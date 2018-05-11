"Конец сезона". Казахстанский режиссер Жаннат Алшанова покоряет Каннский кинофестиваль

01:19 14.05.2018 Как фильм Жаннат Алшановой попал в престижный конкурс Каннского фестиваля "Синефондасьон"



Галия Байжанова



Отбор в "Синефондасьон" очень строгий: в этом году из 2 426 работ было отобрано только 17, одна из них – нашей соотечественницы.



На Каннском кинофестивале две престижных программы: это основной конкурс, в котором в этом году примет участие фильм нашего земляка Сергея Дворцевого "Айка", а также конкурс "Особый взгляд", куда пригласили молодого казахстанского режиссера Адильхана Ержанова. Помимо двух основных и трех параллельных программ есть еще официальный конкурс короткометражного кино, а также конкурс студенческого кино "Синефондасьон".



Считается, что "Синефондасьон" – кузница талантов. В ней имеют право принимать участие только выпускники киношкол и всего один раз в жизни – в год, когда они снимают дипломные работы. Администрация Каннского кинофестиваля все время подчеркивает важность этого конкурса, даже информацию по нему выкладывают на главной странице своего официального сайта. Например, о "Двухнедельнике режиссеров", регулярно подкидывающего "Оскару" номинантов, информация более скудная.









"Синефондасьон" был инициирован в 1998 году Жилем Жакобом, экс-президентом Каннского кинофестиваля, возглавлявшим форум 13 лет, до 2014 года. Программа не только выявляет таланты, но и помогает им материально: к примеру, размер первой премии этого конкурса составляет 15 000 евро, второй – 11 250 евро, а третьей – 7 500 евро. Обладатель главного приза от "Синефондасьон" получает возможность показать свой первый полнометражный фильм на Каннском кинофестивале.



Гарантирует ли участие и победа в "Синефондасьон" будущую фестивальную славу?



Разумеется, нет. Конкурс проводится с 1998 года, и каждый год награждают как минимум трех человек. Однако молодых, талантливых режиссеров, привозящих фильмы на фестивали класса А, больше не становится. О некоторых победителях мы слышим постоянно. К примеру, в 2001 году первый приз конкурса "Синефондасьон" получил сегодняшний завсегдатай Каннского кинофестиваля украинский режиссер Сергей Лозница (его фильм откроет "Особый взгляд" этого года). Но это, скорее, исключение.



Как правило, победители "Синефондасьона", попав в "Особый взгляд" раз, больше там не появляются. Если взять всех призеров за 20 лет, найти активно работающих сейчас авторов трудно. Из знакомых имен только ливанка Надин Лабаки (она в этом году в основном конкурсе Канн) и молодой финский режиссер Юхо Куосманен (в 2016 году он получил приз "Особый взгляд" за фильм о влюбленном боксере). Неудивительно, ведь дальнейший успех режиссера зависит от огромного количества факторов.



"У меня нет по этому поводу иллюзий, – говорит казахстанская участница этого конкурса Жаннат Алшанова. – Победа или просто участие в "Синефондасьон" открывают лишь двери для финансирования, привлекают будущих инвесторов и позволяют получить чуть более лояльное отношению отборщиков, но не более того. Многое зависит от самого человека. Один сдастся, сказав, что "Синефондасьон" – вершина его карьеры, и он никогда не сделает ничего лучше. Другому, наоборот, это даст большую мотивацию для новых проектов. Могу отметить одно: уже сейчас, только попав в число официально отобранных картин, я чувствую, как стало легче говорить с участниками киноиндустрии – теперь уже они ищут меня, а не я их".



Жаннат Алшанова – первая казахстанка, участвующая в "Синефондасьон"



Дипломная работа нашей соотечественницы Жаннат Алшановой, выпускницы London Film School под названием "Конец сезона" вошла в 17 лучших картин, присланных на конкурс в этом году, и является пока единственной для Казахстана.



Почти все отобранные фильмы сняты представителями самых топовых киновузов, начиная от легендарной школы искусств Tish при Нью-Йоркском университете (NYU Tisch School of the Arts), знаменитой французской La Femis, Итальянского центра кинематографии и т.д. Наша девушка училась в Лондоне, и команда работала у нее международная. К примеру, из казахстанцев, помимо актеров, только художница-постановщица – Саша Шегай, а оператор – из Турции. Несмотря на это, фильм пропитан казахстанской атмосферой: снимали картину на горячих источниках в Чундже на границе с Китаем.



"Я работала в тех окрестностях на своем первом кинопроекте – сериале "Марко Поло", который снимал Netflix в Казахстане, и мне так понравилось там, что, наверное, осталась какая-то эмоциональная связь с этой точкой на карте, поэтому, когда думали о локации, я сразу же решила снимать в Чундже, – рассказывает Жаннат. – Основным местом наших съемок стала гостиница, затерянная где-то в степях и построенная у минеральных источников. Поскольку было лето, не сезон, она в это время пустовала и подходила нам как нельзя лучше: нашей съемочной команде хотелось отстраниться от внешнего мира, чтобы полностью погрузиться в историю. Действительно это был какой-то сюр: жара, абсолютно пустой отель с голубыми бассейнами, в которых горячая вода, кругом безлюдная степь, что-то пограничное. Мне кажется, энергетика этого места продиктовала нам особую тональность картины, которую вся группа уловила еще во время работы. Думаю, по фильму это заметно".



