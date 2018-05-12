Армения на пороге гражданской войны? Чем опасна революция Пашиняна, - Р.Ищенко

06:56 14.05.2018 О возможных негативных последствиях бархатной революции в Армении. Накануне Дня Победы Никол Пашинян смог добиться своей победы – избрания премьер-министром Армении. Несмотря на то, что формально легитимная процедура была соблюдена – за Пашиняна проголосовал парламент, на деле он не случайно называет себя "народным премьером". По факту он назначен улицей. Той самой улицей, которая отправила в отставку Сержа Саргсяна.

Если по поводу Саргсяна еще можно было сказать, что большинство граждан Армении, в том числе и те, кто на митинги не ходил, были отнюдь не против его отставки, то Пашинян и его партия до начала беспорядков не пользовались поддержкой большинства. В этом не было бы ничего страшного – правительства, не имеющие стабильной поддержки парламентского большинства, неоднократно работали во многих странах и будут работать в будущем. Нет ничего страшного и в том, что Пашинян опирался на евроориентированных армян и сам выступал за смещение вектора армянской политики в сторону Запада.



Во-первых, каждое государство имеет право выстраивать свои международные отношения, как считает нужным. Далеко не все дружат с Россией. Во-вторых, само геополитическое положение заставляет Армению ориентироваться на Москву. Никто более не в состоянии гарантировать сохранность армянского государства. Поэтому и самое прозападное армянское правительство не может быть не только таким оголтело русофобским, каким был режим Саакашвили в Тбилиси или каким является режим Порошенко в Киеве, но даже демонстрировать "цивилизованную" прибалтийскую русофобию без немедленных катастрофических последствий.

Страшно то, что неопытный политик продавил свое назначение, опираясь на толпу, устраивая беспорядки и шантажируя оппонентов кровопролитием. Организованное регулярное государство отступило перед митинговой анархистской стихией. Особенность толпы заключается в том, что она иногда способна легко сломать государство. Но управлять государством толпа неспособна. Невозможно это делать и опираясь на толпу.



Если бы на стороне Пашиняна было большинство народа, он не стал бы суетиться, пошел бы на досрочные выборы, которые становились неизбежны, если бы парламент повторно не смог назначить премьера. Сформировал бы парламентское большинство и, опираясь на него, занял премьерский пост. Но он избрал другой путь – под угрозой насилия и беспорядков в стране он заставил проголосовать за себя своих политических оппонентов.

Они знают, что Пашинян слаб, что как только улицы опустеют, его политический вес резко снизится, а собрать толпу в свою поддержку уже будучи премьером не то, чтобы не получится, но ее нельзя будет бросить на блокирование дорог и аэропортов, на парализацию жизни страны. Эти действия хороши для раскачивания власти, но властью-то теперь является сам Пашинян. Теперь толпа может быть использована против оппонентов только в качестве средства непосредственного силового давления.



Не факт, однако, что армянские правоохранительные органы и армия, которые без энтузиазма защищали власть от уличной оппозиции, останутся столь же безучастны, если оппозиционная толпа превратится в боевиков, физически расправляющихся с политическими оппонентами. Таким образом, у Пашиняна практически нет политических средств для удержания власти. Это знают его оппоненты. Это знает он. Противостояние в обществе, режим борьбы объективно будут необходимы ему для поддержания своих сторонников в состоянии постоянной мобилизации, чтобы давление митинговой стихии на политических оппонентов не иссякало.



Получится ли без войны?



Раз начавшись, гражданское противостояние быстро нарастает, приводя к радикализации противостоящих лагерей и перерастанию конфликта в гражданскую войну. Причем даже если одна из противостоящих группировок готова к капитуляции (лишь бы не было крови), кровь все равно начинает литься, поскольку режим, прорвавшийся к власти за счет гражданского конфликта, не может удержаться в бесконфликтной ситуации.Грубо говоря, режиму нужен враг. И рано или поздно если ни одна из назначенных врагом политических группировок, так другая отказывается покорно отправляться на заклание. И начинает сопротивляться.



Следует помнить и о том, что уличные "революционеры", прорываясь к власти за счет критики режима и обещая сделать "всем хорошо", на самом деле не обладают достаточными управленческими навыками и не владеют необходимыми для выполнения обещаний ресурсами. В результате, как правило, всем быстро становится хуже, лидеры толпы теряют популярность даже у самой толпы, и общественный конфликт становится необходим еще и для сокрытия своей собственной управленческой некомпетенции.



В целом проблема лидеров, приходящих к власти на волне "бархатных путчей", заключается в том, что они по объективным причинам ведут свою страну к гражданской войне. Так бывает везде и всегда. Это так же естественно, как, раздавив апельсин, получить апельсиновый сок.В некоторых случаях система оказывается достаточно устойчивой для того, чтобы остановить перерастание гражданского конфликта в войну.

Но в любом случае, это происходит за счет ослабления самой системы, ухудшения управляемости, разбалансирования государственных структур, а также падения уровня жизни. При этом возникший в обществе раскол никуда не исчезает, а эвентуальная опасность гражданской войны возрастает. Ее порой удается отложить – но не предотвратить.



Сегодня остается только надеяться, что совокупными усилиями адекватных политических сил ситуацию в Армении не без потерь, но удастся вернуть в нормальное русло. Но направление и динамика развития процессов оптимизма не внушают, а опереться на надежду мы обычно пытаемся тогда, когда теряем уверенность.



Ростислав Ищенко, 11 мая 18 Источник - ruanalytica.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526270160

Новости Казахстана

