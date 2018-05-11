 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.05.2018
01:19  "Конец сезона". Казахстанский режиссер Жаннат Алшанова покоряет Каннский кинофестиваль
01:01  Китай и Тайвань: искусство воровать союзников, - С.Мануков
01:00  США и Израиль сплотили всех шиитов Ближнего Востока в борьбе против себя
00:57  Украинский нацизм как форма ненависти
00:45  Хашары в Узбекистане отныне будут проводиться только с разрешения президента
00:44  Победа сторонников Башара Асада в Ливане и ее стратегические последствия, - Д.Минин
00:08  Как Поднебесная стала главным рынком современного искусства
00:00  Выход США из ядерного соглашения с Ираном бьет по Европе, - Д.Седов
Воскресенье, 13.05.2018
19:42  Взрывы прогремели в трех церквях Индонезии: 9 человек погибли, 40 ранены
16:44  Тельман Гдлян: "Мне предлагали пост генпрокурора Узбекистана"
11:52  Смогут ли США воевать на два фронта? - К.Душенов
11:51  "Список Медведева": подробный разбор персоналий в "новом" Росправительстве, - М.Делягин
11:48  Дочь кузнеца Шамахмудова посетила памятник семье и поблагодарила узбекский народ
11:46  Как России не запутаться в ближневосточных альянсах, - С.Тарасов
11:45  Великая Отечественная война: большая помощь от маленькой Монголии
10:11  Новым премьером Малайзии стал старый Махатхир Мохамад (92 года!)
09:25  Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова во 2-й раз побила Пабельо и стала ЧМ
08:51  Ядерный демарш США дает РФ краткосрочную выгоду, - И.Субботин
08:32  Рожденная резолюцией. Благодаря и вопреки чему 70 лет назад на Ближнем Востоке утопия стала реальной страной, - В.Бейдер
08:14  Уроженец Чечни-"солдат ДАИШ" устроил резню прохожих в Париже
08:13  ЕвроДом-3. Евровидение-2018 выиграл очередной фрик - Барзилай из Израиля (видео)
08:07  "Русский мир" Берлина и "Ночные волки", - Die Welt
07:38  Зачем Трамп начал раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке? - Михаил Хазин
07:27  В Узбекистане освобожден из заключения еще один правозащитник – Фахриддин Тиллаев
05:45  ЦБ РФ скупает доллары вопреки указанию Путина. У Набиуллиной другой начальник
00:38  Запад уверен: Россию сдаст либеральная верхушка
00:36  За месяц до необычайного саммита в Сингапуре
00:35  Чьи интересы предала Россия в Сирии? - Ю.Баранчик
00:19  Для "очистки киберпространства" в Китае создали Национальную федерацию интернет-компаний
00:09  "Они долго меня пытали...", - вышедший из узб-узилища журналист Бобомурод Абдуллаев
00:04  Донбасс: враг будет разбит! - Андрей Бабицкий
Суббота, 12.05.2018
23:01  В Сирии зачищен от джихадистов "Растанский котел" на севере провинции Хомс
22:49  Умер российский политолог и пиарщик Игорь Бунин
20:53  Рамазан в Казахстане наступит в этом году 17 мая
14:41  На улицах Ташкента появились очаровательные сотрудницы УБДД в кокетливых кепи (фото)
12:53  "Бессмертный полк" в Москве, - Эрик Ханымамедов
12:20  Слава баррелю! Россию снова завалит сверхдоходами от нефти и газа
11:47  Бехзод Мусаев назначен и.о. председателя Налогового комитета Узбекистана
11:42  В Ираке стартовали выборы в парламент: 6990 кандидатов на 329 мест
11:37  Одноглазые аримаспы - самые загадочные древние обитатели ЦентрАзии, - "Э-К"
11:35  Экс-премьер Италии Берлускони полностью реабилитирован. Не крал!
11:31  Экс-премьеру Малайзии Наджибу Разаку (другу Елбасы) запретили покидать страну. Будут сажать?
10:04  Первую пандемию чумы (25 млн жертв) в Европу принесли гунны из Евразии
09:07  Суд в Египте оправдал 4-летнего мальчика, обвиненного в секс-домогательствах
08:07  Миллиардер из Китая Энг Лэп Сэн приговорен в США к четырем годам тюрьмы за подкуп двух сотрудников ООН
07:48  Ирак готовят к жизни после "Халифата", - "Къ"
07:26  В ставке "великого хана" Трампа, - Э.Лимонов
Пятница, 11.05.2018
21:09  Кыргызы-строители автобана Китай-Каспий забастовали на Иссык-Куле. "Лонг Хай", зарплату давай!
20:59  "Хамское отношение и угрозы". Что происходит на месте будущего строительства Ташкент-Сити
20:48  Сирия. Детский мат Кремлю? Или игра еще не сыграна? - А.Жилин
20:10  Ну, за Искусство! Портрет президента С.Жээнбекова из гвоздей и ниток сделал художник А.Джаналиев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украинский нацизм как форма ненавистиУкраинский нацизм как форма ненависти
00:57 14.05.2018

АНДРЕЙ УВАРОВ

Болезнь, вирус которой не исчез после разгрома гитлеровской Германии

Что бы ни уверяли "институты украинской памяти", о чем бы ни вспоминали "выжившие герои" запрещенной в России УПА, какие бы мифы ни штамповало украинское телевидение, но украинский нацизм, известный как бандеровщина, на самом деле – не идеология. Украинский нацизм – это форма ненависти. Ненависти прежде всего к России. Если брать шире – ненависти к москалям, жидам, ляхам, мадьярам.

