КазВПК лихорадит. Угроза срыва закупок в рамках гособоронзаказа, - депутат-генерал Божко

08:01 14.05.2018 Божко назвал проблемы оборонно-промышленного комплекса



Сдерживающим фактором развития ОПК является отсутствие долгосрочной программы перевооружения и развития оборонно-промышленного комплекса.



На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК на тему "Актуальные вопросы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РК" вице-спикер палаты Владимир Божко отметил, что в работе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП), его комитетов и подведомственных предприятий имеется ряд проблем технического и организационного характера, требующих решения, передает корреспондент Zakon.kz.



""В работе министерства, его комитетов и подведомственных предприятий имеется ряд проблем технического и организационного характера. Предприятия ВПК (военно-промышленного комплекса) РК требуют серьезной модернизации, необходима четкая система и координация производителей и потребителей продукции и услуг с Минобороной, КНБ, МВД, Сырбаром, Службой государственной охраны, акиматами, войсками территориальной обороны и местной полицией. Их загрузка составляет от 20 до 60 % от возможностей", - сказал он."



По его словам, сдерживающим фактором развития ОПК является отсутствие долгосрочной программы перевооружения и развития оборонно-промышленного комплекса направленной на загрузку предприятий оборонными заказами с необходимым финансированием, что препятствует стабильной планомерной работе предприятий по производству техники, имущества и боеприпасов.



""Требуется упор сделать на перенос с прямого закупа за рубежом на трансферты технологий с локализацией производства вооружений и военной техники иностранными поставщиками в Казахстане на базе отечественных предприятий. Необходимо уделить внимание не только утилизации, но и модернизации высокоточных ракет и ракетных снарядов на организованных сборочно-снаряжательных базах. Для чего ускорить определения четкого механизма передачи боеприпасов и другого не востребованного имущества для проведения опытно-конструкторских работ по их модернизации", - добавил вице-спикер Мажилиса."



В тоже время В. Божко отметил, что важной проблемой остается развертывание научно-исследовательских и опытно конструкторских разработок. Опыт проведения таких работ на объектах ВПК в Северо-Казахстанской, Западно-казахстанской и города Алматы имеется. По его мнению, гособоронзаказ - это очень эффективный инструмент повышения казахстанского содержания в военной продукции и в целом развития промышленности Казахстана.



""Особую озабоченность у всех силовых структур вызывает угроза срыва закупок в рамках гособоронзаказа. На сегодня практически большая часть договоров на поставки "Казинжинирингом" с производителями и поставщиками не заключены, а это прямой путь к неосвоению бюджета. Одной из причин является не выполнение в течение 1,5 лет пункта 6 постановления правительства от 2016 года о передаче "Казинжиниринга" под юрисдикцию Минобороны. Другая причина - это периодические коррупционные скандалы. Аналогичная ситуация в "КазСпецЭкспорте" по закупкам за рубежом,к которому претензий у силовых структур много", - подчеркнул он."



Заместитель руководителя Палаты напомнил, что выступая на военном параде 7 мая этого года проводившемся на Отарском полигоне, глава государства уделил особое внимание готовности казахстанских Вооруженных сил "ко всему" в условиях сегодняшних реалий.



Вместе с тем, В. Божко указал на проводимую в настоящее время работу по укреплению ВС РК.



""На системной основе ведется закуп вооружений, военной техники, успешно освоен выпуск ряда важных видов военной техники и оборудования. Наша цель - создать современную мобильную высоко-профессиональную армию. Для этого у Казахстана есть и возможности, и ресурсы. Дополнительно к 2020 году на нужды обороны будут выделены необходимые средства", - сообщил он."



В свою очередь парламентом принимаются меры по законодательному оформлению деятельности МОАП. В настоящее время в Мажилисе рассматриваются законопроекты "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и соответствующие поправки в этой сфере.



""Анализ собранных к правчасу материалов показал, что на предприятиях МОАП имеется потенциал, который может удовлетворять значительные потребности для нужд обороны. Этому также способствует создание при Правительстве в декабре 2016 года Комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса РК. Значительно активизировалась работа министерства по возможной кооперации и развертывания производства вооружения и иного имущества в Казахстане с военно-промышленным комплексами России, Белоруссии, Израиля, Турции, Чехии и ряда других стран", - уточнил заместитель руководителя палаты."



Также, по его данным, выведенные на орбиты казахстанские спутники связи и дистанционного зондирования обеспечили телевизионной и сетевой связью 80% казахстанских операторов, снимки дистанционного зондирования поверхности Земли позволяют КЧС МВД оперативно реагировать на степные и лесные пожары.



Ксения Давыдова, Астана Источник - zakon.kz

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