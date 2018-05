США и Израиль сплотили всех шиитов Ближнего Востока в борьбе против себя

Одностороннее заявление президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и последующие за этим заявления премьер-министра и министра обороны Израиля являются ни чем иным, как шантажом международного сообщества и требованием его безоговорочной капитуляции.



Имело место то, о чем МИД Ирана предупреждал еще летом 2014 года - крах американо-израильского плана посредством террористической группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добиться "перезагрузки" Ближнего Востока. Более того, развитие этой спецоперации, начальными этапами которой должны были стать резкая дезинтеграция и развал Ирака и Сирии, а также поспешное формирование зачатка будущего "Великого Курдистана", пробудило дремавший потенциал сопротивления США и Израилю в регионе. Под угрозой и вторая основная цель США и Израиля в этой операции - запуск широкомасштабного внутримусульманского кровавого и длительного вооруженного конфликта между суннитами и шиитами. Последняя надежда в этом плане у Вашингтона и Тель-Авива - это марионеточные суннитские режимы Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, ну и Турции, как бы это и кому бы ни показалось странным.



Вспомним резкие антитурецкие заявления Ирана по целому ряду вопросов в течение 2016?2017 гг., в том числе - и из-за вовлеченности Турции в апрельский вооруженный кризис между Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном, когда Тегеран угрожал Анкаре не только широкомасштабным пересмотром двусторонних отношений во всех сферах, но даже - "заняться" вопросом безопасности совместной границы как со своей, так и с турецкой стороны… Кто-то думает, что власти Турции настолько храбры, чтобы не помнить об угрозах или просто намеках из Ирана? Это с Россией Анкара ведет себя так, как захочет, с Ираном "побаловаться" редко когда получалось по истории.



Заявление Трампа от 8 мая 2018 года сразу обрастает символизмом, ведь Запад традиционно празднует окончание войны в Европе именно 8 мая. Хотел ли президент США избранием этого дня для возобновления антииранской кампании сказать миру, что тандем США-Израиль готов всех втолкнуть в пучину Третьей мировой войны? Или Трамп просто решил немного оттенить свой предстоящий визит в Израиль в связи со все-таки намеченным переносом посольства США в Израиле в Иерусалим? Но это "мероприятие" грозит стать новой точкой отсчета в скатывании мира в пропасть - город, исторически считающийся святыней для трех мировых (авраамических) религий, иудаизма, христианства и ислама, вряд ли может быть стольным градом какой-то одной из этих религиозных общин. С учетом того, что в Палестине ни на день не утихает арабское восстание, о котором сейчас Запад, а тем более - Израиль, глухо "скромно молчат", хотя число убитых арабов уже приближается к сотне человек, мы вполне себе представляем, во что могут вылиться и американо-израильские торжества, и попытки протеста против этого.



А уже в ответ этому на вполне демократических парламентских выборах в Ливане победила шиитская партия "Хезболлах". Она получила более половины из 128 мест в парламенте. Та самая, которую США и Израиль тщетно пытаются год за годом объявить террористической организацией, хотя вся вина "Хезболлах" в том, что возглавила общеливанское восстание против израильской оккупации. Ну и, естественно, помогает палестинским организациям в их борьбе с Израилем. 12 мая, кстати, шли и выборы в Ираке. Хотя, как надо полагать, окончательные итоги будут оглашены позже, победа шиитских партий не вызывает сомнений - именно шииты вынесли на себе основные тяготы по разгрому банд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористов. Победы шиитов на выборах в Ливане и Ираке - результат только помощи Ирана, или же это - реакция ливанцев и иракцев на оголтелую политику США и Израиля в регионе?



С 10 мая жители Южного Ливана ожидают и готовятся к новой агрессии Израиля, сообщило агентство Prensa Latina. По городу Эн-Набатия, расположенному на юге Ливана всего в 15 км от границы с Израилем, распространяется информация о маневрах израильской армии, которые производят впечатление подготовки атаки, пишет газета The Daily Star. По словам очевидцев, военные патрули Израиля пребывают в состоянии боеготовности после воздушных налетов на Дамаск, осуществленных на рассвете. Израильские строительные бригады проводят подготовительные работы неподалеку от ливанского города Марджаун. Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильские самолеты пролетели в воздушном пространстве страны на небольшой высоте. Тем не менее предвоенная обстановка не заставила ливанцев отказаться от голосования в пользу "Хезболлах".



Эти факты свидетельствуют о том, что критическая масса для всеарабского единения для отпора Израилю уже достигнута. Лидер "Хезболлах" Хасан Насралла, поблагодарив ливанцев за доверие и решимость, емко выразился: "Это победа Сопротивления". И не зря Пентагон по результатам ливанских выборов устами своего пресс-секретаря поторопился сказать, что продолжит оказывать поддержку вооруженным силам Ливана, несмотря на успехи проиранского движения "Хезболлах".



