Сколько денег бездарно потрачено. Чем занимается "Россотрудничество", - В.Мальцев

12:11 14.05.2018 Куда делась наша "мягкая сила"

почему влияние России провалилось на Украине



Владислав Мальцев



Сложно не согласиться с заявлением в интересном интервью, данном ukraina.ru Арменом Гаспаряном: России необходимо вести работу с обществом в республиках бывшего СССР, иначе она рискует потерять их все, как уже потеряла Украину. Правда, нельзя не заметить – работу Россия все же ведет, и на Украине вела очень активную, просто эффективность ее в итоге оказалась равна нулю. Почему? Постараюсь ответить, исходя из немалого объема информации, попавшего ко мне за последние годы работы по украинской тематике.



Поговорим о работе с соотечественниками, тем более, на Украине этнически и культурно близкие нам люди составляли заметную часть населения, и на этот фронт было брошено с немалыми ресурсами специально созданное в 2008 году Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).



Во-первых, удивлял сам подход Россотрудничества к работе. Мне еще накануне Майдана приходилось регулярно общаться с людьми, поддерживавшими тесные связи с лидерами русских организаций на Украине. Общее впечатление – тех удивляла роскошь ежегодные банкеты Россотрудничества, на которых в метрополию приглашали всех желающих. Акцент на работу в Украине делался на мероприятия такого же рода – круглые столы, конференции, иные показательно-отчетные мероприятия. При этом никого в Москве особо не интересовало, например, привлекают ли эти мероприятия кого-либо кроме уже работающих с ними людей и освещаются ли они прессой. В случае издания книг – вопросы их распространения, вызванный в обществе резонанс (поэтому часто книги издавались за деньги из Москвы и просто пылились потом на складах). Как будто сыпавшиеся на Россию в тучные годы нефтедоллары просто щедро закапывались в украинский чернозем.



Кстати, а разве нет так сейчас ведется наша работа, например, в Белоруссии? Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Администрации президента РФ щедро выделяет средства на круглые столы и конференции, как в Минске, так и на нашей территории (аренда залов, аренда десятков гостиничных номеров, оплата проезда и питания для всех желающих). Но кто задумывается о практическом результате этих мероприятий, станут ли их гости проповедниками идей единения с Россией или просто приезжают попить-поесть, имея при этом совершенно негативные к нашей стране взгляды? Нет как такового и их освещения в СМИ, исключая пару "карманных", но малочитаемых интернет-изданий и спущенное по разнарядке интервью на региональном филиале ВГТРК. Однако в отчетности, скорее всего, все выглядит красиво, да и "свои люди" при деле.



Тем более, и сам характер работы в АП РФ достаточно своеобразен – отчетность каждую неделю перед руководством и постоянный страх нагоняя, увольнения, а чистки там весьма регулярны. В чистом виде давний пример Райкина про "коликчество и какчество" – очень легко отчитаться перед начальством за сделанные кирпичи, но вот как объективно оценить сложную интеллектуальную работу? Гораздо проще отчитаться красивыми фотографиями с конференции или митинга, ни к чему в реальности не приводящих, чем вести системную, рассчитанную на годы работу на результат. Тем более, сегодня ты работаешь тут, а потом уже в другом ведомстве, тоже направленном на ближнее зарубежье, а завтра еще где-то…



Что касается не самой публичной стороны работы с соотечественниками, и она велась, и после Евромайдана тоже. Но тоже как-то удивительно неудачно. В 2014 году московские официальные и не очень официальные инстанции пережили целое нашествие деятелей с Украины, каждый из которых сообщал, что на родине его ждут сотни, тысячи "штыков", и он готов поднять их по получении денег. Деньги выделялись, и весьма крупные суммы, и в твердой валюте – и из Москвы, и из первое время очень автономно действовавшего Крыма – но либо ничего не делалось, либо делалось в значительно меньшем объеме. После этого-то в коридорах московских ведомств отношение ко всем приезжавшим людям с Украины однозначно изменилось на "мошенники". Может, и слишком жестко, но в отношении той части приехавшего политического контингента, которая вела себя здесь наиболее шумно и навешивала на себя максимум титулов, это в значительной степени себя оправдывает. В итоге с 2015 года выделение грантов этой публике, или конвертов с деньгами, на которые они покупали себе в том числе интервью в крупных либеральных московских газетах (знаю и такое от коллег по цеху), как-то резко сократилось. Плохо ли это? Не уверен.



Сколько денег было выделено Россией и бездарно потрачено! Причем как одной стороной – так и другой, как дающей – так и принимающей. Да, работа с обществом в бывшем СССР нужна – но не надо вести ее, закрыв глаза, или сугубо для отчетности, или выдавать деньги исключительно "по дружбе" давним знакомым чиновников.



Отдельная больная тема – защита верующих на территории Украины. Мне пришлось в 2016 году ознакомиться с брошюрой о гонениях на УПЦ (книгой ее не назовешь в силу объема - порядка 30 страниц), изданной Российской ассоциацией религиозной свободой на грант, составлявший, по данным моих информаторов, порядка пять миллионов рублей. Помимо того, что брошюра была явно небрежно скомпонована из творчества нескольких людей (в одной части везде год шел как "год", а в другой как "г."), вопиющим было то, что для иллюстрации поджогов православных храмов на Украине в брошюре использовали фото сгоревшего баптистского храма или просто фотографии, которые гуглились по запросу "пожар храма", но относились к периоду до 2014 года. Для изображения националистов на Украине в брошюре взяли фотку нацистов со вскинутой правой рукой с Русского марша в Москве 2012 года. После моих замечаний брошюру вроде как переверстали и картинки поменяли (на сайте ассоциации она сейчас выложена в ином виде, отличном от печатного), но подход… А ведь на такие деньги можно было бы издать много качественно сделанных исследований.



Итог неутешителен. Но мог ли он быть иным при таком подходе? Источник - Завтра

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