Как Академик Салимов двух узбекских президентов выпестовал, - М.Захидов

00:13 15.05.2018 Как Академик РАЕН А.У. Салимов двух узбекских президентов выпестовал … и далее. Продолжение статьи: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522866660 . М. Захидов, Генсек Межд. Об-ва Прав Человека (Германия. 2016 – 2020 г.г.)



1. МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Советского Узбекистана.



Акил Умурзакович Салимов в 1956 году был руководителем МЕХФАКА Ташкентского политеха. Поэтапно прошел путь от руководителя ВУЗа, до зав. отделом ЦК партии по науке, культуре, образованию в 60 – х годах. Стал секретарем ЦК партии Узбекистана по идеологии, после Р.Н. Нишанова, который был выдвинут в Чрезвычайные и Полномочные Послы Советского Союза. Через 20 лет, в конце 80 – х, также при Р.Н. Нишанове, ставшим первым руководителем республики, Салимов стал Председателем Президиума ВС УзССР. Фактически будушим приемником первого лица.



Осенью 1956 года студенты – отличники 2 курса МЕХФАКА, оба из Самарканда, а именно: И. Каримов на фото 1 и следующий за ним Е. Каплинский, были на сборе хлопка. На виньетке выпуска 1955 г. школы №21 им. А.С. Пушкина мною выделены И. Каримов, первый слева, затем Е. Каплинский и третий Шамси Шарапов. все трое - золотомедалисты. Шамси Шарапов доктор исторических наук, профессор. Один из организаторов системы высшего образования в республике.



Фото 1.



Тогда же в 1956 г. в Ташкенте проходили сборы Олимпийской сборной СССР перед Олимпиадой в Мельбурне (Австралия). Был назначен тренировочный футбольный матч со сборной Узбекистана. И. Каримов и его бывший одноклассник, ставший однокурсником по Политеху, Е. Каплинский, выполнили дневную норму сбора хлопка к обеду. И сорвались в Ташкент на матч. А.У. Салимов был справедлив и строг. Студенты, Каримов и Каплинский, были исключены из общежития за нарушение режима. Когда местные силы для восстановления были исчерпаны, Евгений Каплинский предложил Исламу Каримову написать совместно заявление о поддержке в штаб – квартиру Международного Союза Студентов – МСС в Прагу. Ибо снимать квартиру болельщикам футбола было накладно. Каримов отказался подписывать заявление на СВОИХ педагогов - наставников по Политеху. Тем более, в Прагу, в руководство МСС. Об этом Каплинский рассказывал мне и правозащитнице Кларе Халиловне Шадмановой. Нравственные принципы Ислама Абдуганиевича были неизменны всю его жизнь. Во всем.



В конце 60 – х, в разгар Пражской весны и после введения войск Варшавского Договора в Чехословакию, я постоянно командировался в Прагу от Отдела Студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Президент МСС, Иржи Пеликан, досиживал последние дни в МСС, так как стоял на позиции Александра Дубчека. Его сменил Зденек Вокроуглицкий, который также вскоре сошел с должности. Президентом МСС стал Душан Ульчак (с 1970 г.). Я близко был знаком с другим именитым диссидентом, другом Пеликана, Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехословакии, потом Чехии, который работал на Радио "Свобода" в Мюнхене. Тогда Иржи рассказывал мне, что из Узбекистана ему писали студенты и он помог им. (Каплинский все же обратился в МСС и описал проблему). Естественно, что в 1956 году поручительство Президента МСС за студентов отличников из Узбекистана не осталось без внимания. Их восстановили в общежитии. И ОДНИМ ИЗ НИХ БЫЛ БУДУЩИЙ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА И.А. КАРИМОВ.



Еще об А.У. САЛИМОВЕ. Будучи секретарем ЦК, стал доктором технических наук. Но не с наскока. Диссертация была на стыке механики и экологии. И, как говорится, московской выпечки. Защищался в Моск. И-те Инж. Трансп. - МИИТе. Был избран академиком Академии естественных наук России –РАЕН. Одновременно с выдающимися нашими математиком Ш. Алимовым (школа А.Н. Тихонова) и Ш. Аюбовым (школа Т.А. Сарымсакова). А. Салимов, как сложившийся государственный деятель, был выдвинут на должность Председателя Президиума Верховного Совета УзССР, после скоропостижного, безвременного ухода из жизни величайшего сына народов Узбекистана, Шарафа Рашидовича Рашидова. Но Гдлян с Ивановым откопали, т.е. ПРИДУМАЛИ, на Салимова компру. Компра оказалось туфтой. А.У. Салимов был восстановлен в КПСС, т.е. полностью оправдан. При И. Каримове стал Ректором Ташкентского института механизации и ирригации сх - ТИИМСХа, где Ш.М. Мирзиеев проходил путь от студента до первого проректора.