Теоретическое обоснование украинского нацизма (или "украинского интегрального национализма") показывает, что все идеи Михновского, Донцова, Сциборского и прочих заимствовались у западных идеологов крайне правого толка. Идеологически украинский интегральный национализм был вторичен. Достаточно бегло пролистать "труды" Михновского или Донцова, чтобы в этом убедиться.

Ментальная привычка украинцев искать виновного в соседе, что широко отражено в народном фольклоре, стала наиболее доступной для сельских жителей формой понимания и выражения национальной ненависти. Существует две специфические черты украинского нацизма. Если социальной базой классического (германского) нацизма были "лавочники", "фронтовики" и мелкие буржуа, то социальная база украинского нацизма – селяне, в том числе переехавшие в города. Если классический нацизм был преимущественно антикоммунизмом, то украинский нацизм пророс из полонофобии и русофобии. Эти две черты отличают и сегодняшний украинский нацизм, питательной средой которого являются "студенты шо приехали з району".

Ненависть есть, а установки на конструктивное созидание нет. В итоге украинский нацизм лучше всего освоил традиционное для себя дело – практическое выражение ненависти к "иному". Главным объектом их ненависти стали Победа советского народа в Великой Отечественной войне и праздник 9 Мая – символы сокрушительного поражения нацизма.

У этой ненависти есть и исторические предпосылки. Пиком подъема украинского нацизма как политического явления стали годы Второй мировой войны, когда, как уверяют историки, "украинцы ушли в схроны". Однако, во-первых, не украинцы, а гуцуло-галичане, а во-вторых, "в схроны" они уходили раньше по другим причинам ("пацификация", коллективизация, мобилизация). Это уже позже вырытые норы стали убежищем "повстанцев". А пока западенцы (гуцуло-галичане) сидели в своих норах, украинцы обороняли Севастополь, Москву, Сталинград, гнали немцев на Курской дуге и освобождали Киев.

В то же время украинские нацисты признают, что воевали на стороне Третьего рейха в составе 14-й Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische Nr. 1), 75-летие которой на днях отмечала Украина, а также в составе спецчастей вроде батальона "Нахтигаль" и батальона "Роланд", подчинявшихся 2-му отделу управления абвера, и в различных вспомогательных частях и шуцманбатальонах. Сегодня хорошо известно, что украинский 118-й Batalion Schutzmannschaft, набранный из боевиков Буковинского куреня ОУН сжег белорусскую Хатынь. Украинский нацизм с гордостью признает свое участие в войне на стороне Гитлера, "особую историческую роль" которого выделяет СБУ, а генпрокурор Луценко публично хвастает, что нашел своего двойника в ваффен-СС.

О родословной украинского нацизма свидетельствует и то, что власти Третьего рейха выпустили на свободу все руководство ОУН [организация запрещена в РФ], которое немцы сохраняли в VIP-блоке "Целленбау" лагеря Заксенгаузен. "Это был один из парадоксов в отношениях гитлеровцев и оуновцев", – отмечает польский историк Эдвард Прус в книге "Heros spod znakutryzuba" (Варшава, 1985): Бандера, Мельник, Стахив, Ленкавский Андриевский, Тюшка, Климишин, Ильницкий и еще 300 кадровых руководителей ОУН, откормленных и подготовленных немцами, были отпущены для сопротивления наступающей Красной армии.

Однако "национальный подвиг за Гитлера" – это не для Запада, это, так сказать, "для внутреннего пользования". Потому-то испугался не санкционированного Западом (как бывает в Прибалтике) празднования юбилея дивизии СС "Галичина" директор УИНП Вятрович. Потому пропагандисты и стали распространять нелепую в своей фантастичности версию, согласно которой украинские нацисты якобы "были единственной в мире "третьей силой", сражавшейся одновременно против Гитлера и против Сталина". Версия тоже для внутреннего пользования, ибо во Второй мировой войне воевали две силы и никаких "третьих" не существовало. Националисты, греческая ЭЛАС, польская Армия Крайова, сербские четники были врагами коммунистов, но подчинялись своим эмигрантским правительствам, сидевшим в Британии.

В результате получается грандиозный пропагандистский бред: с одной стороны, прогерманская позиция украинских наци описана даже в украинских школьных учебниках (История Украины. 1914-2014 гг. Материалы к учебнику для учащихся общеобразовательных школ под редакцией А. Козицкого), с другой стороны, жителям Украины пытаются внушить, что "их" нацисты якобы активно боролись с гитлеровцами.

Украинские нацисты до войны сделали ставку на рейх и оставались ему верны вплоть до мая 1945-го, только потом они отдались "новым победителям". Так сделали и германские нацисты. Англо-американцы заботливо вывозили из разгромленной Германии не только создателя "оружия возмездия" фон Брауна, но и руководителей широкой антисоветской вооруженной подпольной сети. Украинские нацисты, для которых Победа 1945 года стала и военным, и политическим крахом, сопротивлялись яростно, пока не были уничтожены или не стали сотрудничать с МГБ. И тогда советское руководство допустило серьезную ошибку: болезнь не вырвали с корнем, а лишь подлечили. Вирус сберегли и возбудили, а десятилетия спустя он вновь поразил Украину.

И если "правый ренессанс" в Европе сопряжен с появлением новых политических форм, то украинский нацизм повторяет своих прародителей даже в деталях – от эстетики и символов, до методов и смыслов. А главный смысл украинского нацизма, как уже сказано, – ненависть к России и всему русскому. И в первую очередь, как сказано, ненависть к Великой Победе. Через три четверти века эта ненависть не прошла, она снова прорастает, как пырей, который надо уничтожать с корнями.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526248620
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  