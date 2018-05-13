 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В ЕАЭС создадут совет министров сельского хозяйства
00:16 15.05.2018

Новый совет займется согласованием общей стратегии в агропромышленной сфере



В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создан Совет министров сельского хозяйства, заявил 14 мая президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. Об этом передает телеканал "Мир 24".

По словам главы государства, новый совет займется согласованием общей стратегии в агропромышленной сфере, а также продвижением продуктов ЕАЭС на зарубежные рынки.

Путин добавил, что планируется также создать профильный комитет для координации политики в транспортной сфере, который будет разрабатывать меры развития рынка перевозок в рамках ЕАЭС.

Президент России также отметил, что эффективно заработал суд ЕАЭС, который рассматривает спорные вопросы, возникающие между сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Сочи проходит саммит ЕАЭС с участием лидеров пяти государств - членов союза. Стороны планируют согласовать планы по дальнейшей экономической интеграции и либерализации общих рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Источник - regnum.ru
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