В конце 2017 году в Израиле заявили, что "Хезболлах" установила контроль над вооруженными силами Ливана. Заявления Тель-Авива были опровергнуты представителями армии Ливана. С 2006 года США предоставили Ливану более $1,5 млрд в виде военной помощи. Ну еще бы - Вашингтону крайне необходимо хоть в этой форме сохранить контроль над ливанской армией, где по-прежнему сильны позиции генерала и президента Мишеля Наима Ауна.



Аун - католик-маронит, христианский арабский националист, ставший в 2014 г. наряду с шейхом Насраллой инициатором христиано-шиитского союза против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который впоследствии распространился и на христиан и шиитов Сирии. Почему фигура Ауна важна - как для ливанцев, так и для Ирана, США и Израиля? А потому, что именно генерал Аун - создатель и сопредседатель Свободного патриотического движения (СПД), глава партии "Реформы и прогресс", в феврале 2006 г. подписавший соглашение между СПД и "Хезболлах". Именно Аун заложил новый подход к "Хезболлах", заявив, что эта партия - "подлинная ливанская сила, они кровь от крови нашей". И именно Аун после израильского вторжения в Ливан в июле 2006 года возглавил на Ближнем Востоке крайне радикально настроенные арабские силы, выступающие против Израиля и политики сионизма.



Мировые СМИ полны информацией о заявлениях из Вашингтона и Тель-Авива в связи с выходом США из ядерной сделки с Ираном. Соответственно, полны угроз в адрес Ирана и Сирии, даже откровенных угроз израильтян "ликвидировать" сирийского президента Башара аль-Асада. К слову - а генерала Ауна и шейха Насраллу сколько раз Израиль пытался физически уничтожить? Что-то не видно "успехов" у хваленных израильских спецслужб "Моссад" и "Шабак", других израильских спецслужб и т.д. Более того, как помнится, за Ауна вступалась и Франция, хотя тогда - то была Франция, а не вассал американской политики. Президент Франции Франсуа Миттеран заявил, что безопасность Ауна - дело чести всей Франции, и он, как и его последователь Жак Ширак, неуклонно охраняли генерала Ауна от израильских и иных наемных убийц.



Куда меньше Запад и Израиль, да и то - в искаженном свете, преподносят информацию из Ирана о том, как в Тегеране отреагировали на решение Трампа от 8 мая 2018 г. Зато широко смакуется запущенный Израилем ролик об уничтожении установки "Панцирь" сил ПВО Сирии и о якобы почти 20 убитых "иранцах". Кстати, ряд российских военных экспертов разоблачил вранье израильтян, обратив внимание на то, что, раздувая свою "победу над Ираном в Сирии", израильтяне в реальности запуском и смакованием ролика об уничтожении "Панциря" пытаются скрыть тот факт, что большая часть выпущенных по предместьям Дамаска ракет либо не долетела, либо была сбита.



О заявлениях высших должностных лиц ИРИ, к примеру, российские и китайские СМИ сообщали довольно подробно. Но имеет смысл напомнить о них. Аятолла Сейед Али Хаменеи 9 мая заявил, что антииранские высказывания Трампа, которые он сделал после объявления о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), являются "глупыми и абсурдными".



Президент Хасан Рухани, хоть и подчеркнул, что Иран "пока не отказывается от ядерной сделки и проведет консультации с другими сторонами по этой проблеме", но предупредил - вся ответственность падает на оставшихся участников сделки по иранской ядерной программе: "Европа и в особенности пять сторон, участвовавших в переговорах с Ираном, в течение короткого оставшегося срока должны четко и ясно определить свою позицию и шаги, чтобы компенсировать выход США из СВПД".



Ограничивая право Ирана на создание ракет, США и их сателлиты пытаются нарушить право Тегерана на оборону своей страны, сообщается 10 мая в заявлении иранского правительства. Правительство Ирана подчеркивает, что в стране не разрабатываются ракеты для применения оружия массового поражения - программа ракетной обороны Ирана рассчитана на конвенциональное вооружение: "США и их союзники… не могут накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе на нашу ракетную оборону, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта Навязанной войны (так в Иране называют войну с Ираком - прим.)", - указано в сообщении. Такие действия США открыто нарушают международное право, в частности 51 статью устава ООН о праве государств на самооборону.



Кроме того, комментируя подозрения "США и их сателлитов" в подчинении Сирии влиянию Ирана, официальный Тегеран отмечает, что поддержка, оказанная правительству Сирии, достигла нужного эффекта в борьбе с террористами и экстремистами. И никаких "иранских баз" и "иранских ракет" в сторону Израиля не было, ограниченный же контингент иранских военных советников находится в САР согласно двустороннему соглашению между Дамаском и Тегераном, по просьбе законного сирийского правительства.



