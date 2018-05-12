Узбекам разрешат покупать золотые слитки в качестве инвестиций? Новация УзбЦБ

08:43 14.05.2018 Населению могут разрешить покупать золотые слитки в качестве инвестиций



В Узбекистане предлагают разрешить населению покупать золотые слитки в качестве инвестиций.

Центральный банк Узбекистана опубликовал для обсуждения проект закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".



В документе говорится, что выпущенные в оборот слитки могут использоваться (приобретаться) физическими и юридическими лицами, включая нерезидентов Республики Узбекистан, в качестве инвестиций.



В целях обеспечения оборота слитков могут использоваться обезличенные металлические счета, открываемые коммерческими банками для физических и юридических лиц, в соответствии с законодательством, отмечается проекте закона.



При совершении сделок с инвестиционными слитками оплата производится в сумах, с использованием сложившихся на международном рынке цен на момент совершения сделки.



В проекте закона говорится, что в целях стимулирования развития добычи и производства драгоценных металлов, добычи драгоценных камней по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан в обращение могут выпускаться государственные ценные бумаги, номинированные на массе драгоценных металлов.



"Условия и порядок выпуска государственных ценных бумаг номинированных на массе драгоценных металлов утверждается Кабинетом Министром Республики Узбекистан", - говорится в документе. Источник - UzDaily.uz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526276580

Новости Казахстана