СНОСКА. Как – то я услышал от Ислама Абдуганиевича в свой адрес слова касательно А.У. Салимова, которые запомнились приблизительно так: "А ты, умник, не допускаешь, что Салимов пошел на непопулярный шаг, чтобы сдержать ситуацию. А потом все расставить по чести". Я понял, что Ислам Абдуганиевич прав. И я признал себя виноватым.



И.А. Каримов сохранил уважение и признание к здравствующему ныне А.У. Салимову до последних дней жизни. Далее. Алишер Анварович Агзамходжаев подтвердит, что для Ш. Мирзиеева работа с А.Салимовым в ТИИМСХа было серьезной политической и жизненной школой. Мирзиеев в свое время сам говорил об этом. И не случайно он, начав восхождение во власть, как "рабочая лошадка", стал государственным деятелем на уровне Главы государства. Никто не сможет обвинить его в принадлежности к мафии, в наличии крышевателя - протекциониста со стороны кого-то, в коррупции, в карьеризме, в подсиживании "соперников", и еще в каких – то бяках. Факт? Безусловно. А этот негатив, цветами радуги переливался и в госсекторе, и в гражданском обществе. И не только в Узбекистане, в ЦА. А во всем пространстве бывшего СССР. И вновь слова Бальзака всплывают из памяти: "Власть оставляет….." .



2. О ДЕСКРУТИВНОМ ФОНЕ УЗБЕКСКОЙ ОППОЗИЦИИ И ПРАВОЗАЩИТЫ.



К концу 80 – х на всем пространстве СССР и соцлагеря на арене политической жизни, появились ЗАБАВНЫЕ структуры в виде народных фронтов, движений, фондов, форумов, неправительственных организаций - НПО, партий с экстравагантными названиями, коалиций типа "Солнечный Узбекистан" Санджара Умарова и "Правозащитный Альянс" Е Урлаевой и т.д. . Из них лепили внушительную силу под названием ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. Никакое "гражданское обществ" они по существу не представляли. (А.Д. Сахаровы рождаются не каждый день). Как единомышленники они были анекдотичны. Друг у друга перетаскивали названия НОВОВВЕДЕННЫХ структур. "Демфорум" наши содрали у ленинградцев, "Миллий Мажлис" у татар из Казани. Баксы текли, как горная речка. Изнутри от подпольных цеховиков – миллионеров. С "приветливого" Запада, который усмотрел ОПОРНУЮ СИЛУ, для развития перестроечных инициатив уникального тандема политподонков, а именно: ГОРБИ – ЕБН. На следующем фото приведен фрагмент статьи о двух оппозиционных лидерах узбекского нищеброда: зав.лабе проф. А. Пулатове и поэте - песеннике С.Мадамине.



Фото 2.



Смысл СТАТЬИ НАЧАЛА 90 – х прост. Ни Абдурахим Пулатов (Бирлик), ни Салай Мадамин (Эрк, фотка снизу), сбежавшие в начале 90 –х за рубеж, никакими лидерами не являются. Лидеры оппозиции должны работать в своей стране. Они же СФОРМИРОВАЛИ ВОКРУГ СЕБЯ В ЗАРУБЕЖЬЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОДАЖНУЮ ПРОРВУ БЕЗДЕЛЬНИКОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА, КОТОРЫЕ НЕ БЕЗ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, РАЗБЕЖАЛИСЬ ПО ШТАТАМ АМЕРИКИ, БЕЛЬГИЯМ, КАНАДАМ, ШВЕЦИЯМ, ШВЕЙЦАРИЯМ, ГЕРМАНИЯМ, ФРАНЦИЯМ, ГДЕ ПРИСОСАЛИСЬ К ХАЛЯВЕ С НАЗВАНИЕМ "СОЦИАЛ". У тандема не было естественного интереса к проблемам своей страны, кроме, как стать, ни много, ни мало, - президентом. Из каких сперматазоидов и яйцеклеток у них родились такие амбиции? Не обладают организационными качествами, нет опыта работы с людьми и … на тебе. Потратить 25 лет жизни на попрошайничество грантов, фабрикацию лжи и выдумок. Откровенно писать и выступать с призывами к смене конституционного строя в угоду БЕСНОВАТЫМ, состоящих из экстремистов, террористов, хулиганов, базарных торговок, хотя не без ярких личностей, БЕЗУСЛОВНО. Исковеркать судьбу родных и "соратников". Из друзей "не разлей вода" стать врагами, как Горби и ЕБН? Фанаты власти – фантасмогоры!



