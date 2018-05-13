Перенос посольства США в Иерусалим привел к кровопролитным столкновениям - 50 убитых, 500 раненых

20:27 14.05.2018 Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы зажигательные бомбы



По сообщениям палестинских властей, как минимум 52 участника протестов погибли и почти две с половиной тысячи обратились за медпомощью в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа.



Как утверждает палестинская группировка ХАМАС, среди убитых есть дети.



В понедельник в Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением президента Трампа.



Палестинцы возмущены этим решением Белого дома, так как с их точки зрения это означает, что США признают правление Израиля над всем городом, в то время как палестинцы хотят установить свою столицу в восточной части Иерусалима.



С утра в секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые двинулись к границе и были встречены огнем израильских сил.



Яростные протесты в секторе Газа продолжаются уже полтора месяца



Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.



Израильские военные заявляют, что действуют в соответствии со стандартными правилами



Представитель правительства Палестинской автономии Юсуф аль-Махмуд обвинил израильские власти в "ужасной резне" и попросил помощи у международного сообщества. Правозащитная организация "Международная Амнистия" осудила произошедшее, назвав обстрел демонстрантов вопиющим нарушением прав человека и международного права.



По данным "Международной Амнистии", более чем у 500 человек - огнестрельные ранения.



"На наших глазах происходит ужасное нарушение международного права и прав человека. Уже подтверждено, что погибли 38 человек, в том числе дети и подростки, и около двух тысяч человек получили ранения в секторе Газа. Многие сообщают о ранениях в голову и грудную клетку. Более 500 ранены боевыми патронами. Этот ужас должен немедленно прекратиться", - пишет Amnesty International в "Твиттере".



Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что около 40 тысяч палестинцев устроили массовые беспорядки и пытались сломать приграничные ограждения в 13 местах вдоль границы, а военнослужащие действовали в соответствии со стандартными правилами.



Зять из Вашингтона



В своей речи Джаред Кушнер назвал Иерусалим вечным сердцем израильского народа



На торжественной церемонии открытия посольства США в Иерусалиме Белый дом представляли дочь и зять президента Дональда Трампа: Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост советника президента по ближневосточному урегулированию.



После выхода почетного караула на сцену посол США в Израиле Дэвид Фридман официально объявил посольство открытым. "Мы открываем посольство США в Иерусалиме. США первыми сделали это, вновь взяв на себя роль лидера".



Посол поблагодарил президента Трампа за "мужество и моральную ясность", проявленные при принятии решения о переносе дипломатического представительства.



Президент Дональд Трамп обратился к присутствующим на церемонии по видеосвязи, сказав, что перенос посольства в Иерусалим должен был произойти уже давно.



"Израиль суверенное государство, и у него есть право самому определить свою столицу, но в течение многих лет мы не признавали очевидное", - сказал президент.



Он также добавил, что США по-прежнему выступают за достижение мирного договора между Израилем и палестинцами.



По словам зятя Трампа, перенос американского посольства не означает, что США отказались от своей приверженности к достижению мира на Ближнем Востоке. "Провокации и насилие - это часть проблемы, но не часть ее решения", - сказал он о протестах на границе сектора Газа.



"Переводом посольства в Иерусалим мы еще раз показали всему миру, что Америке можно доверять", - заявил Кушнер.



Что произошло на границе с сектором Газа?



Израильская армия заявляет, что тысячи палестинцев пытались разрушить заградительные барьеры на границе и проникнуть в близлежащие израильские населенные пункты.



ВВС Израиля также заявляют, что нанесли удары по военной базе ХАМАС, а также четырем другим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа.



Ранее израильская армия сообщила, что танк и боевой самолет открыли огонь по военизированным позициям ХАМАС после того, как оттуда был открыт огонь по израильским позициям.



Ранения получили не менее 2000 человек



Ни один израильтянин не был ранен. Армия Израиля подвергается критике за то, что прибегает к боевому оружию против демонстрантов.



В Иерусалиме произошли столкновения между полицией и демонстрантами, размахивавшими палестинским флагом и протестовавшим против открытия американского посольства. Несколько человек были задержаны.



Палестинские акции протеста, получившие название "марш возвращения", продолжаются уже полтора месяца.



Почему начались протесты в секторе Газа?



Палестинцы в секторе Газа уже некоторое время проводят еженедельную акцию протеста в преддверии 15-го мая, когда палестинцы отмечают так называемый "День катастрофы": после создания государства Израиль в 1948 году сотни тысяч палестинцев либо бежали, либо были изгнаны из своих домов.



С начала волны протестов были убиты десятки палестинцев. Несколько тысяч получили ранения.



Группировка ХАМАС, которая не признает право Израиля на существование, заявляет, что ко вторнику 15 мая протесты будут еще более интенсивными. По словам представителей движения, цель протестов - привлечь внимание к требованию палестинцев иметь право вернуться в родные места.



Израильский патруль на границе



Понедельник стал самым кровопролитным днем израильско-палестинского конфликта с 2014 года.



Что произошло в Иерусалиме?



В понедельник в крыле здания американского консульства в Иерусалиме начало работу временное посольство США.



Постоянное место в западной части Иерусалима, где будет возведено американское посольство, пока еще не найдено. После его строительства все посольство США переедет туда из Иерусалима.



Церемония открытия посольства была организована с тем, чтобы совпасть с 70-й годовщиной независимости Израиля по западному календарю.



На церемонии присутствовали Иванка Трамп и Джаред Кушнер, а также министр финансов США Стивен Мнучин и заместитель госсекретаря Джон Салливан.



В своей речи Джаред Кушнер сказал, что: "Когда президент Трамп что-то обещает, то он держит свое слово… Мы продемонстрировали всему миру, что США можно доверять. Мы стоим плечом к плечу с нашими друзьями и союзниками".



Кушнер также одобрил решение Трампа "выйти из опасного, непродуманного и однобокого соглашения с Ираном", на что присутствующие ответили рукоплесканием.



Премьер-министр Израиля чрезвычайно доволен решением президента Трампа



Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал: "Какой замечательный день. Запомните этот момент. Это исторический момент. Президент Трамп, признав исторический факт, вы делаете историю. Мы все очень вам благодарны".



Европейский Союз уже выразил недовольство переносом посольства из Тель-Авива в Иерусалим.



Почему перенос посольства вызывает такие разногласия?



Статус Иерусалима - один из главных вопросов в конфликте между Израилем и палестинцами.



Суверенитет Израиля над Иерусалимом не признается значительной частью международного сообщества. Согласно договоренности, заключенной в 1993 году в Осло между Израилем и палестинцами, окончательный статус Иерусалима будет решен на финальной стадии мирных переговоров.



Израиль захватил восточную часть Иерусалима во время "Шестидневной войны" 1967 года. Затем Израиль аннексировал эту часть города, хотя значительная часть международного сообщества этого факта не признает.



После 1967 года Израиль построил целый ряд еврейских районов в восточной части Иерусалима, где теперь живут около 200 тысяч человек.



В прошлом у нескольких стран были свои посольства в Иерусалиме, но почти все были переведены в Тель-Авив после того, как в 1989 году Израиль принял закон, объявляющий Иерусалим своей столицей.



Решение президента Трампа перенести посольство в Иерусалим идет в разрез с давней практикой США, занимавшей нейтральную позицию по вопросу о статусе Иерусалима. Источник - bbc.com

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