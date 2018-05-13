Китайский бизнес по-алтайски. Что делала фирма россиянина Хунюя

12:03 14.05.2018 Фирму Линь Хунюя наказали за попытки построить лесопилку в Паспауле



Фирма "Юйхэн", принадлежащая гражданину России китайского происхождения Линь Хунюю, оштрафована на 100 тыс. рублей за использование земельного участка не по назначению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.



В ходе прокурорской проверки было установлено, что "Юйхэн" использует земельный участок сельскохозяйственного назначения, предназначенный для размещения и обслуживания животноводческого комплекса, расположенный в селе Паспаул, для строительства объектов промышленного назначения. Это не соответствует целям использования земельного участка. Прокуратура также напоминает, что ранее компания уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение, было подвергнуто наказанию в виде предупреждения. Видимо, это не оказало должного воздействия на предпринимателя, поэтому за повторное правонарушение фирму наказали более строго.



Добавим, что "Юйхэн" планирует реализовать в Паспауле проект по переработке древесины. Участок под производственный комплекс фирма взяла в аренду на 49 лет у местной жительницы. По состоянию на декабрь там работали 11 граждан Таджикистана и двое граждан КНР. В начале года в Паспауле прошел митинг, на котором жители высказались против нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде у ООО "Юйхэн". Изменение назначения земель возможно лишь после проведения публичных слушаний. Источник - Новости Горного Алтая

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