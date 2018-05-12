В Киргизии признали "экстремистским" и заблокировали музыкальный сервис SoundCloud

00:47 14.05.2018 Стали известны причины блокировки в Киргизии популярной онлайн платформы для размещения музыки и аудиозаписей SoundCloud. Октябрьский районный суд Бишкека в октябре 2017 года признал сервис "экстремистским". Об этом говорится в ответе суда на запрос издания Kloop.kg.



В нем сказано, что решение было вынесено по заявлению Генеральной прокуратуры Кыргызстана. Одновременно такое же решение принято в отношении сервиса LiveLeak и нескольких сайтов, посвященных запрещенным религиозным течениям. Какие именно записи, размещенные на SoundCloud, привели к этому запрету, остается неизвестным. Из сообщения следует, что решение суда касается всех материалов сервиса: "Запрещено хранение, перевозка и распространение размещенных на этих сайтах публикаций, материалов, атрибутики и символики, в том числе и размещение в сети Интернет на территории Кыргызской Республики", - сказано в сообщении.



Руководитель юридической компании "Прецедент" Фатима Якупбаева отметила, что надзор за исполнением такого решения невозможен: "Как они это будут исполнять? Изымать мобильные телефоны у граждан и заставлять удалять музыку и SoundCloud?"



На сервисе размещается музыка как начинающих, так профессиональных исполнителей, а также подкасты и аудиорепортажи, выпуски радио "Азаттык" и другие материалы. Сайт был заблокирован большинством провайдеров и перестал открываться в начале 2018 года, хотя для некоторых пользователей он остается по-прежнему доступным.



Как сообщил отдел информации генеральной прокуратуры Киргизии в январе, в 2017 году органами прокуратуры республики было заблокировано 159 веб-сайтов за распространение информации экстремистского и террористического характера - очевидно, в их числе оказался и SoundCloud. В 2016 году заблокированных по этой причине сайтов было 86. В 2015 году в республике пытались блокировать сайты, содержащие "сведения интимного характера".



Напомним, что решением того же Октябрьского суда Бишкека, вынесенным 9 июня 2017 года, на территории Киргизии заблокирован сайт информагентства "Фергана". В 2018 году Кыргызстан резко ухудшил позиции в рейтинге свободы, опустившись сразу на 9 пунктов - с 89 на 98 место. Источник - Kloop.kg

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