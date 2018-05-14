 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанский бизнесмен Ж.Ертаев связал свое уголовное дело с попыткой отобрать "Алма ТВ"
06:53 14.05.2018

Казахстанский банкир и телемагнат Жомарт Ертаев, задержанный в Москве 8 мая за мошенничество на $80 млн в Bank RBK, назвал свое уголовное преследование попыткой отобрать у него пакет акций компании "Алмател Казахстан" с торговой маркой "Алма ТВ", сообщает "Коммерсант".

"Алмател Казахстан" - крупнейшая в Казахстане телекоммуникационная компания, имеющая, по официальным данным, 600 тысяч абонентов. "Алма ТВ" работает на рынке Казахстана с 1994 года и транслирует в 20 городах страны более 140 каналов со всего мира, в том числе российские каналы. Впрочем, в декабре 2017 года ретрансляция "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24" и "Россия-Культура" была отключена из-за того, что каналы увеличили стоимость прав.

В Пресненском районном суде, избиравшем Ертаеву меру пресечения, бизнесмен заявил, что его дело имеет не столько "денежный интерес", сколько политический. По утверждению банкира, он получает угрозы от казахских национал-патриотов, которые "хотят выдавить Россию с телекоммуникационного рынка Казахстана". Ертаев объяснил, чем это опасно для казахстанцев: если республика лишится телевизионных развлечений российского производства, их заместят турецкие сериалы, которые в Центральной Азии часто упрекают за дурное влияние на нравственность. "Если мы сейчас потеряем ТНТ, то следующее поколение казахстанцев будет воспитано на турецких сериалах", - описал последствия Ертаев.

Защитники Ертаева отмечали в суде, что за три года проживания в Москве он с семьей неоднократно выезжал за границу и всегда возвращался и не имел проблем с полицией. Прокуратура настаивала на предэкстрадиционном аресте Ертаева, но суд отказал ей, заключив 11 мая бизнесмена под домашний арест вместо СИЗО. Как уточняет РИА "Новости", банкир был освобожден из-под стражи в зале суда и доставлен сотрудником ФСИН в московскую квартиру.

Ертаев был объявлен в международный розыск. По версии обвинения, он участвовал в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО Bank RBK в период его работы советником председателя совета директоров. Защита банкира доказывала, что кредит не был похищен, а ушел на покупку пакета акций "Алмател", который возглавил Ертаев.

В 2017 году у Bank RBK возникли серьезные финансовые проблемы, в которых президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обвинил акционеров, похищавших средства под видом кредитования. В итоге "плохие" кредиты на 603 млрд тенге ($1,8 млрд) были переданы ТОО "Специальная финансовая компания DSFK", и ситуация нормализовалась, однако новое руководство Bank RBK потребовало у Ертаева погасить кредит или отдать акции "Алма ТВ".

Отметим, что на заседании суда 10 мая стало известно, что Ертаев попросил российское гражданство, на следующем же выяснилось, что бизнесмен добивается также политического убежища в России.
14.05.2018

Источник - fergananews.com
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