Кому нужен Кудрин? "Новое" правительство РФ - реверанс Путина перед Западом, - В.Катасонов

12:18 14.05.2018 ПОРУКА

Кудрин брошен на Счетную палату, а бюджетные триллионы - на долларовый ветер



Порука - круговая порука. Поручительство, взаимные обязательства каждого члена данной группы в отношении других ее членов. - С крыши сбросим, - тихо сказал Ватнин. - А здесь высоко!.. Не пытайте судьбу, господин полковник. Сбросим и скажем потом, что сами кинулись. У нас порука круговая - никто не выдаст. (В. Пикуль. "Баязет").

А. И. Федоров. Фразеологический словарь русского литературного языка.



10 мая партия "Единая Россия" предложила Кудрину возглавить Счетную палату. Все крупнейшие информагентства цитируют Кудрина: "Да, мне поступило предложение от "Единой России" выдвинуться, я серьезно подумаю, в ближайшее время встречусь с руководством фракции". На этот счет много высказывается Володин: "Счетная палата - это орган парламентского контроля и важная экспертная структура, мы придаем большое значение тому, кто займет должность ее председателя. Это должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления. Поэтому мы стали искать кандидатуру вне стен Думы (в Думе грамотных не нашлось?! - ред.). Выбрали Кудрина - он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе".



Эксперты ожидали, что Кудрин займет как минимум вице-премьерский пост или важный пост в администрации президента. Но (он или кто-то другой?) предпочли выдвинуть на посты вице-премьеров бывших заместителей Кудрина - Силуанова (который получает колоссальные финансово-экономические полномочия, потому что он одновременно и вице-премьер по экономике и финансам и министр финансов) и Голикову, которая как бы должна оппонировать Силуанову, занимаясь ныне социальной проблематикой, но оппонировать из-за сходства взглядов и биографий, очевидно, не будет.



11 мая стало известно, что Минфин России более чем в пять раз увеличит покупки валюты в 2018 году, направив на это дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 триллиона рублей против планировавшихся в действующем законе о бюджете 527,6 миллиарда рублей. Проект поправок в закон о бюджете на 2018 год и период 2019-2020 годов опубликован на официальном портале проектов нормативных актов правительства. Купленную валюту зачислят на спецсчета ЦБ и направят на пополнение ФНБ.



Экспертные оценки

Валентин Катасонов



В большинстве стран, по крайней мере тех, которые себя называют "цивилизованными", есть институт, который называется примерно так же - Счетная палата. Скажем, в США он называется The Government Accountability Office. Это аналог российской Счетной палаты; впрочем, скорее можно сказать наоборот - Счетная палата Российской Федерации была срисована именно с этого американского института. Поскольку я американист, то всегда внимательно следил за этим ведомством. У него иногда немножко менялись названия, но, тем не менее, это Счетная палата, которая обслуживает Конгресс Соединенных Штатов (как нижнюю, так и верхнюю палаты). Этот институт прописан в соответствующих законах, а у нас он даже прописан в Конституции Российской Федерации. Тем не менее, в его значимости многое зависит от политической конъюнктуры. В разнообразные периоды времени статус этого института сильно менялся.



Если говорить о России, то, наверное, Счетная палата имела наибольшее влияние, наибольший авторитет в то время, когда ей руководил Сергей Степашин. Тогда палатой готовились очень серьезные документы. Напомню, что Счетная палата в конце нулевых годов подготовила отчет о результатах и эффективности приватизации 90-х годов. По каким-то причинам (по понятным, в общем-то, причинам) этот документ не получил широкой огласки, но, тем не менее, я с этим документом знакомился, и выводы и рекомендации там были достаточно жесткими. Видимо, поэтому он и не был широко размещен. В социальных сетях документ как раз есть, а вот на официальный сайтах его точно не было. Можно вспомпить, что в конце нулевых годов господин Степашин добивался проведения аудита Центрального банка, потому что возникли серьезные сомнения относительно рациональности принимаемых решений в части, касающихся золотовалютных резервов Российской Федерации. Я тогда внимательно наблюдал за попытками Степашина добиться проведения такого аудита, но ему это, конечно, не удалось. Это один из многочисленных примеров, доказывающих, что Центральный банк Российской Федерации - это институт экстерриториального характера. И никакие контрольные органы Российской Федерации не имеют права (по факту - не по нормативным документам) контролировать и проверять это учреждение.



