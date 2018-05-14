Открывается саммит ЕАЭС в Сочи - Клуб унылых и ненаходчивых, - "НГ"

07:16 14.05.2018 На саммите ЕАЭС состоятся смотрины новых глав Армении и Киргизии



В отношениях стран евразийского объединения остается много проблем



В Сочи сегодня состоится саммит глав государств Евразийского экономического союза (ЕЭАС) под председательством президента РФ Владимира Путина. В ходе мероприятия, как ожидают эксперты, российский лидер представит новую евразийскую повестку, а также проведет двусторонние переговоры с главами Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Приглашенный на мероприятие президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что его страна получит статус наблюдателя в ЕАЭС.



В нынешнем году Россия председательствует в ЕАЭС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что в приоритетах организации – наращивание усилий по созданию единого рынка товаров и услуг, развитие производственных связей и кооперации, курс на сближение финансовой политики. По его словам, Москва предлагает выстраивать новые, более эффективные транспортные и логистические цепочки. "Важно сохранить набранные темпы роста и развития интеграционных процессов", – подчеркнул Ушаков. Предстоит обсудить и важный вопрос – утверждение проекта положения о статусе государства-наблюдателя при союзе. Такой статус планируется предоставить Молдавии. В 2017 году ВВП стран ЕАЭС вырос на 1,8%, промышленное производство – на 1,7%, сельское хозяйство – на 2,5%. Снизился уровень инфляции в среднем по союзу до 3,1%. Улучшилось состояние внешней и внутренней торговли. На 24,5% возросли поставки в третьи страны и на 26,1% вырос товарооборот.



Эксперты менее оптимистичны. "2017 год стал годом испытаний, потрясений, торгово-транзитных войн. Эти конфликты уже стали обыденностью нашего союза", – сказал "НГ" независимый эксперт Кубат Рахимов. По его мнению, в этом есть как отрицательная сторона, так и положительная. "В конструкции ЕАЭС имеются серьезные недочеты. Но хорошо то, что мы их понимаем и признаем. Это нормальная составляющая, которая носит характер нахождения компромиссов. Изначально при формировании организации были допущены ошибки. В частности, Таможенный союз, который перешел в режим ЕАЭС, должен был одновременно формироваться через пограничный союз. Однако превалировала политическая составляющая над экономической. В 2015 году Россия вступила в период санкций и антисанкций. Этот режим вызвал достаточно серьезное сопротивление и недопонимание среди союзников", – отметил эксперт. По его мнению, необходимо вернуться к идее создания единого пограничного и таможенного контроля.



"Мы должны доверять друг другу внешние периметры, снять между нашими странами "перегородки", как это сделано в Шенгенской зоне. Одновременно мы бы решили вопрос "санкционки-антисанкционки". Кроме этого, необходимо решить вопрос наднациональных полномочий в ЕАЭС, которые пресекали бы эгоистические интересы стран – членов организации – каждая страна пользуется правом консенсуса, а в итоге блокируются важные решения", – считает Рахимов. Он отметил, что в ходе саммита ожидается принятие новой евразийской повестки. "Если этого не произойдет, то у ЕАЭС остаются конфликты – российско-белорусский, киргизско-казахский и т.д.", – сказал Рахимов.



Саммит ЕАЭС важен также и личными контактами глав государств. Тем более что в Киргизии и Армении сменились не только лидеры этих стран, но и политические системы. Владимир Путин одним из первых поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра и пожелал успехов. Но в то же время Россельхознадзору армянская сельхозпродукция стала казаться подозрительной, и ведомство объявило о возможном введении временных ограничительных мер. Словом, ситуация знакомая, когда у Москвы начинают возникать вопросы к той или иной стране. "Это будет первая встреча нового руководителя Армении с президентом РФ. В некотором смысле ее можно назвать "сверкой часов". Будут проанализированы те заявления и заявки, которые делал Пашинян до прихода во власть и после прихода к власти. Они свидетельствуют о том, что взаимоотношения с Россией будут развиваться примерно в рамках той политики, которая была до сих пор. Но политику творят люди. Пашинян попытается настроить взаимоотношения на ту ноту, при которой будет понятно, что геополитических серьезных изменений со стороны Армении, судя по всему, не будет. Это будет основной целью армянского премьера", – сказал "НГ" директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.



За переговорами президента Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина внимательно будут следить не только в Москве и Минске, но в мировых центрах политики. В первую очередь потому, что в отношениях "заклятых союзников" много проблем. В последнее время все чаще их не удается решить на уровне министерств и правительств и ими занимаются президенты. Так было в прошлом году, когда в основе серьезного газонефтяного конфликта лежала стоимость поставляемого в Белоруссию газа. Так, похоже, будет и в этом, когда на месяцы растянулась "продовольственная", или даже больше, "молочная" война. Россельхознадзор периодически запрещает и поставки мясной продукции с отдельных предприятий. Более того, сейчас действует запрет на поставки свинины по причине того, что в продукции Гомельского мясокомбината был найден геном африканской чумы свиней, хотя Белоруссия наличие такой эпидемии у себя не признает.



По мере приближения чемпионата мира по футболу все большую остроту приобретает пограничная проблема. Напомним, что Россия в одностороннем порядке придала границе с Белоруссией статус международной в отношении граждан третьих стран со всеми вытекающими отсюда элементами контроля. В частности, самолеты из Минска и в Минск перестали считаться внутренними рейсами. Тем самым фактически Россия лишила Белоруссию транзитного статуса. Предполагалось, что проблему решит подписание соглашения о взаимном признании виз, и оно будет подписано до проведения чемпионата мира по футболу, чтобы болельщики из третьих стран могли свободно перемещаться между Белоруссией и Россией. Однако и этого пока не сделано. "Стоит ожидать возвращения России к вопросу о военном присутствии в Белоруссии. Этот вопрос не снят", – считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. Напомним, что еще в 2015 году президент России распорядился подписать соглашение о создании авиабазы на территории Белоруссии, однако Александр Лукашенко упорно противится этому, периодически повторяя, что это не нужно ни России, ни Белоруссии.



Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев сказал "НГ", что в Казахстане все чаще поднимается вопрос о целесообразности пребывания республики в ЕАЭС. Это связано с тем, что большинство участников этого проекта пока не видят определенной экономической эффективности от ЕАЭС в силу однотипности экономик Казахстана и России: сильная зависимость от продажи сырья. "Проблема, которая возникла после 2014 года, война с реэкспортом, разногласия между членами ЕАЭС переходят по наследству каждый год. Скорее всего она и будет в ближайшие годы, будет осложнять отношения между Москвой и Астаной, поскольку война санкций между Россией и Западом вошла в длительную фазу. И ждать улучшений не придется. И здесь видим столкновения с определенными интересами Казахстана. Потому что экономическая политика Казахстана базируется на многовекторности, а ЕС остается крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает первое место во внешнеторговом обороте", – отметил Сатпаев. По его словам, отношения между Россией и странами Запада создают много неприятных моментов для Астаны, тем более когда появились новые санкционные списки российских олигархов, компании которых работают в Казахстане.



Для нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова поездка на саммит очень важна. "Жээнбеков приедет в Сочи как полноправный президент, не обремененный тенью Атамбаева. Ему важна эта поездка, сейчас уже он в другой ипостаси", – сказал "НГ" Кубат Рахимов. Эксперт отметил, что в результате "разборок", которые начались в республике после смены власти, страна де-факто отыграла назад, от парламентской республики к президентской. "Народ поддерживает Жээнбекова, а не парламент и правительство", – отметил Рахимов.



Минск

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии

14 мая 18 Источник - ng.ru

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