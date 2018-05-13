Strategist: США придерживаются двойных стандартов в торговле с КНР

00:47 15.05.2018 Одна из ключевых жалоб США в отношении Китая заключается в том, что Пекин систематически нарушает права в сфере интеллектуальной собственности. Однако в XIX веке США оказались точно в таком же положении по отношению к Великобритании – технологическому лидеру того времени



Американская торговая делегация, похоже, вернулась из КНР с пустыми руками. Это вполне ожидаемый результат, учитывая масштаб и односторонний характер требований Вашингтона. Официальные представители США настаивали на серьезном пересмотре промышленной политики КНР и правил в сфере защиты интеллектуальной собственности, одновременно подчеркивая, что правительству Китая нужно воздержаться от любых действий, направленных против предложенных президентом США Дональдом Трампом односторонних тарифов в отношении китайского экспорта, пишет Дэни Родрик в статье для издания The Strategist.



Это не первое и, похоже, не последнее торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином. Глобальный торговый миропорядок, начиная с момента Всемирной торговой организации (ВТО) в 1995 году, основывался на предположении, что в мире будет существовать одинаковая система нормативного регулирования. В частности, предполагалось, что Китай внедрит по большей части "западные" механизмы управления экономикой. Вместо этого продолжающееся расхождение экономических систем стало плодотворным источником для торгового противостояния.



Как у Китая, так и других мировых экономик есть веские свои причины для того, чтобы противостоять давлению со стороны торгового лобби США. В конце концов, феноменальный успех процесса глобализации в Китае связан с неортодоксальной и творческой индустриальной политикой китайского руководства, равно как и с экономической либерализацией. Государственные субсидии, государственные предприятия, регламентация доли отечественных комплектующих и требования к внедрению передовых технологий сыграли определенную роль в превращении Китая в сегодняшнего промышленного гиганта. Текущая стратегия Китая "Сделано в Китае-2025" направлена на превращение КНР в передовую мировую экономику.



Тот факт, что многие политики Китая нарушают правила ВТО, очевиден. Те, кто насмешливо называет Китай "торговым обманщиком", должны задуматься о том, смог бы Китай добиться нынешних результатов, если бы он соблюдал правила ВТО после вхождения в данную организацию в 2001 году. Китай играет в глобализацию определенным образом. Как однажды заявил один из китайских чиновников, стратегия Пекина заключается в том, чтобы распахнуть окно, предварительно установив на него защитный экран. В итоге получаем потом свежего воздуха - иностранные инвестиции и технологии - и ограничиваем негативное влияние неустойчивых потоков капитала и разрушительного импорта.



Фактически торговая практика, используемая Китаем, не сильно отличается от исторических практик других развитых стран. Одна из ключевых жалоб США в отношении Китая заключается в том, что Пекин систематически нарушает права в сфере интеллектуальной собственности. Однако в XIX веке США оказались точно в таком же положении по отношению к Великобритании - технологическому лидеру того времени. В то время США усердно пытались получить в свое распоряжение коммерческие тайны британских промышленников.



Текстильные фабрики Новой Англии отчаянно нуждались в технологиях и делали все возможное, чтобы украсть британские секреты и переманить себе опытных британских мастеров. Тогда в США существовало патентное право, но оно защищало только граждан США. Как сказал один историк, американцы тоже "были пиратами".



Любые разумные правила международной торговли должны начинаться с признания того, что стремление ограничить политическое пространство стран, которые разрабатывают свои собственные экономические и социальные модели, является нецелесообразным и нежелательным. Существуют разные уровни развития, ценности и исторические траектории отдельных стран слишком отличаются друг от друга, чтобы все их можно было загнать в рамки капиталистической модели. Иногда внутренняя политика может иметь неприятные последствия, которые могут привести к снижению иностранных инвестиций и разорению экономики. В других случаях может иметь место стимулирование экономической трансформации и сокращение масштабов нищеты, например, как в Китае, чья экономическая политика выгодна не только для страны, но и для потребителей во всем мире.



Правительства, которые беспокоятся о передаче технологических ноу-хау иностранным государствам, в свою очередь, могут свободно вводить правила, которые запрещали бы национальным компаниям инвестировать в зарубежные страны или ограничивали бы приобретение контрольного пакета отечественных компаний зарубежными фирмами.



Многие американские либеральные эксперты считают, что в целом Трамп проводит правильную торговую политику в отношении Китая, однако их не устраивают агрессивные и односторонние методы. Однако факт заключается в том, что торговая политика Трампа определяется узким меркантилизмом, возвышая интересы американских корпораций над другими заинтересованными сторонами. Торговая политика Трампа имеет мало общего с политикой, которая привела бы к улучшению глобальной торговли для всех участников.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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