Никаким степашинским разоблачениям не было дано серьезного хода. Но все же тогдашняя Счетная палата работала как бы оппозиционным органом, она хотя бы информировала общество о многочисленных злоупотреблениях финансовых и экономических властей. Нынешняя конфигурация подразумевает, что теперь есть множество рук, каждая из которые намерена мыть другую. По идее, они должны друг друга контролировать, но этого не будет? То есть Медведев, Силуанов, Голикова, Кудрин, Набиуллина отныне будут нежно и бесконфликтно любить друг друга, и мы таким образом получили спаянную семью, что по-итальянски звучит как "мафия". Безусловно, это мафиозная структура, которая скрепляется круговой порукой. И именно так западные СМИ называют нашу власть. В данном случае нам и крыть-то нечем, потому что действительно имеет место круговая порука, действительно покрываются преступления самого разного характера.



Мы с вами чаще всего вспоминаем Центральный банк, который нарушает статью 75 Конституции Российской Федерации, а прокуратура, исполнительная и законодательная ветви власти этого просто в упор не видят. Счетная палата только иногда затрагивает Центральный банк в той части, которая касается размещения бюджетных денег на счетах ЦБ, и еще какие-то мелкие вопросы. А вот такие крупные вопросы, как, скажем, принятие решений по золотовалютным резервам Российской Федерации - это, конечно, запретная для Счетной палаты зона, туда не позволяется никому заходить из чужих. А Счетная палата для ЦБ до назначения Кудрина была чужой, иностранкой.



А зачем пост главного аудитора нужен Кудрину? Я не думаю, что в данном случае все решает сам Кудрин. Решают какие-то другие люди, а Кудрин просто исполняет эти решения. Поэтому не стоит преувеличивать роль Кудрина в мировой истории, это типичная марионетка, он не обязан глубоко разбираться ни в финансовых вопросах, ни в вопросах, связанных с аудитом деятельности Счетной Палаты. У него задачи совершенно другие - что-то прикрывать, что-то ретранслировать и озвучивать. Так что его выдвижение, скорее всего, результат каких-то закулисных решений. А вот чьих, интересно? Совершенно ясно, что не Думы, хотя Володин и говорит, что "мы в Думе решили рекомендовать Кудрина". Я задаю всегда такой простой вопрос. Буржуазные революции свершались в Европе, в других частях мира; какой институт создается сразу же после буржуазных революций? Отвечают - парламент. Так у нас в учебниках прописано. Я говорю - нет. Сначала создается Центральный банк, а параллельно создается парламент для того, чтобы выступать в роли ширмы. Так что Государственная Дума в данном случае ширма, которая прикрывает деятельность реальной власти, а такой реальной властью является именно Центральный банк. И, конечно, господин Володин тоже является марионеткой. Я думаю, что подобные решения принимаются где-то далеко от России. А то, что мы называем "властью Российской Федерации" - это колониальная администрация. Колониальные администрации обязаны четко выполнять те команды, которые идут из метрополии. Пока не вижу никаких реальных подвижек, которые могли бы свидетельствовать о том, что мы выходим из состояния колониальной зависимости. В области экономики не вижу ни малейших признаков эмансипации. Я знаю, что многие эксперты, аналитики пытаются выдавать желаемое за действительное, конструирует какие-то конспирологические теории: мол, Володин, Путин, Медведев, еще кто-то договорились о чем-то тайно полезном для страны, приняли во внимание то-то и то-то... Я не специалист в этих схемах, это не мое поле. Просто слежу за экономикой и вижу, что все решения принимаются исключительно против интересов России.



Вернемся к Кудрину. Я помню его еще сравнительно молодого, когда он руководил Департаментом финансов в правительстве Санкт-Петербурга. Это были 90-е годы, я тогда ездил на какое-то международное мероприятие в Петербург, и он там выступал. Честно говоря, настолько было жалкое и блеклое выступление! Читал он по бумажке, и в основном воспроизводил главные тезисы Вашингтонского консенсуса. Ну, думаю, ладно: видимо, Санкт-Петербург прикажет долго жить при таком финансовом начальнике. Но тогда мне и в голову не могло прийти, что Кудрин может возглавить Минфин Российской Федерации.



Я не питаю никаких иллюзий по поводу того, что у нас в госаппарате не все чисто. Когда работал в Центральном банке, агентуры иностранных разведок там было более чем достаточно. Я думаю, что такая агентура на сегодняшний день есть и в Счетной палате. Есть и во всех министерствах и ведомствах исполнительной власти. В данном случае, я думаю, что у Кудрина не роль прямого агента-информатора, а роль человека, который просто будет прикрывать все криминальные действия, совершаемые как другими ветвями власти, так и частным капиталом.



