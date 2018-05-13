 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Лейлекском районе Киргизии введен режим ЧС. Идут сели
09:28 14.05.2018

В Лейлекском районе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с угрозой подтопления населенных пунктов. Об этом сообщает МЧС КР в понедельник.

В Лейлекском районе Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. В районе создан штаб гражданской обороны.

Напомним, накануне в Лейлекском районе в результате обильных дождей прошли селевые потоки. Затоплены несколько десятков домов, размыты дороги, разрушены ЛЭП. Несколько сел до сих пор остаются без электричества.

На данный момент проводятся работы по ликвидации последствий селевых потоков.
Мунара Боромбаева.

Источник - kyrtag.kg
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