится одним из самых "горячих" участков фронта в Афганистане, проявилась еще этой зимой. Инициатива, правда, принадлежала не талибам, а террористам так называемого "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). В конце декабря смертник ИГ подорвал себя на входе в комплекс зданий Национального управления безопасности (НУБ, часто используется английская аббревиатура NDS) Афганистана. Погибли шесть человек, из них двое служащих НУБ. Три дня спустя в Кабуле произошли три взрыва в шиитском районе Пули-Сохтиа (Pule Sokhtia), организованные ИГ. Погиб 41 человек, 80 – получили ранения, в том числе дети.









Следующий крупный теракт в Кабуле произошел 20 января. Его уже организовали талибы. Так как основной своей задачей они считают "борьбу с оккупантами и их пособниками", то целью была выбрана гостиница "Интерконтиненталь", где селятся различные иностранные делегации и сотрудники иностранных компаний. Группа боевиков ворвалась внутрь гостиницы и вела беспорядочную стрельбу по постояльцам. В итоге погибли 18 человек, пострадали почти полсотни, двое нападавших были убиты. Среди убитых гражданских оказались семь граждан Украины, четверо американцев и один казахстанец.









27 января талибы устроили взрыв в столичном районе Вазир-Акбар-Хан. Это самый охраняемый район, где расположены правительственные учреждения, дипломатические миссии и представительства ЦРУ и НАТО. Теракт был совершен в людном месте - неподалеку от управления полиции и индийского посольства. Террорист-смертник использовал автомобиль - скорую помощь, начиненную взрывчаткой. Он проехал через один пропускной пункт, заявив, что везет пациента. На втором пункте, где машина вызвала подозрение полиции, он произвел взрыв. Этот теракт унес жизни 103 человек, более 200 получили ранения.



Далее взрывы и атаки на правительственные силы в Кабуле стали следовать один за другим. Если талибы старались нападать, в первую очередь, на силовиков и иностранцев, то смертники ИГ выбирали своей целью массовые скопления гражданских, зачастую шиитов. Объявление талибов о начале "весеннего наступления" вызвало новую волну атак в Кабуле. Причем, складывается впечатление, будто талибы и ИГ "соревнуются", кто из них устроит более дерзкое, более кровавое нападение в столице. Очевидно, что ни правительственные силы безопасности, ни иностранные военные, дислоцированные в Кабуле и его окрестностях, не способны контролировать ситуацию. Кабул на сегодня является гораздо более опасным городом, чем сирийская столица Дамаск или иракская – Багдад, где также часто случаются теракты религиозных радикалов. Даже другие крупные города Афганистана – Кандагар, Герат и Мазари-Шариф – сегодня куда безопаснее, чем столица.



Талибанистан расширяется



По данным последнего доклада Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, опубликованного 1 мая, численность афганского населения, находящегося под контролем талибов, на январь 2018 года составила 65% от общего населения страны. Этот показатель увеличился на 1% с октября 2017 года. Примечательно, что именно 64% афганского населения были подконтрольны движению "Талибан" до начала широкомасштабной операции США в Афганистане осенью 2001 года. При этом война в Афганистане является самым длительным конфликтом, в котором участвуют США. Более того, с августа прошлого года американцы стали увеличивать свой контингент в Афганистане, хотя с 2011 года он стабильно сокращался. Над увеличением своих контингентов задумались и другие страны НАТО.



Отметим также, что по данным того же доклада Сопко, количество боеприпасов, сбрасываемых военно-воздушными силами США и их союзников на Афганистан, сегодня выросло до рекордных показателей. Бомбят в три раза больше, чем в начале 2017 года. Последний раз столь массированные бомбардировки происходили лишь в 2013 году – перед началом масштабного вывода американских и других иностранных военных. В марте этого года американцы впервые сбросили за месяц больше бомб на Афганистан, чем на Ирак и Сирию. Это произошло впервые с начала воздушной операции в Сирии и Ираке в 2014 году.



Тем не менее, это не влияет коренным образом на боеспособность сил "Талибана". С момента начала "весеннего наступления" талибы захватили ряд уездов в различных частях страны. Например, несколько дней назад ими были захвачены два уезда на на севере Афганистана. Правительственные силы близки к тому, чтобы оставить, по меньшей мере, три уезда в провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном. Причем отнюдь не везде успехи талибов основываются лишь на их военных талантах.



Члены регионального Совета провинции Пактия уверены, что активность талибов напрямую связана с коррумпированностью местных чиновников. "Они [силовики] занимаются тут бизнесом, а не обеспечением безопасности", - заявил член Совета провинции Мохаммад Рахман Кадери (Mohammad Rahman Qaderi). В провинции Газни, в центральной части страны, в конце апреля два полицейских офицера пытались продать талибам свой опорный пост за 300 тысяч пакистанских рупий (около $2,6 тысяч). Причем, оба офицера являлись выходцами из другой провинции – Баглан, то есть для них рост влияния "Талибана" в "чужой" провинции особого значения не имел.



