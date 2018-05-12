 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.05.2018
08:49  Стоп-сигнал. Почему в Казахстане блокируют интернет, - Ф.Алибиев
08:43  Узбекам разрешат покупать золотые слитки в качестве инвестиций? Новация УзбЦБ
08:38  Древние скифы не были родичами арийцев, - новости генетики
08:32  В поисках утраченного Царьграда. История русской геополитики пишется кровью поражений, - Е.Холмогоров
08:26  Триллионы в тени. Кто проиграет от начатой Великобританией войны с офшорами
08:01  КазВПК лихорадит. Угроза срыва закупок в рамках гособоронзаказа, - депутат-генерал Божко
07:51  КазБизнес. Серые кардиналы могут быть и в банковской сфере, - Д.Ашимбаев
07:16  Открывается саммит ЕАЭС в Сочи - Клуб унылых и ненаходчивых, - "НГ"
06:56  Армения на пороге гражданской войны? Чем опасна революция Пашиняна, - Р.Ищенко
06:53  Казахстанский бизнесмен Ж.Ертаев связал свое уголовное дело с попыткой отобрать "Алма ТВ"
06:47  В Оше мигрантов бесплатно будут обучать русскому языку перед выездом
06:03  Международные резервы Кыргызстана продолжают сокращаться. Еще $20 млн в минус
01:19  "Конец сезона". Казахстанский режиссер Жаннат Алшанова покоряет Каннский кинофестиваль
01:01  Китай и Тайвань: искусство воровать союзников, - С.Мануков
01:00  США и Израиль сплотили всех шиитов Ближнего Востока в борьбе против себя
00:57  Украинский нацизм как форма ненависти
00:47  В Киргизии признали "экстремистским" и заблокировали музыкальный сервис SoundCloud
00:45  Хашары в Узбекистане отныне будут проводиться только с разрешения президента
00:44  Победа сторонников Башара Асада в Ливане и ее стратегические последствия, - Д.Минин
00:08  Как Поднебесная стала главным рынком современного искусства
00:00  Выход США из ядерного соглашения с Ираном бьет по Европе, - Д.Седов
Воскресенье, 13.05.2018
19:42  Взрывы прогремели в трех церквях Индонезии: 9 человек погибли, 40 ранены
16:44  Тельман Гдлян: "Мне предлагали пост генпрокурора Узбекистана"
11:52  Смогут ли США воевать на два фронта? - К.Душенов
11:51  "Список Медведева": подробный разбор персоналий в "новом" Росправительстве, - М.Делягин
11:48  Дочь кузнеца Шамахмудова посетила памятник семье и поблагодарила узбекский народ
11:46  Как России не запутаться в ближневосточных альянсах, - С.Тарасов
11:45  Великая Отечественная война: большая помощь от маленькой Монголии
10:11  Новым премьером Малайзии стал старый Махатхир Мохамад (92 года!)
09:25  Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова во 2-й раз побила Пабельо и стала ЧМ
08:51  Ядерный демарш США дает РФ краткосрочную выгоду, - И.Субботин
08:32  Рожденная резолюцией. Благодаря и вопреки чему 70 лет назад на Ближнем Востоке утопия стала реальной страной, - В.Бейдер
08:14  Уроженец Чечни-"солдат ДАИШ" устроил резню прохожих в Париже
08:13  ЕвроДом-3. Евровидение-2018 выиграл очередной фрик - Барзилай из Израиля (видео)
08:07  "Русский мир" Берлина и "Ночные волки", - Die Welt
07:38  Зачем Трамп начал раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке? - Михаил Хазин
07:27  В Узбекистане освобожден из заключения еще один правозащитник – Фахриддин Тиллаев
05:45  ЦБ РФ скупает доллары вопреки указанию Путина. У Набиуллиной другой начальник
00:38  Запад уверен: Россию сдаст либеральная верхушка
00:36  За месяц до необычайного саммита в Сингапуре
00:35  Чьи интересы предала Россия в Сирии? - Ю.Баранчик
00:19  Для "очистки киберпространства" в Китае создали Национальную федерацию интернет-компаний
00:09  "Они долго меня пытали...", - вышедший из узб-узилища журналист Бобомурод Абдуллаев
00:04  Донбасс: враг будет разбит! - Андрей Бабицкий
Суббота, 12.05.2018
23:01  В Сирии зачищен от джихадистов "Растанский котел" на севере провинции Хомс
22:49  Умер российский политолог и пиарщик Игорь Бунин
20:53  Рамазан в Казахстане наступит в этом году 17 мая
14:41  На улицах Ташкента появились очаровательные сотрудницы УБДД в кокетливых кепи (фото)
12:53  "Бессмертный полк" в Москве, - Эрик Ханымамедов
12:20  Слава баррелю! Россию снова завалит сверхдоходами от нефти и газа
11:47  Бехзод Мусаев назначен и.о. председателя Налогового комитета Узбекистана
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
КазВПК лихорадит. Угроза срыва закупок в рамках гособоронзаказа, - депутат-генерал Божко
08:01 14.05.2018

