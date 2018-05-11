Украинский нацизм как форма ненависти

00:57 14.05.2018 АНДРЕЙ УВАРОВ



Болезнь, вирус которой не исчез после разгрома гитлеровской Германии



Что бы ни уверяли "институты украинской памяти", о чем бы ни вспоминали "выжившие герои" запрещенной в России УПА, какие бы мифы ни штамповало украинское телевидение, но украинский нацизм, известный как бандеровщина, на самом деле – не идеология. Украинский нацизм – это форма ненависти. Ненависти прежде всего к России. Если брать шире – ненависти к москалям, жидам, ляхам, мадьярам.



Теоретическое обоснование украинского нацизма (или "украинского интегрального национализма") показывает, что все идеи Михновского, Донцова, Сциборского и прочих заимствовались у западных идеологов крайне правого толка. Идеологически украинский интегральный национализм был вторичен. Достаточно бегло пролистать "труды" Михновского или Донцова, чтобы в этом убедиться.



Ментальная привычка украинцев искать виновного в соседе, что широко отражено в народном фольклоре, стала наиболее доступной для сельских жителей формой понимания и выражения национальной ненависти. Существует две специфические черты украинского нацизма. Если социальной базой классического (германского) нацизма были "лавочники", "фронтовики" и мелкие буржуа, то социальная база украинского нацизма – селяне, в том числе переехавшие в города. Если классический нацизм был преимущественно антикоммунизмом, то украинский нацизм пророс из полонофобии и русофобии. Эти две черты отличают и сегодняшний украинский нацизм, питательной средой которого являются "студенты шо приехали з району".



Ненависть есть, а установки на конструктивное созидание нет. В итоге украинский нацизм лучше всего освоил традиционное для себя дело – практическое выражение ненависти к "иному". Главным объектом их ненависти стали Победа советского народа в Великой Отечественной войне и праздник 9 Мая – символы сокрушительного поражения нацизма.



У этой ненависти есть и исторические предпосылки. Пиком подъема украинского нацизма как политического явления стали годы Второй мировой войны, когда, как уверяют историки, "украинцы ушли в схроны". Однако, во-первых, не украинцы, а гуцуло-галичане, а во-вторых, "в схроны" они уходили раньше по другим причинам ("пацификация", коллективизация, мобилизация). Это уже позже вырытые норы стали убежищем "повстанцев". А пока западенцы (гуцуло-галичане) сидели в своих норах, украинцы обороняли Севастополь, Москву, Сталинград, гнали немцев на Курской дуге и освобождали Киев.



В то же время украинские нацисты признают, что воевали на стороне Третьего рейха в составе 14-й Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische Nr. 1), 75-летие которой на днях отмечала Украина, а также в составе спецчастей вроде батальона "Нахтигаль" и батальона "Роланд", подчинявшихся 2-му отделу управления абвера, и в различных вспомогательных частях и шуцманбатальонах. Сегодня хорошо известно, что украинский 118-й Batalion Schutzmannschaft, набранный из боевиков Буковинского куреня ОУН сжег белорусскую Хатынь. Украинский нацизм с гордостью признает свое участие в войне на стороне Гитлера, "особую историческую роль" которого выделяет СБУ, а генпрокурор Луценко публично хвастает, что нашел своего двойника в ваффен-СС.



О родословной украинского нацизма свидетельствует и то, что власти Третьего рейха выпустили на свободу все руководство ОУН [организация запрещена в РФ], которое немцы сохраняли в VIP-блоке "Целленбау" лагеря Заксенгаузен. "Это был один из парадоксов в отношениях гитлеровцев и оуновцев", – отмечает польский историк Эдвард Прус в книге "Heros spod znakutryzuba" (Варшава, 1985): Бандера, Мельник, Стахив, Ленкавский Андриевский, Тюшка, Климишин, Ильницкий и еще 300 кадровых руководителей ОУН, откормленных и подготовленных немцами, были отпущены для сопротивления наступающей Красной армии.



Однако "национальный подвиг за Гитлера" – это не для Запада, это, так сказать, "для внутреннего пользования". Потому-то испугался не санкционированного Западом (как бывает в Прибалтике) празднования юбилея дивизии СС "Галичина" директор УИНП Вятрович. Потому пропагандисты и стали распространять нелепую в своей фантастичности версию, согласно которой украинские нацисты якобы "были единственной в мире "третьей силой", сражавшейся одновременно против Гитлера и против Сталина". Версия тоже для внутреннего пользования, ибо во Второй мировой войне воевали две силы и никаких "третьих" не существовало. Националисты, греческая ЭЛАС, польская Армия Крайова, сербские четники были врагами коммунистов, но подчинялись своим эмигрантским правительствам, сидевшим в Британии.



В результате получается грандиозный пропагандистский бред: с одной стороны, прогерманская позиция украинских наци описана даже в украинских школьных учебниках (История Украины. 1914-2014 гг. Материалы к учебнику для учащихся общеобразовательных школ под редакцией А. Козицкого), с другой стороны, жителям Украины пытаются внушить, что "их" нацисты якобы активно боролись с гитлеровцами.



Украинские нацисты до войны сделали ставку на рейх и оставались ему верны вплоть до мая 1945-го, только потом они отдались "новым победителям". Так сделали и германские нацисты. Англо-американцы заботливо вывозили из разгромленной Германии не только создателя "оружия возмездия" фон Брауна, но и руководителей широкой антисоветской вооруженной подпольной сети. Украинские нацисты, для которых Победа 1945 года стала и военным, и политическим крахом, сопротивлялись яростно, пока не были уничтожены или не стали сотрудничать с МГБ. И тогда советское руководство допустило серьезную ошибку: болезнь не вырвали с корнем, а лишь подлечили. Вирус сберегли и возбудили, а десятилетия спустя он вновь поразил Украину.



И если "правый ренессанс" в Европе сопряжен с появлением новых политических форм, то украинский нацизм повторяет своих прародителей даже в деталях – от эстетики и символов, до методов и смыслов. А главный смысл украинского нацизма, как уже сказано, – ненависть к России и всему русскому. И в первую очередь, как сказано, ненависть к Великой Победе. Через три четверти века эта ненависть не прошла, она снова прорастает, как пырей, который надо уничтожать с корнями. Источник - Фонд Стратегической Культуры

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