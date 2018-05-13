Союзники России: Кто в решающий момент не предаст, - "СП"

00:49 15.05.2018 Сумеет ли Москва собрать ЕАЭС в единый кулак?



Андрей Полунин

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Николай Топорнин



14 мая в Сочи стартует саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В нем принимают участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, а также Молдавии, которая не входит в организацию.



Ключевыми пунктами повестки эксперты называют двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вступившим в должность 8 мая.



"Это первый контакт нашего президента после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание", - уточнил и.о. помощника президента РФ Юрий Ушаков.



Для России, ведущей тяжелую позиционную борьбу с США, демонстрация единства собранного вокруг Москвы экономического союза чрезвычайно важна. Неслучайно 18 января Путин заявил, что РФ относится к ЕАЭС как к важнейшему региональному интеграционному объединению. Однако ситуация здесь не безоблачная. По мере того, как над Россией сгущаются тучи западных санкций, наши союзники все активнее пытаются дистанцироваться от Москвы.



Тон в этих настроениях задает Казахстан, который прежде был ближайшим геополитическим союзником России. В январе президент республики Нурсултан Назарбаев побывал с трехдневным визитом в Америке, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Спустя месяц - подписал указ о внесении новых изменений в национальный алфавит, чтобы ускорить перевод казахского языка на латинскую графику. В апреле Казахстан - непостоянный член Совета Безопасности ООН - не поддержал российский проект резолюции, осуждавшей ракетные удары по Сирии, которые наносились в ответ на предполагаемое использование Башаром Асадом химического оружия.



Перечень "ударов в спину" Москве дополняет новая военная доктрина, принятая осенью 2017 года. В ней среди военных угроз Казахстану впервые упоминаются - с намеком на участие России в событиях на Украине - "гибридные методы борьбы" и "кибератаки".



Да, на Казахстан приходится 10% ВВП ЕАЭС (на Россию - 85%), и участие в экономическом союзе Астане выгодно. Но не оставляет ощущение, что в решающий момент - если такой наступит - Казахстан способен переметнуться на сторону наших геополитических противников.



60% товарооборота внутри ЕАЭС с участием РФ приходится на торговлю с Белоруссией. Но и эти связи не гарантируют лояльности Минска. Лукашенко активно заигрывает с ЕС, Украиной и Китаем. Параллельно в Белоруссии крепнут националистические настроения. В итоге, любое ослабление "Батьки" чревато тем, что Россия в отношении Белоруссии может оказаться в той же ситуации, что и в свое время с Украиной.



Пытается демонстративно уйти из-под влияния Москвы и Киргизия. Достаточно напомнить, что в октябре 2017 года президент Алмазбек Атамбаев подписал указ "Об установлении Дней истории и памяти предков", которым заодно отменил празднование Дня Великой Октябрьской социалистической революции. В Киргизии также сильна оппозиция, которая утверждает, что 40% экономики продолжает находиться в тени, а правоохранительные органы занимаются прослушкой и слежкой за политическими оппонентами. Это значит, что и Киргизия в решающий момент может отречься от России ради очередной "революции тюльпанов".



В результате получается, что единственным надежным партнером России в ЕАЭС останется Армения. Москва является основным торговым партнером Еревана, но главное, она обеспечивает безопасность Армении - и не только энергетическую. Имея в качестве соседей двух заклятых врагов - Турцию и Азербайджан - Армения просто вынуждена опираться на поддержку РФ. Без нее армяне рискуют как минимум потерять Арцах (Нагорный Карабах), а может быть, и нечто большее.



Как в реальности выглядят перспективы ЕАЭС, насколько надежны союзники России?



- Страны-союзницы России по ЕАЭС лавируют между собственными экономическими, геополитическими и внутриполитическими интересами, - отмечает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. - При этом, хотя являются бывшими республиками СССР, они очень разные. В итоге наши союзники действуют так, как считают наиболее выгодным для себя в текущий момент. Казахстан заигрывает с США и Китаем, новый премьер Армении пытается доказать, что можно выстроить многовекторную политику, а Белоруссия регулярно ввязывается в торговые войны с РФ.