Выборы и иностранцы – достойный повод



Напомню, что начало этого года ознаменовалось рядом заявлений самих талибов, руководства Афганистана, да и иностранных лидеров о необходимости начать мирные переговоры (хотя сейчас это как-то подзабылось на фоне эскалации насилия). Инициативы вызвали широкую поддержку мирных граждан во многих районах страны.



Афганский президент Ашраф Гани предложил "Талибану" сесть за стол переговоров без предварительных условий. Более того, он предложил им открыть свое официальное представительство в Кабуле, получить паспорта и участвовать в ближайших парламентских выборах.



Сами талибы обратились к США с открытым письмом, что готовы обсудить с ними, как остановить кровопролитие в Афганистане. С точки зрения талибов, действующее правительство в Кабуле - всего лишь "американская марионетка", поэтому их интересуют, главным образом, прямые переговоры с Вашингтоном. Американские чиновники разного уровня высказались положительно об идее переговоров. Однако правительство США отказалось от выполнения ключевого условия талибов – полностью вывести своих военных из Афганистана. По словам бывшего посла движения "Талибан" в Пакистане Абдула Салама Заифа (Mullah Abdul Salam Zaeef), талибы будут продолжать боевые действия, пока в стране остаются иностранные военные. "До сих пор талибы считают кабульское правительство нелегитимным. Во-вторых, талибы хотят освободить Афганистан от [иностранных] оккупационных сил. Они хотят установить исламское правительство в Афганистане", - сказал Заиф в интервью, опубликованном в начале апреля в пакистанском издании.



В итоге идея переговоров повалилась. Талибы провозгласили главной целью своего "весеннего наступления" борьбу с "оккупантами и их пособниками", а парламентские выборы, через которые Гани предлагал им легализоваться в системе нынешней государственной власти, саботируют различными способами: от призывов к населению бойкотировать голосование до похищения и уничтожения материалов, необходимых для выборов. Кстати, и для ИГ атаки на учреждения, занятые подготовкой к предстоящим 20 октября парламентским выборам, тоже являются одной из приоритетных целей.









Очевидно, что чем ближе будет дата выборов, тем интенсивнее будут подвергаться атакам учреждения и граждане, связанные с ними. Уже сейчас правительство страны признает, что не контролирует около тысячи из 7355 избирательных участков. Еще более двух тысяч участков находятся в районах, где силы безопасности толком не контролируют ситуацию. Поэтому сам процесс, который, по заявлениям международных организаций и правительства Афганистана, должен "укрепить демократические институты" в стране, приведет лишь к дополнительному насилию. По мнению эксперта Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) и политолога Андрея Серенко, возможно, к концу лета афганскому правительству придется серьезно задуматься над очередным переносом парламентских выборов из-за критического роста насилия, связанного с ними.



Насилия не станет меньше



Это главный вывод из событий, уже последовавших за объявленным 25 апреля "весеннего наступления". Афганская армия явно не справляется с движением "Талибан", да и борьба с ИГ у нее идет не слишком успешно. По мнению Серенко, одной из отличительных черт именно нынешнего "боевого сезона" в Афганистане является то, что "монополия на насилие "Талибана" в стране нарушена активной деятельностью ИГ. ИГ добилась довольно серьезных позиций в отдельных провинциях на востоке и севере страны, в частности в пограничной с Туркменией провинции Джаузджан. Причем боевики этой террористической организации воюют и против правительственных сил, и против талибов.



Кроме того, в разговоре с "Ферганой" Серенко высказал предположение, что "традиционно" пик активности "Талибана" в провинции Кундуз, граничащей с Таджикистаном, произойдет в конце лета. "Уже несколько последних лет талибы предпринимают наступления в Кундузе в конце лета и в начале осени. То есть там пик активности талибов происходит несколько позднее, чем в других регионах страны. Поэтому стоит ожидать, что они снова приблизительно в эти же сроки предпримут масштабные боевые действия там, в том числе и очередную попытку взять административный центр провинции – город Кундуз – под свой контроль", - сказал Серенко.



Напомним, что в этом году на Афганистан США потратят $45 млрд. Из них $13 млрд будут выделены на американские войска в стране, пять миллиардов - на афганские силы безопасности, $780 млн - на экономическую помощь и логистическую поддержку. Для сравнения – численность контингента США в Афганистане составляет не более 15 тысяч человек. Численность афганских армии и полиции – 296 тысяч человек. За чертой бедности живут почти 54% из 34 миллионов афганцев. Может, ситуация с безопасностью американских военных в Афганистане и улучшится ($13 млрд на 15 тысяч человек!). Она уже заметно лучше, чем в предыдущие годы. С начала текущего года в Афганистане погибли всего двое американских военнослужащих. Но вот самим афганцам жить в своей стране безопаснее не станет.



Тем не менее, по мнению Серенко, уже к концу весны боевой напор талибов будет сбавляться, а правительственные силы перехватят инициативу в свои руки. "Как показывает опыт уже нескольких лет, в начале очередного "весеннего наступления" талибы держат инициативу – правительство теряет несколько уездов, опорные пункты. Но спустя некоторое время, обычно к концу весны, афганская армия уже разворачивает свое контрнаступление и отбивает потерянные ранее территории. Видимо, мы то же самое увидим и в этот раз", - предположил эксперт.



Александр Рыбин Источник - Фергана

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