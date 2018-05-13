КырПрезидент Жээнбеков не против открытия в стране второй российской военной базы

00:20 15.05.2018 Вторая российская военная база будет нацелена на афганские угрозы



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не против открытия в стране второй российской военной базы. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.



Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления российских военных баз в Таджикистане и Кыргызстане.



Сооронбай Жээнбеков считает, что сохраняющиеся в Афганистане вызовы и угрозы безопасности для центральноазиатских государств требуют принятия действенных мер противодействия. "Борьба с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком требует высокой межгосударственной координации в работе силовых и правоохранительных структур, выработки и повышения коллективных мер реагирования. Мы все понимаем важность этой совместной работы, направленной на достижение общих целей в области безопасности", - отметил глава КР.



По его словам, заявление министра обороны России является одним из результатов сотрудничества. "Мы в том числе считаем необходимым обеспечить безопасность таджикско-афганской границы, так как это напрямую влияет на масштабы вышеуказанных угроз и в целом на безопасность других государств. Эта работа является одной из приоритетных задач всего международного сообщества. Мы должны обеспечить безопасность граждан, общества и государства. Поэтому наше сотрудничество должно быть направлено на постоянное изучение и обсуждение этих проблем, повышение национальных и коллективных систем обеспечения безопасности, выработку и организацию эффективных шагов", - сказал Сооронбай Жээнбеков.



Вопрос открытия второй российской военной базы в Кыргызстане обсуждается на протяжении нескольких лет. "Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. На наш взгляд, ситуация в Афганистане, ее вызовы и угрозы требуют коллективных мер обеспечения безопасности Центральноазиатского региона, - считает президент КР. - Как вы знаете, в Канте находится авиационная база Вооруженных сил России, которая совместно с нами играет немаловажную роль в обеспечении безопасности воздушного пространства".



Наша позиция о необходимости открытия второй российской военной базы в южном регионе республики нацелена на формирование коллективных сил реагирования на афганские угрозы, такие как терроризм, экстремизм и наркотрафик. А также на повышение степени взаимодействия с войсковыми подразделениями Кыргызстана.

14 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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