Что же касается действий сил ПВО Сирии, то, по мнению Ирана, Дамаск имеет законное право защищать себя от израильской агрессии, заявил 11 мая пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Кассеми иранскому телевидению, сообщает французское издание Le Figaro. Он также осудил международное сообщество за молчание, которое позволяет Израилю действовать так, как заблагорассудится. "Иран решительным образом осуждает нападение против Сирии. Молчание международного сообщества лишь способствует этой израильской агрессии", - заявил Кассеми.



Здесь еще раз хочется напомнить - в прошлом году, причем вопреки утверждениям премьер-министра Израиля Нетаньяху, израильский министр обороны Либерман, пусть и нехотя, но официально признавался - нет в Сирии иранского военного присутствия. Сообщение (почти дословно) от 28 ноября израильского ресурса mignews.com: "Либерман заявил, что "непосредственного военного присутствия Ирана в Сирии в настоящее время нет". Комментарии главы оборонного ведомства противоречат заявлениям Нетаньяху, который неоднократно предупреждал об усилении позиций Тегерана в Сирии. "В Сирию периодически приезжают иранские советники и специалисты, однако непосредственного военного присутствия Ирана на сирийской территории пока нет. Все страны региона осознают, что мы - самая сильная держава на Ближнем Востоке", - заявил Либерман в интервью Ynet 28 ноября. Сейчас же шеф оборонного ведомства Израиля беспрекословно повторяет бредни Нетаньяху. Когда врал миру Либерман - 28 ноября 2017 г. или сейчас, когда разыгрывается новый этап американо-изральской агрессии, как против Сирии, так и против Ирана?



Самая важная часть иранской реакции на заявления Трампа - мнение военного командования. 10 мая все высокопоставленные иранские военачальники приветствовали решение Трампа. Выступая на конференции, начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Багери сказал, что СВПД был нежелателен для иранской нации с самого начала, но народ "принял это с великодушием", сообщает Tehran Times. "Мы столкнулись с режимом, который даже не соблюдает свою подпись", - заметил Багери и сказал, что иранские военные рады - наконец, их предостережения о том, что США нельзя ни в коем случае верить, услышит весь мир.



Командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Джафари также приветствовал выход США из ядерного соглашения. "Я лично поздравляю США со "злым выходом" из соглашения, которые не имели доверия изначально, - сказал он. - Это не новый инцидент, и он не будет иметь решающего влияния на наши национальные интересы в любой области". Иными словами, иранские военные и КСИР рады - у них развязываются руки.



11 мая, по иранской традиции, с массовым протестом выступило уже население Ирана. Примечательно, но американское The Associated Press вкратце осветило эти антиамериканские и антиизраильские выступления, правда, приукрашивая действительность. По данным агентства, "во многих городах Ирана" идут массовые акции протеста, и "тысячи иранцев скандируют антиамериканские лозунги, многие из демонстрантов выражают "искреннюю злость" на решение главы Белого дома". Не тысячи - многие миллионы, и митинги охватили буквально все более или менее крупные города Ирана. Митинги фактически вылились в форму демонстрации готовности военизированного ополчения "Басидж" незамедлительно встать рядом с армией и КСИР в случае начала войны. Все это прекрасно заметно на видеокадрах и видеороликах, которые массово размещали в интернете различные иранские пользователи сети.



Ничего нового - может сказать энное количество интересующихся развитием ирано-американских и ирано-израильских отношений экспертов. В принципе, да - почти каждый год на годовщину оккупации Иерусалима в Иране также проходят антиамериканские и антиизраильские демонстрации и митинги, сжигаются флаги. Однако сегодняшние "дела" качественно отличаются от предыдущих лет - и мы возвращаем читателей в начало данного материала, где сообщали о победах на выборах в Ливане и Ираке именно шиитских политических партий и организаций. Мы не сомневаемся, что сирийский президент знает о лживости заверений Либермана, что "Асада пощадят", если он "выгонит иранцев и особенно генерала Солеймани". В Дамаске давно оперируют данными разведслужб Ирана, хотя бы по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и точно знают, что Израиль причастен к созданию этой террористической группировки. В Сирии точно знают также то, что именно благодаря вмешательству Ирана и активности главкома спецназа "Кодс" КСИР Ирана Кассема Солеймани с Сирией не было покончено в 2014 году. Стало быть, есть уверенность в том, что Асад не поддастся ни на шантаж, ни на обещания Израиля "не убивать" сирийского президента.



Иранцы останутся в Сирии. Может быть, даже расширят свое присутствие, учитывая масштабы возрастания вовлечения и чувства безнаказанности у Израиля. Проблема США и Израиля как раз и состоит в том, что "шиитский пояс", чего они боялись и к противостоянию с которым они призывают остальной мир как минимум с 2014?15 гг., после парламентских выборов в Ливане и Ираке стал непреодолимой реальностью. И вопрос больше не в том, будет ли в Сирии править Асад или нет. У США и Израиля только один выход - начать войну со всем "шиитством" мира. То есть - перейти, образно говоря, к конфессиональному расизму.