Прошедший на прошлой недели "базар - вокзал узбекских оппозиционеров и правозащитников" по уголовному делу Бобомурада Абдуллаева (кличка Усман Хакназаров) еще раз продемонстрировал необходимость "держать ухо востро". Недавнее интервью корр. БиБиСи Сабира Сабирова с Абдуллаевым показало, что узбекские политэмигранты всякими наводящими вопросами и рассуждениями, пытаются найти ложку дегтя в политике действующего Президента и его команды. САБИРОВ ВЫСКАЗАЛ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО ПО ПРИЧИНЕ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТОВ США И УЗБЕКИСТАНА Б. Абдуллаева выпустили на свободу. Надо отдать должное БобоУсману. Возможно, он почувствовал, что перешел красную черту в своих несуразных описаниях ситуаций в верхах (в одно и то же время он мог находится в различных уголках респуьлики, СНГ или планеты). Маразм. Под зонтиком каверзных вопросов корр. БиБиСи С. Сабирова наш анонимизировавший Усман аккуратно выкручивался. Другому корр., Тимуру Карпову (если не ошибаюсь, его мама слегка скандальная художница или фотограф), БобоУсман в интервью заявил, что его от смерти спасли: 1. Салай Мадамин и 2. Коллеги - журналисты. Допустим. (Тем более, что Салай набил руку в организации покушений … на себя). Месяц – два назад узб.неформалы, у которых физя в пуху, давали интервью, что они к БобоУсману не имеют отношение. Сейчас, когда УсманБоб остался на свободе, начнется откат. На самом деле окружение БобоУсмана разглядеть не сложно. В первом приближении - это А.А. Азизходжаев, Салай Мадамин, Санджар Умаров и его сын Гулям, Нигара Хидоятова (за ее проделки и аферы отсидела на нарах дважды … ее младшая сестра Нодира). Хорошо устроилась Нигара. А когда привлекли к ответственности, тут же сбежала. Стала политбеженкой.



Пока скажу, что имя им – ЛЕГИОН. И даже такую личность, каким был Ислам Абдуганиевич, малопривлекательные по сути фигуры могли ввести в заблуждение преднамеренно. Еще в 1992 году до принятия Конституции Узбекистана Верховным Советом, председатель Конституционного Суда профессор – юрист Ш.З. Уразаев пошел на прямую и сознательную дезу И.А. Каримова. Организовал по ТВ выступление … методиста вечернего отделения юринститута Минюста РУ Алишера Аббасовича Азизходжаева по проекту первой Конституции РУз. Составил (как-будто) острые вопросы от населения и "грамотные" ответы Азизходжаева по злободневным проблемам демократизации общества. Например, относительно импичмента Главы государства республиканским парламентом. Каримову Азизходжаев был представлен Уразаевым, как растущий юрист – международник. Его сразу назначили … Госсоветником президента по международным связям.



Тут же поползли слухи об Азизходжаеве, … как о будущем приемнике Каримова. Тогда никто не обратил внимания, на активность компаньонов Азизходжаева в декабре 1991 года во время первых всенародных президентских выборах. Тогда в Университете КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТУ Салаю (с псевдой Салих) Мадамину была обеспечена группой Азизходжаева суперреклама. Например, руководитель университетского профсоюза Муминов персонально обеспечил Салаю Мадамину переполненный студентами Дворец Культуры. Хотя, как кандидат в президенты, Салай Мадамин представлял собой убогое зрелище. Сами подумайте. Поэт средней руки, лидер наци – националистов, который жаждал в прямом смысле пролитя крови славян в Узбекистане во имя ... завоевания НЕЗАВИСИМОСТИ, дутый демократ, требовавший ДЛЯ СЕБЯ ... безальтернативного выдвижения кандидатом в депутаты ВС Узбекистана в 1990 году. На фоне бывшего "не разлей вода" дружка Абдурахима Пулатова (рук. Бирлика), который призывал в присутствии (еще не президента) И.А. Каримовав январе 1990 в Буке (Ташобласть) во имя ... ДЕМОКРАТИИ продолжать кровавую бойню с турками – месхетами. Фантастика, но Салай Мадамин в 1990 году стал лидером Демпартии "ЭРК". Только благодаря поддержке, избранного 24.03.1990 г. первым Президентом УзССР и первым на всем пространстве СССР И.А. Каримова. Это было на 1 – ой Сессии ВС УзССР последнего, 12 созыва, в составе СССР.



Безальтернативный кандидат в депутаты Салай Мадамин, став депутатом, через 3 месяца взял на себя суперполитзадачу: выступить в качестве инициатора и автора Декларации о Суверенитете или Независимости РУ.



