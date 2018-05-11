Хашары в Узбекистане отныне будут проводиться только с разрешения президента

00:45 14.05.2018 В Узбекистане хашары (субботники) будут проводиться на добровольных началах и только на основании соответствующего акта за подписью президента страны Шавката Мирзиеева или распоряжения правительства о проведении всенародного хашара. Об этом говорится в постановлении Кабмина "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан", сообщают узбекские сми.



В документе прописаны и другие ограничения по вопросу проведения общественных работ. Так, субботники на производстве будут устраиваться исключительно на территории организации, в которой трудятся привлеченные к работам граждане. То есть, не предусматривается выезд коллектива в парки, на улицы и прочее. Также запрещается проведение хашаров вблизи автомобильных трасс, водоемов, в прибрежных зонах, на крышах зданий, на стройплощадках и прочих опасных объектах, где имеется риск причинения вреда жизни и здоровью людей.

Если хашар организуется органами самоуправления граждан, то общественные работы проводятся в добровольном порядке и исключительно на территории соответствующей махалли (квартала, общины).

Кроме того, в рамках хашаров можно заниматься благоустройством, озеленением и приведением в порядок своих рабочих мест. Категорически запрещено принудительно привлекать граждан к строительно-ремонтным и сельскохозяйственным работам, а также другим видам общественных работ.



Необходимость регулирования проведения субботников обоснована также частыми фактами использования принудительного труда при благоустройстве государственных объектов. Например, перед визитом президента страны Шавката Мирзиеева в Ташкенте медиков заставили заниматься уборкой парка "Ашхабад". Громкий общественный резонанс вызвала смерть молодой учительницы в Самаркандской области, погибшей в результате ДТП, когда педагогов согнали благоустраивать придорожную территорию.

Ранее сообщалось, что министерству труда Узбекистана поручено подготовить предложения об ужесточении ответственности должностных лиц за незаконное привлечение граждан к принудительным общественным работам. Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526247900

Новости Казахстана

