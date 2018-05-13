Глава Нацгвардии Казахстана порадовался отсуженным у Украины $15 млн

00:48 15.05.2018 Харьковский авиационный завод вернет Казахстану $15 млн, полученные в качестве предоплаты за транспортный самолет Ан-74Т-200А, который предприятие так и не смогло достроить. Об этом Informburo.kz заявил главнокомандующий Национальной гвардией Казахстана Руслан Жаксылыков. "Мы подали в суд и выиграли. Теперь они обязаны вернуть эту сумму в доход нашего государства, – подчеркнул он, – Мы добили их! В рамках действующего законодательства".



Дело рассматривалось в Хозяйственном суде Харьковской области. Истцом в нем выступила воинская часть 3656 Нацгвардии Казахстана, которая должна была получить самолет. Ее представители требовали не только вернуть выплаченные за транспортник деньги, но и взыскать с ответчика – Харьковского авиазавода – более $1 млн в качестве неустойки и процента за использование средств. О решении суда стало известно 10 мая. Он обязал авиационное предприятие выплатить казахстанским военным $15 млн за нарушение договора о поставке самолета и оплатить судебный сбор в размере 490 тысяч гривен ($18,7 тысячи). Другие требования истца суд не удовлетворил.



Между тем, по данным издания "depo.Харкiв", Харьковский авиационный завод в настоящее время проходит процедуру банкротства. Распорядитель имущества предприятия уже сообщил, что казахстанская сторона пропустила срок подачи требований в рамках конкурсного производства, поэтому данный долг завод будет погашать в шестую очередь.



История с поставкой самолета Ан-74 для Казахстана тянется с 2014 года. Воинская часть 3656 Нацгвардии тогда заключила договор с Харьковским государственным авиационным заводом на изготовление и поставку самолета, а также обучение авиационного персонала. Стоимость самолета составила $29,5 млн (в том числе цена за переобучение летного и инженерно-технического составов – $420 тыс.). Казахстан сразу оплатил 50% от стоимости всего контракта. Остальную часть должны были выплатить после доставки Ан-74Т-200А покупателю в октябре 2015 года, однако к установленному сроку самолет не был готов. Сроки поставки переносили несколько раз. В 2017 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что борт скоро отправится в Казахстан. Однако, как следует из материалов суда, к апрелю текущего года готовность самолета составляла лишь 80%. Харьковское предприятие не смогло достроить его из-за отсутствия комплектующих. Их производили российские компании, связи с которыми оборвались после смены власти на Украине и последовавших за этим событий. Источник - fergananews.com

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