Божко назвал проблемы оборонно-промышленного комплекса

Сдерживающим фактором развития ОПК является отсутствие долгосрочной программы перевооружения и развития оборонно-промышленного комплекса.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК на тему "Актуальные вопросы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РК" вице-спикер палаты Владимир Божко отметил, что в работе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП), его комитетов и подведомственных предприятий имеется ряд проблем технического и организационного характера, требующих решения, передает корреспондент Zakon.kz.

""В работе министерства, его комитетов и подведомственных предприятий имеется ряд проблем технического и организационного характера. Предприятия ВПК (военно-промышленного комплекса) РК требуют серьезной модернизации, необходима четкая система и координация производителей и потребителей продукции и услуг с Минобороной, КНБ, МВД, Сырбаром, Службой государственной охраны, акиматами, войсками территориальной обороны и местной полицией. Их загрузка составляет от 20 до 60 % от возможностей", - сказал он."

По его словам, сдерживающим фактором развития ОПК является отсутствие долгосрочной программы перевооружения и развития оборонно-промышленного комплекса направленной на загрузку предприятий оборонными заказами с необходимым финансированием, что препятствует стабильной планомерной работе предприятий по производству техники, имущества и боеприпасов.

""Требуется упор сделать на перенос с прямого закупа за рубежом на трансферты технологий с локализацией производства вооружений и военной техники иностранными поставщиками в Казахстане на базе отечественных предприятий. Необходимо уделить внимание не только утилизации, но и модернизации высокоточных ракет и ракетных снарядов на организованных сборочно-снаряжательных базах. Для чего ускорить определения четкого механизма передачи боеприпасов и другого не востребованного имущества для проведения опытно-конструкторских работ по их модернизации", - добавил вице-спикер Мажилиса."

В тоже время В. Божко отметил, что важной проблемой остается развертывание научно-исследовательских и опытно конструкторских разработок. Опыт проведения таких работ на объектах ВПК в Северо-Казахстанской, Западно-казахстанской и города Алматы имеется. По его мнению, гособоронзаказ - это очень эффективный инструмент повышения казахстанского содержания в военной продукции и в целом развития промышленности Казахстана.

""Особую озабоченность у всех силовых структур вызывает угроза срыва закупок в рамках гособоронзаказа. На сегодня практически большая часть договоров на поставки "Казинжинирингом" с производителями и поставщиками не заключены, а это прямой путь к неосвоению бюджета. Одной из причин является не выполнение в течение 1,5 лет пункта 6 постановления правительства от 2016 года о передаче "Казинжиниринга" под юрисдикцию Минобороны. Другая причина - это периодические коррупционные скандалы. Аналогичная ситуация в "КазСпецЭкспорте" по закупкам за рубежом,к которому претензий у силовых структур много", - подчеркнул он."

Заместитель руководителя Палаты напомнил, что выступая на военном параде 7 мая этого года проводившемся на Отарском полигоне, глава государства уделил особое внимание готовности казахстанских Вооруженных сил "ко всему" в условиях сегодняшних реалий.

Вместе с тем, В. Божко указал на проводимую в настоящее время работу по укреплению ВС РК.

""На системной основе ведется закуп вооружений, военной техники, успешно освоен выпуск ряда важных видов военной техники и оборудования. Наша цель - создать современную мобильную высоко-профессиональную армию. Для этого у Казахстана есть и возможности, и ресурсы. Дополнительно к 2020 году на нужды обороны будут выделены необходимые средства", - сообщил он."

В свою очередь парламентом принимаются меры по законодательному оформлению деятельности МОАП. В настоящее время в Мажилисе рассматриваются законопроекты "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и соответствующие поправки в этой сфере.

""Анализ собранных к правчасу материалов показал, что на предприятиях МОАП имеется потенциал, который может удовлетворять значительные потребности для нужд обороны. Этому также способствует создание при Правительстве в декабре 2016 года Комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса РК. Значительно активизировалась работа министерства по возможной кооперации и развертывания производства вооружения и иного имущества в Казахстане с военно-промышленным комплексами России, Белоруссии, Израиля, Турции, Чехии и ряда других стран", - уточнил заместитель руководителя палаты."

Также, по его данным, выведенные на орбиты казахстанские спутники связи и дистанционного зондирования обеспечили телевизионной и сетевой связью 80% казахстанских операторов, снимки дистанционного зондирования поверхности Земли позволяют КЧС МВД оперативно реагировать на степные и лесные пожары.

Ксения Давыдова, Астана

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526274060
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  