Международные резервы Кыргызстана продолжают сокращаться. Еще $20 млн в минус

06:03 14.05.2018 Валовые международные резервы Кыргызстана сокращаются четвертый месяц подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.



По данным ведомства, по итогам апреля резервы составили $2 миллиарда 192,98 миллиона. За месяц они сократились на $20,25 миллиона. По сравнению с январем 2018 года показатель уменьшился на $27,46 миллиона.



Международные резервы Кыргызстана ( в миллионах $)

Infogram тут -

https://24.kg/ekonomika/84261_mejdunarodnyie_rezervyi_kyirgyizstana_prodoljayut_sokraschatsya/



Отметим, что Нацбанк использует международные резервы для сглаживания резких колебаний курса доллара. С их помощью он проводит интервенции по покупке валюты. В апреле НБ КР выходил на валютный рынок лиши единожды, продав $8 миллионов 150 тысяч.



14 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Татьяна КУДРЯВЦЕВА Источник - 24.kg

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