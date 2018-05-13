Новый АрмКабмин. Реформы Пашиняна могут привести к его "ликвидации", - "МК"

09:48 14.05.2018 В Армении был сформирован новый кабмин



Кабинет министров преимущественно возглавили сторонники премьер-министра Пашиняна и представители его фракции "Елк". Теперь эти люди будут готовить страну к предстоящим внеочередным выборам в Национальное собрание, которые, по словам премьера, пройдут "в максимально логичные сроки". Эксперты допускают, что оппозиция может вновь встретить сопротивление со стороны бывших членов правящей партии.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Как в воскресенье заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, теперь перед временным правительством стоит первоочередная политическая задача - подготовить страну к досрочным парламентским выборам. "До этого процесса мы должны осуществлять реформы. Общество должно быть уверено, что наш кабмин сформирован поддержкой граждан нашей страны", - отметил он. Согласно законодательству Армении, в 20-дневный срок после формирования правительства в парламент страны должна быть представлена программа кабмина. Парламент должен будет ее одобрить в течение недели.





Напомним, в субботу президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении на оставшиеся вакантные должности министров. Так, первым вице-премьером был назначен Арарат Мирзоян - соратник Пашиняна. Вице-премьером стал пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Тигран Авинян. Министром обороны назначен бывший исполняющий обязанности главы МЧС Давид Тоноян. Министерство экономического развития и инвестиций доверили бывшему министру охраны природы, представителю партии "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян. Стоит сказать, что эта партия одной из первых поддержала оппозицию. В свою очередь, главой министерства территориального управления и развития назначен Сурен Папикян.



Глава армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров заявил "МК", что ведомства возглавили люди, которые либо каким-то образом связаны с Пашиняном, либо профессионалы в своей области, не имеющие опыта политического управления, что предполагает два варианта развития событий. В частности, они могут как дискредитировать себя в качестве руководителей соответствующих министерств, так и показать хорошие результаты. "Были случаи в странах бывшего СССР, когда люди без политической практики занимали руководящие места и смогли успешно пройти период экономических и политических реформ", - сказал он.





По словам ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, если Пашинян начнет осуществлять какие-либо реформы в сфере экономики, это может вызвать сопротивление среди олигархических структур, связанных с экс-премьер-министром Сержем Саргсяном, и членов бывшей правящей партии. "Они могут добиться его отставки или даже ликвидировать физически. Такие случаи в Армении уже были. Это произойдет в случае, если Пашинян, например, примет решение отбирать собственность у людей, связанных с прежним режимом. В любом случае, новый премьер действует в очень ограниченном коридоре возможностей, и вряд ли стоит ожидать от него каких-то радикальных реформ", - считает эксперт.



О начале формирования своего правительства Пашинян сообщил в пятницу, 11 мая, на первом заседании кабинета министров. Там же он подтвердил желание встретиться с Президентом России Владимиром Путиным 14 мая во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Сочи. "Это первый контакт, он сам по себе важен, чтобы они познакомились", - рассказал журналистам помощник Президента России Юрий Ушаков о содержании встречи лидеров России и Армении. Он подчеркнул, что, скорее всего, лидеры стран на первых переговорах не будут сразу обсуждать все темы сотрудничества. "Какие-то темы будут прояснены, в том числе в рамках высказываний Пашиняна по ЕврАзЭС и ОДКБ", - предположил Ушаков.



О том, что следует ожидать от встречи премьер-министра Армении с российским президентом, "МК" рассказал Маркаров:



- Сочинская встреча - это не встреча глав государств и даже не рабочий визит. Это просто переговоры в рамках ЕАЭС. Однако после этого момента произойдет, так скажем, некоторая "сверка часов". Станет ясно, как собирается действовать в дальнейшем Пашинян и как он будет выстраивать отношения с Россией в качестве главы Армении. С одной стороны, кажется, что отношения с РФ политически заверены, но эта тема все равно будет затронута. Интересный аспект заключается в том, что, как известно, Пашинян имеет договоренности с всемирно известным экономистом армянского происхождения Дароном Аджемоглу, который является профессором Массачусетского технологического института в США. Кроме того, в новых назначениях заметен своеобразный крен в сторону людей, имеющих западные взгляды и образование. Какую сторону в итоге выберет новый премьер и как он расставит приоритеты, покажет встреча в Сочи.



Дарья Зеленская



№27679 от 14 мая 2018 Источник - mk.ru

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