В ближайшее время у нового руководителя счетной палаты Кудрина, по идее, могла бы появиться возможность, так сказать, возопить. Речь идет о том, что Минфин России более чем в пять раз увеличит покупки валюты. Все это планируется направить на пополнение Фонда национального благосостояния. Как мы знаем из предыдущих опытов, так сказать, жизни и смерти подобных фондов, в случае каких-то кризисных ситуаций деньги оттуда направлялись банкам, а банки отправляли их туда же, куда сейчас их отправляет Силуанов - то есть, естественно, на Запад. Таким образом, это прямое выкачивание денег из бюджета нашей страны, при котором у нас десятки миллионов даже не бедных, а нищих людей. Чем является направление в Америку практически шестой части всех доходов бюджета в такой и внутренней, и внешней ситуации, в какой сейчас пребывает Россия - предательством? Но Кудрин, безусловно, не возопит, потому что это его идея и есть.



Парадоксально или символично, что вновь избранный президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в Государственной Думе в связи с назначением Медведева премьер-министром, затронул вопрос долларизации российской экономики. И он сказал, что "мы должны взять курс на дедолларизацию российской экономики". Это было сказано буквально три дня назад. Что же получается - правая рука не ведает, что делает левая рука? У них полная какофония. Через считанные дни мы узнаем о том, что, оказывается, Минфин собирается закупать валюту в таких громадных масштабах. Минфин это делает еще и потому, что играет на валютном курсе рубля. Как вы знаете, в конце прошлого 2017 года правительством было принято решение о том, чтобы допустить Казначейство, структурное подразделение Минфина, на валютный рынок. Если раньше валюту для Минфина закупал Центральный банк, то теперь это может делать не только Центральный банк, но и сам Минфин. Фактически происходит смешение функций двух ведомств, некое их слияние, конвергенция. И они таким образом усиливают синергический эффект разрушения российской экономики. Минфин, в принципе, не занимается вообще валютой. В положении о Минфине написано, что он работает только с рублями. То, что он делает - это нарушение закона, по крайней мере, в части, касающейся Центрального банка, потому что ЦБ является единственным уполномоченным по валютным операциям. Ведь министерства и ведомства не имеют права этим заниматься. Так что это все серьезно. Ведь для чего придумали бюджетное правило? Это, конечно, как раз средство, которое позволяет легализовать уплату колониальной дани метрополии.



Дворкович на целую тему не тянет, но все же то, что он возглавил "Сколково", наверное, нуждается в каком-то комментарии. Это что, просто царское имение на кормление, просто потому, что человек привык вкусно есть и сладко пить? Чтобы сладко пить и вкусно есть, достаточно одного миллиона. Помните, у Илья и Петрова в романе "Золотой теленок" Остап Бендер спрашивает Шуру Балаганова: "- Скажите, Шура, сколько вам нужно денег для счастья? - Сто рублей! - ответил Балаганов". Понимаете, все-таки у бывшего вице-премьера другие амбиции. А главное в том, что и он марионетка, которая была в свое время поставлена заокеанскими патронами. И я думаю, что через "Сколково" он тоже будет отслеживать ситуацию в области высоких технологий. Но при этом, конечно, будет и заниматься какими-то теневыми схемами, ведь через "Сколково" выведены баснословные деньги - и этим, кстати говоря, занималась Счетная палата. Другое дело, что результаты расследований Счетной палаты не стали достояние широкой общественности. Я думаю, что там будут такие же схемы, какие и раньше осуществляло "Сколково" в тандеме с "Роснано". Украдены большие деньги, даже не миллиарды рублей, а скорее миллиарды долларов. И я думаю, что это синекура для Дворковича. Я думаю, что не меньшей синекуры дожидается и господин Шувалов. Так что я не думаю, что для них это какая-то трагедия - скорее, они даже ждали награды за свою безупречную разрушительную работу в правительстве. То есть ответственности меньше, а средств для пополнения и своих фондов, и фондов своих заокеанских патронов становится чуть ли не больше. А если Кудрин будет бдеть со стороны Счетной палаты, то я думаю, что "Сколково" вообще перестанет интересовать аудиторов. Так же, как и "Роснано", как и Минфин, как и Центральный банк - это все будет запретной территорией для проверок. Раньше Счетная палата занималась и "Роснано", и некоторыми другими бездонными ямами. Я думаю, что при Кудрине все эти исследования, аудиторские проверки будут закруглены. Под видом аудиторской деятельности господин Кудрин будет просто уничтожать социальные программы, оборонные проекты, ссылаясь на то, что там имеет место нецелевое использование денег или какой-то перерасход. Они очень изобретательны на предмет того, как обосновывать уничтожение нашей экономики. Источник - Завтра

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