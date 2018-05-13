Нефть в обмен на бумагу. Как англосаксы захватили контроль над углеводородами

00:45 15.05.2018 Юрий Городненко



Шесть лет тому назад "Арабская весна" подходила к завершению. К тому времени США удалось свергнуть руководство четырех ближневосточных стран, а в пяти государствах - добиться отставки правительства. На очереди были Ирак и Сирия. Здесь уже полыхала гражданская война и аналитики предсказывали скорую победа ультрарадикальной оппозиции. Складывалось впечатление, что еще немного и англосаксы полностью зачистят Ближний Восток от всех нелояльных или недостаточно лояльных им правительств.



И в этот момент, произошло нечто, что спутало все их планы. В мае 2012 года в должность президента Российской Федерации вступил Владимир Путин. И сразу же Москва начала оказывать дипломатическую и военно-техническую помощь законному сирийскому правительству.



С этого момента не только был нарушен план под названием "Арабская весна". Куда опаснее для англосаксов было то, что под угрозой оказалась их вся финансовая пирамида.



Дело в том, что с начала 1970-х годов американская валюта обеспечивалась только одним инструментом - контролем над углеводородами. Происходило это по следующему сценарию.



В середине XX века США и Великобритания выступили в роли "защитника" Ближнего Востока от проникновения коммунистических идей. Делали они это, поскольку регион обладал крупнейшими в мире запасами углеводородов (более 63% мировых залежей нефти), а ближневосточные монархи и диктаторы очень боялись социальных потрясений. В качестве компенсации англосаксы добились от местных царьков согласия поставлять всю добываемую нефть только в рамках контрактов, заключаемых на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Тем самым две биржи выступили в роли крупнейших операторов на мировом рынке углеводородов и регуляторов цен на энергоресурсы. Благодаря своему монопольному положению они незамедлительно взвинтили цены на нефть.



Ближневосточных монархов и диктаторов подобная ситуация устраивала, поскольку их доходы мгновенно стали расти. Тем более что контракты, заключаемые на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, на первый взгляд, не отягощали. В них указывалась только цена, а все другие условия оставлялись на усмотрение договаривающихся сторон. Такие контракты получили название фьючерсных.



Хитрость англосаксов заключалась в том, что в качестве валюты соглашений и платежа выступали доллары. Это было условием оформления международных фьючерсных контрактов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах - использовать международную валюту, т.е. на тот момент американскую.



Благодаря этому вся торговля ближневосточными углеводородами, а вслед за этим и углеводородами всего мира перешла на доллары. С тех пор американская валюта заняла доминирующие позиции в международных расчетах. Энергетические ресурсы планеты обменивались на клочки бумажек, и стоимость этого обмена определялась исключительно англосаксами. А так как главный печатный станок был у американцев, они стали гнать доллары в неограниченных количествах. Со второй половины XX века станок работал, не останавливаясь, принося его хозяевам сверхприбыли при минимуме затрат.



Приход Москвы по приглашению законного правительства в Сирию способен был нарушить это сказочное процветание. Выход одной из нефтедобывающих стран Ближнего Востока из нефте-долларовой схемы мог спровоцировать цепную реакцию. Восприняв поражение англосаксов в Сирии за признак их слабости, другие арабские страны также могли потянуться вслед за Дамаском. Прежде всего, такая угроза возникла в отношении Ирака - страны с самыми крупными запасами углеводородов.



Допустить подобное нью-йоркские и лондонские воротилы никак не могли. Ведь как писал один из лидеров британских профсоюзов XIX века Т.Дж.Данинс: "Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты".



Поэтому англосаксы стали действовать в точном соответствии с другой фразой Данинса: "При 100 процентах прибыли капитал попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы".



Ради защиты своих 300 процентов англосаксонские кланы оказались готовы на все - вплоть до истребления человечества. Причем англосаксы не были бы англосаксами, если бы не постарались и в вопросе уничтожения мира "минимизировать затраты". Поэтому на Западе активизировались разработки такого оружия массового поражения, которое истребив человечество, не затронуло бы нефтегазовую и другую инфраструктуру. Прежде всего - нейтронного оружия.



Официально от него отказались еще в 1980-х годах, но фактически разработку просто завуалировали "под космические программы". Этому благоприятствовало и то, что инопланетная среда с отсутствием атмосферы создавала идеальные условия для проведения разрушительных экспериментов. В XXI веке такой идеальной площадкой оказалась Красная планета, на которую был отправлен марсоход "Curiosity" с нейтронной пушкой. Куратор этого проекта Майк Гриффин, заняв должность первого заместителя главы Пентагона, и стал одним из главных лоббистов нейтронного оружия.



Не отставали и британские "партнеры". В конце 2012 года в Палате Лордов активно обсуждалась идея боевого применения нейтронного оружия в горном районе афгано-пакистанской границы. Инициаторами этого проекта выступили лейбористы. Их представитель, нисколько не стесняясь, цинично прокомментировал возможность гибели в этой операции мирных граждан.



Как следствие, открыв этот ящик Пандоры, англосаксы спровоцировали цепную реакцию. То, что в борьбе за ресурсы они игнорировали мнение не только ООН, но и своих союзников по НАТО, подтолкнуло другие страны поступать точно также.



Хуже всего то, что по примеру англосаксов каждый занялся разработкой собственного оружия истребления человечества. Целый ряд стран приступил к реализации схожих с англо-американцами программ, а кое-кто пошел еще дальше. Ученые одного из государств, уже обладающего нейтронным оружием, объявили о подготовке "экологического" эксперимента под романтическим названием "Небесная река". Речь шла о размещении в горах десятков тысяч камер сгорания, которые выпускали бы в воздух частицы йодистого серебра. Территориальный охват - регион размером в три Испании. Рассказывая об "экологическом" характере этого мероприятия, ученые ни словом не обмолвились о том, что частицы йодистого серебра токсичны и приводят к агририи - болезни, которая снижает функции почек и не излечивается. Мнение военных специалистов: в "естественных условиях" испытывается климатическое оружие.



Если эта тенденция продолжится, то рано или поздно мы истребим и себя, и нашу маленькую планету. Для этого не понадобиться атомная война. Продолжение испытаний климатического оружия несет угрозы, схожие с локальным ядерным конфликтом, и может привести к серьезнейшим последствиям - вплоть до смещения полюсов.



И все - из-за алчности, эгоизма, самоуверенности финансово-политических элит двух стран. Источник - СвободнаяПресса

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