И на международной арене Россия и ее союзники выступает не вместе, не единым фронтом - как, например, делает Евросоюз в вопросе антироссийских санкций. У нас до сих пор ни одна страна-участница ЕАЭС не признала вхождение Крыма в состав РФ. Дело ограничивается тем, что на словах никто из них действия Москвы не осуждает. Но и не поддерживает - и это с декларируемым единством никак не вяжется.



Но России в нынешних условиях выбирать союзников не приходится. У нас очень сложные отношения с Западом. Мы находимся под режимом санкций, и не исключено, что со стороны США они могут быть усилены. Хорошо, конечно, если нам удастся разыграть ситуацию с Ираном (с односторонним выходом Вашингтона из ядерной сделки, - "СП") в свою пользу, и получить в качестве дивидендов сближение с Германией и Францией. Но и это сближение, на мой взгляд, окажется сиюминутным.



Поэтому для нас ЕАЭС - единственная отдушина, где мы себя чувствуем в своей тарелке, где мы главные и заправляем процессом. С другой стороны, у России недостаточно развита экономика, и мы не можем насытить рынки стран-союзниц даже товарами первой необходимости. Это обстоятельство также заставляет наших партнеров по союзу все более настойчиво поглядывать в сторону Запада.



Нам, по сути, ничего не остается, кроме как пытаться на площадке ЕАЭС объединить союзников в единый кулак. Мы просто не можем себе позволить не выступать застрельщиками интеграции. Иначе ЕАЭС, вслед за СНГ, тихо развалится - страны разойдутся по интересам.



Казахстан и Киргизия в этом случае будут ориентироваться на Китай, а Белоруссия - на Евросоюз. И останется Армения - всеми забытая республика, бедная и закрытая в своем географическом положении. Которой тоже, прямо скажем, выбирать не приходится: Иран, Азербайджан и Турция - ее исторические противники.



"СП": - Что России правильно делать в нынешней ситуации?



- Находить объединительные мотивы, и не забывать про свои интересы. Заметьте, вы днем с огнем не сыщите российских предпринимателей на рынках Белоруссии или Казахстана. Кроме, разумеется, наших компаний-монополистов.



Получается, все наши партнеры по ЕАЭС ищут в этом союзе выгоду для себя, а мы - нет. Я не удивлюсь, если при анализе структуры товарооборота внутри ЕАЭС окажется, что наибольшие выгоду получают именно наши партнеры.



Примерно такая же ситуация, замечу, существует в торговле между США и Евросоюзом. Товарооборот там исчисляется миллиардами долларов, и вроде бы все должны быть довольны - ан нет. Как заявил Дональд Трамп, на деле имеет место игра в одни ворота - не в пользу Америки.



Трамп объявил, что будет бороться с такой ситуацией путем протекционизма. Нам, я считаю, также нужно разобраться с товарооборотом в ЕАЭС, и при необходимости принять меры для защиты своих интересов.



"СП": - Как в реальности выглядят перспективы союза?



- На мой взгляд, ситуация непростая и даже предкризисная. Развитие ЕАЭС явно не идет по нарастающей. Положение усугубляется тем, что российская элита законсервировалась, а элиты в странах-союзницах уже начали меняться.



В Армении пришел новый премьер из рядов оппозиции, который, судя по всему, хочет сотрудничать, помимо РФ, с США, Ираном и Турцией. В Казахстане президент Назарбаев, мягко говоря, занимает этот пост давно и очень немолод. Если на его место придет новый глава республики, совершенно не факт, что он сделает ставку на сотрудничество с Россией. Лукашенко уже сегодня откровенно говорит, что стратегический союз с Москвой интересен Минску, если только приносит прибыль.



В такой ситуации Москве мало говорить о мировоззренческом и политическом единстве со своими союзниками по ЕАЭС. По идее, мы должны реально привязывать их к себе. Но с нынешней российской экономикой сделать это крайне трудно. Источник - СвободнаяПресса

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