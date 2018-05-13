Таможню Киргизии возглавил Алмаз Онолбеков

20:31 14.05.2018 Алмаз Онолбеков назначен председателем государственной таможенной службы КР. Сообщает пресс-служба правительства КР в понедельник.



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Алмаз Онолбеков назначен на должность председателя государственной таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики.



Представляя коллективу центрального аппарата нового главу ведомства, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров отметил, что Алмаз Онолбеков имеет большой опыт работы в таможенной сфере.



"Он прошел весь путь от простого инспектора до руководителя службы. Всего в данной сфере он проработал 24 года. Перед новым руководством государственной таможенной службы стоит важная задача – обеспечить увеличение таможенных платежей в бюджет и улучшить ситуацию в сфере таможенного регулирования. Уверен, что Алмаз Онолбеков справится с поставленными задачами", - сказал вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.



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