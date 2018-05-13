Узбекистан и США намерены подписать соглашений на $4 млрд

21:11 14.05.2018 В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США планируется подписание двусторонних соглашений на $4 млрд. Об этом объявила председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, сообщает РИА Новости.



Мирзиеев будет находиться в США с 15 по 17 мая. Это его первый официальный визит в качестве президента Узбекистана в эту страну. 16 мая пройдут переговоры Мирзиеева с Дональдом Трампом. По итогам этих переговоров ожидается подписание ряда межгосударственных соглашений. По словам Лэмм, договоры на общую сумму $4 млрд будут касаться сферы торговли и инвестиций.



Лэмм отметила, что наиболее перспективными направлениями экономического сотрудничества между двумя странами являются нефтегазовая отрасль и цветная металлургия. "Мы видим немало общих точек соприкосновения для создания совместных производств в Узбекистане", - добавила председатель торговой палаты.



Накануне визита в США Мирзиеев провел встречу с главой Центрального командования вооруженных США (CENTCOM) генералом Джозефом Вотелом, обсудив с ним вопросы военного сотрудничества и ситуацию в Афганистане. Вотел особо отметил международную конференцию по Афганистану, прошедшую в марте 2018 года в Ташкенте. Генерал подчеркнул, что США высоко оценивают и полностью поддерживают договоренности, достигнутые на форуме.



Трамп и Мирзиеев впервые встретились в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде. В сентябре 2017 года, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Узбекистана заявил о поддержке стратегии Трампа по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Тогда же между Узбекистаном и США был подписан пакет документов на общую сумму $2,6 млрд. В частности, в рамках этих договоренностей предусматривается создание совместных проектов с компаниями General Electric, Honeywell, Caterpillar, Boeing и другими. Также было подписано соглашение об открытии в Ташкенте филиала Вебстерского университета, который должен стать первым в странах СНГ полноценным филиалом американского вуза. Источник - fergananews.com

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