19 июня 1990 года в первый день 2 – Сессии ВС Салай пытался в утвержденную повестку дня, включить принятие Декларации. Причем требовал (!?) немедленно поставить на голосование. Политплебей, хотел воспользоваться отъездом Президента вместе с корейскими предпринимателями в Асаку Андижанской области, для выбора территории для Автозавода. Салай решил подсобрать политбонусы ... для себя. (Андижанская область самая плотная по населению в республике. С острой нехваткой рабочих мест. Об этом думал И.Каримов. А для лидера толпы нищебродов главное – отдекларироваться. Халуй - Патриот!!!). И небольшая РЕМАРКА.



1. 12 июня, за неделю до "салаймадаминовской" декларации, ЕБНовский ВС РосФедерации принял подобную Декларацию в пику Горби. Миша ака рвал волосы на затылке, узнав, что Президент США Д. Буш принял до этого ЕБНа в Белом Доме и ничего Горби НЕ СКАЗАЛ. ЕБН для американской политэлиты уже в 1989 стал более выгоден, чем Горби. И это объяснимо. Российский балбес №2 был за сокращение военного бюджета СССР, за самоопределение прибалтов в пику перестройщику Росбалбесу №1. Публично начал выступать против КГБ, обвинив структуру в фабрикации видеосъемки Ельцина на ТВ "замороженным" и "косноязычным". Но, как пишет проф. А Уткин, ЕБНому задали вопрос: "А почему на видеороликах рядом стоящие люди "не заморожены" и нормально высказываются? Росалкаш отрезвел.

2. 23 июня, через 3 дня после Узбекистана, приняла "Декларацию" Молдова.

3. 16 июля Украина.

4. 27 июля Республика Белорусь.



Так что Салай – Салих играл роль "декларативно - декаративной ваньки – встаньки". Шукурулло Мирсаидов, вице-президент РУз, не допустил в отсутствии Президента разбушевавшегося Фантомаса - Салая к активной саморекламе.



Не покажется странным, как в единстве выступили ряд республики бывшего Светского Союза с декларациями? Дирежирование Запада, в первую очередь США, было важно для советских нищебродов оппозиционеров и правозащитников, голодных до баксовых грантов. На другой стороне медали, - нужда западных разрушителей СССР в оппозиционерах и правозащитников типа навальных, ковыряяющих страну изнутри. А салай – салихам и рахимпулатам в этой игре , как и современным навальным, собчашкам, короче, либерастам, фактически была отведена роль статистов - и самоудовлетворяющихся онанистов.



2. В то время узполитбаламут, Абдурахим Пулатов, объяснял, что надо в первую очередь добиться свободы для прибалтов, а потом с помощью России убрать И. Каримова. И власть в руках. А его младший братан, Абдуманноп П., с трибуны Московской Хельсинской Группы балаболил на объективный вопрос российского профессора - юриста И. Дядькина: Может быть, Вы ответите мне на вопрос: как лучше помочь правозащитникам Узбекистана в данной ситуации так, чтобы не нарушить и стабильность в стране и в то же время оказать давление на правительство?



А. Пулатов. В том, что нет гражданской войны, больше заслуга оппозиции, которая в Узбекистане никогда не стремилась к радикальным действиям. А Каримов провоцировал столкнове¬ния не раз. Для его людей каких-либо моральных критериев не существует. Что делать? Надо, чтобы российские власти обра-щались к Каримову. В мире Московскую Хельсинкскую группу все поддерживают, но, поверьте, Каримов не будет обращать внимания на письма, подписанные Ларисой Иосифовной. Чтоб анонимкомментаторы смягчили поросячий визг относительно клеветы и т.д. приведу фрагмент из архива МХК. Фото 3



Фото 3.



Нигара изучала украинский опыт майданутых. У самого асса – теоретика цветных революций Толмачева. На фото 3 в Киеве с Толмачевым дает интервью на тему: "Узбекистан – это бяка". По ходу взаимных контактов полмиллиона баксов мошенники в Украине выцыганили из кармана Санджара Умарова (кузина сестер хидоятовых замужем за Санджаром Умаровым). Успешный бизнесбой Санджар не пожалел 500 тыс зеленых за организацию встречи с … В.В. Путиным. "Святая" наивность с пузатым кошельком.



Фото 4.



"Солнечный Узбекистан" - СУ – Санджара Умарова получал очень знатные инструкции об организации беспорядков из Киева. Все по пунктам расписано. Профессионально. Даже, как милицию к рукам прибрать. Не учли, что алматовская милиция не аваковского разлива. УКРАИНА ПЕРЕЖИВАЕТ ДРАМАТИЧЕСКИЕ ДНИ, А ТОЛМАЧЕВ РАЗГУЛИВАЕТ ПО ЕС.



Захидов Марат. Генсек МОПЧ (ФРГ), СЕО Межд. Научн. Корпорации "Естест. Науки" (Чехия).

Продолжение следует.

14.05.18. Ташкент. Источник - ЦентрАзия

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