КазБизнес. Серые кардиналы могут быть и в банковской сфере, - Д.Ашимбаев

07:51 14.05.2018 Серые кардиналы могут быть и в банковской сфере - политолог об аресте Ертаева

Формально советник председателя совета директоров в любом банке не может влиять на решения кредитного комитета и лоббировать выдачу займов определенным людям или компаниям. Но политолог Данияр Ашимбаев предположил, что все в банковской системе может быть не так просто



Новость о задержании и аресте в Москве известного казахстанского банкира Жомарта Ертаева стала неожиданностью. Еще более неожиданным оказалось распространенное сообщение МВД Казахстана: Ертаев подозревается в "лоббировании займа подставным ТОО".



Sputnik Казахстан поинтересовался у политолога Данияра Ашимбаева, автора книги "Кто есть кто в Казахстане?", в чем логика следственных органов? Может ли советник главы совета директоров "лоббировать" кредитные решения, принимаемые отдельным коллегиальным органом. По мнению Ашимбаева – не может, но ситуация в стране довольно специфическая. Поэтому возможность влияния "не по должности" собеседник отрицать не стал.

- Ертаев, как известно, был советником председателя совета директоров в Банк RBK. Ранее МВД распространило информацию о том, что его подозревают в лоббировании выдачи займа неким подставным компаниям. На время отвлечемся от персоны Ертаева и его ситуации, и обсудим явление вообще, тем более, есть нестыковка. Насколько широки полномочия советника в казахстанском частном банке: разве может человек на этой должности лоббировать то или иное решение?

- У нас иерархические системы в стране - есть формальная, а есть неформальная. И вторая может быть в каком-то случае быть более значимой, чем первая. То есть, человек может, не занимая поста ни министра, ни вице-премьера, ни советника президента, решать вопросы намного большие, чем те, кто этим занимается по долгу службы. Это относится не только к "институту агашек" – в целом, есть неформальные лидеры и в финансовой системе, и в квазигосударственном секторе.

- То есть, даже в частном банке возможно, что лицо, не входящее в кредитный комитет, может влиять на его решения?

- Есть такая вероятность. У нас неформальная система связей и принятия решений иногда больше значат, чем формальная.

- Теперь вернемся к Ертаеву. Может ли его задержание быть попыткой неких лиц, возможно, причастных к каким-либо специфическим перемещениям финансов в банке, найти "крайнего" – ведь, как мы помним, задержанный сразу же попросил гражданство России, что несколько странно?

- На мой взгляд, проблема этих двух банков (Банк RBK и Qazaq banki – прим.) была в наличии очень большого количества акционеров. Большое количество разноплановых акционеров не всегда эффективно влияет на работу. Внутри банка в последнее время было достаточно много вопросов – и по структуре активов, и по системе принятия решений. Поэтому то, что Ертаев может быть "козлом отпущения" за одни дела, но при этом вполне может быть виновным в других – одно не мешает другому.

- Логически не мешает, но, объективности ради, подождем результатов расследования – слишком многое нам неизвестно. Пока что интересно другое – не подозревают ли опытного банкира в реализации слишком простой схемы вывода денег? Разве эта "одноходовость" не может настораживать и вызывать недоверие подозрениям следственных органов?

- Простые схемы тем и хороши, что они простые. И зачастую доказать причастность должностного лица к чему-то довольно сложно, потому что у решения кредитного комитета есть масса подписей, он утверждается правлением, по идее.

- По той же идее, подписи советника нигде не должно быть?

- Скорее всего, не должно.

- Может ли быть попыткой избежать экстрадиции в Казахстан прошение Ертаева о получении российского гражданства?

- Раз человек задержан, просить о гражданстве… эта процедура бессмысленная, на мой взгляд.



АСТАНА, 11 мая - Сергей Ким Источник - Sputnik-Казахстан

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