О чем картина?



"Конец сезона" – это 23-минутная лента, в ее центре – история немолодой женщины, которая "вновь ощущает свою чувственность". "Это не банальный рассказ о любви в зрелом возрасте, совсем нет, – говорит Жаннат, – Это история о том, что у людей, даже у тех, у кого в жизни все предельно ясно и определенно, всегда есть шанс впустить в свою жизнь нечто необыкновенное. Хотя героиня немолода, и, казалось бы, большая часть жизни ее уже прошла, оказывается, она еще способна по-настоящему чувствовать, мечтать и заново открывать себя. Мне бы хотелось, чтобы зрители увидели в этом фильме надежду: неожиданности в жизни случаются".



В фильме снялись известная российская актриса Роза Хайруллина, известная по фильму Ермека Турсунова "Жат", и один из самых востребованных казахстанских актеров – Дулыга Акмолда (недавно фильм с его участием "Оралман" Сабита Курманбекова гремел на всех фестивалях).



Режиссеру удалось ухватить что-то, что обычно ускользает от объектива камеры – какие-то ощущения, впечатления, и, видимо, поэтому он прошел через строгий отбор жюри. В фильме нет нарратива и навязчивого сюжета, но при этом наблюдать за происходящим на экране как минимум любопытно. Инопланетная Роза Хайруллина, чья энергетика подчиняет себе все вокруг, сама удачно рифмуется с местом съемок – необычный, потусторонний отель, где-то на границе миров. Органична она и в паре с партнером – Дулыгой Акмолдой.



"Мне важна химия между актерами, – подчеркивает Жаннат, – Я всегда за естественность, поэтому на площадке я совсем не диктатор, мы допускали и импровизацию, и меняли что-то по сценарию. Главное, что я поняла во время съемок, что кино – это проверка твоей интуиции, всех твоих внутренних импульсов, ощущений. Нужно делать так, как чувствуешь".



В картине есть многослойность – взять хотя бы название "Конец сезона", которое идет рефреном и к возрасту женщины (вроде как молодость заканчивается, но еще не закончилась), и к туристическому сезону (еще не тотальное запустение, но отдыхающих единицы), и к новым переживаниям героини (она как бы замужем, и как бы уже и нет). Оценят ли работу Жаннат по достоинству, мы узнаем уже скоро: троих победителей программы "Синефондасьон" определят 17 мая.



Откуда приходят в казахстанское кино?



Мы говорили с Жаннат Алашановой о многом: почему на 6 съемочных дней ей легче было привезти всю иностранную команду сюда, а не нанять людей здесь (оказалось, все приглашенные – это ее сокурсники, и работают они друг у друга), есть ли у Казахстана шанс привлекать зарубежные съемочные команды в страну, как это делает Новая Зеландия.



"Почему нет? – говорит она. – У нас много плюсов – от уникальных ландшафтов, гибких графиков работ, не считающих переработки смен (что производителю фильма выгодно), до отсутствия бюрократии в кинопроцессе. К примеру, у нас – снимай что хочешь, а в Великобритании нужно получать разрешение на съемку всего: интерьеров, улиц, общественных мест. В метро вас пустят снимать только за деньги. Если вам пришло в голову поместить в кадр ребенка, то нужно согласие родителей, справки об отсутствии судимости, наркотической зависимости, справка о психическом здоровье и т.д.".



В 2007 году Жаннат Алшанова окончила КИМЭП (бакалавр делового администрирования), потом поехала учиться в магистратуру в Испании по специальности "маркетинг", там выиграла грант на учебу в Шанхае и уехала в Китай. Работала и сфере образования, и бренд-менеджером косметической компании ("шампанское по особым случаям, свой специалист по мэйк-апу, это было весело"), и даже в нефтяном бизнесе (в "Казмунайгазе"), пока ноги ее сами не принесли в кино.



"Я не знала, как внедриться в эту область, – я не была синефилом, у меня не было ни образования, ни знакомых, ни представления, что я могла бы делать. Я начала ходить на фотокурсы, занималась в актерской школе. В итоге познакомилась с Ермеком Турсуновым. "Он спросил, зачем я хочу в кино? Прославиться? Я ответила, что просто хочу выразить себя, свои мысли на экране, – рассказывает она. – Ну а что ты смотрела? – спросил он. Я призналась, что ничего, никакой великой классики – он мне дал список, и я ушла. Все".



Потом был сериал "Марко Поло" в Казахстане и Малайзии, из-за которых она узнала о существовании Netflix. Затем работа фотографом во время съемок фильма "Жат", где она и познакомилась с Розой Хайруллиной, и только после всего этого – обучение в Лондонской киношколе.



Несмотря на то что прошло совсем немного времени, теперь у Жаннат вкус вполне себе синефильский: Нури Бильге Джейлан, Апичатпонг Вирасетакул, Карлос Рейгадос, Лукреция Мартель и другие неизвестные массовому зрителю режиссеры. В ближайшее время она планирует продюссировать полнометражный турецкий фильм на проекте своего сокурсника и снимать короткометражный фильм в Великобритании. Подробности она раскрывать отказалась. Источник - Informburo.kz

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