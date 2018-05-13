Топ-модель Ирина Шейк сразила Канны. Забыв надеть трусы под красное платье с разрезами (фото)

12:13 14.05.2018 Ирина Шейк вышла на Каннскую дорожку в смелом платье и без нижнего белья



32-летняя российская супермодель Ирина Шейк (Irina Shayk) никогда не упускает возможность поразить публику откровенным и смелым нарядом. Особенно когда он подчеркивает ее идеальную фигуру.



10 мая Ирина посетила премьеру фильма "Sorry Angel" французского режиссера Кристофа Оноре. На красную дорожку Каннского кинофестиваля она вышла в ярко-алом платье Versace. Высокие разрезы платья, скрепленные цепочками, не предполагают нижнего белья.



Строго говоря, дизайн этого платья больше открывает, чем скрывает. А босоножки телесного цвета и естественный макияж подчеркнули открытость образа.



Днем ранее Ирина Шейк посетила премьеру фильма "Yomeddine" в гораздо более скромном платье.



Супермодель строго держит себя в форме. Год назад она уже через два месяца после рождения дочери Леа продемонстрировала абсолютно плоский живот.



НАТАЛЬЯ ЛЕКОМЦЕВА Источник - Журнал Cosmopolitan

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