Победа сторонников Башара Асада в Ливане и ее стратегические последствия, - Д.Минин

00:44 14.05.2018 На прошедших 6 мая парламентских выборах в Ливане, проведенных почти после десятилетнего перерыва, убедительную победу одержали сторонники Башара Асада.



Особенности ливанской квотной избирательной системы таковы, что президентом в ней всегда должен быть христианин-маронит (сейчас это Мишель Аун), пост главы правительства занимает мусульманин-суннит (Саад Харири), председателем парламента является мусульманин-шиит (Набих Берри). В реальности полномочия высших должностных лиц в стране довольно ограничены, и поэтому наиболее важным при определения курса Ливана является то, кому принадлежит большинство в парламенте. Из 128 депутатов парламента по квоте христиан всех ветвей избирается ровно половина, остальные 64 депутата идут по квоте мусульман. Внутри этих общих квот имеются подквоты для более мелких групп, но это не означает, что все они выступают сплоченно, межконфессиональные и межнациональные коалиции в Ливане далеко не редкость.



Вот и на этот раз победила коалиция "Хизбаллы", собравшей практически все голоса шиитов и части маронитов из партии "Свободное патриотическое движение", возглавляемой президентом Мишелем Ауном.



У "Хизбаллы" в парламенте будет 67 мест, больше 50%. Сокрушительное поражение потерпела прозападная коалиция "Будущее" Саада Харири, сына убитого в покушении Рафика Харири. Ее присутствие в парламенте будет ограничено 20 депутатами вместо прежних 33. Тем не менее предполагается, что по квоте для суннитов Саад Харири сохранит пост премьер-министра. Правда, имея в парламенте незначительное меньшинство, он будет связан по рукам и ногам, в то время как спикер-шиит, по сути, обретет полномочия главной фигуры в государстве. Вероятно, им вновь станет союзник "Хизбаллы" из партии Амаль Набих Берри. Былое соперничество этих движений к настоящему моменту сменилось тесным сотрудничеством, а связи с Дамаском у Берри не менее прочные, чем у шейха Насраллы.



Утешением для многих западных комментаторов явилось то, что произошло некоторое перераспределение сил внутри христианской маронитской общины. Партия М. Ауна утратила многие голоса, снизив свое представительство в парламенте с 27 до 21 места. Зато их нарастила другая маронитская группировка "Ливанские силы" Самира Джиджи, который является самым непримиримым врагом Асада среди всех видных политиков Ливана. Вместо 8 депутатов Джиджи будет иметь 15. Однако противникам Дамаска радоваться особенно нечему. Это в прямом смысле пиррова победа. Коалиция, возглавляемая "Хизбаллой", все равно имеет большинство в парламенте. Сокращение в этой коалиции удельного веса христиан-маронитов, возглавляемых Мишелем Ауном, означает лишь снижение влияния этой общины на общегосударственные дела в целом.



Рост популярности "Хизбаллы" в ливанском обществе, безусловно, является следствием ее успешного участия в сирийской войне, где она проявила себя едва ли не как самая эффективная и героическая сила. Теперь после победы на выборах вопрос о ее разоружении, на котором, в частности, настаивал Саад Харири, наверняка будет снят с повестки дня. Скорее всего, восторжествует позиция М. Ауна, который считает, что военное крыло "Хизбаллы" является частью общего оборонительного потенциала Ливана.



Для западной коалиции и Израиля, повышающих ставки в противостоянии с Ираном, это плохие новости. Им следует ожидать, что в случае развязывания открытой войны против Тегерана, они получат ответ не только с территории Сирии, но также и из Ливана. "Хизбалла", изгнавшая в начале 2000-х гг. со своей территории мощные силы израильского ЦАХАЛа (достаточно сказать о подбитых ею тогда более 50 новейших танков "Меркава"), в состоянии вновь доставить израильтянам немало неприятностей.



Военные эксперты Израиля приходят к выводу, что их страна полностью утратила рычаги воздействия на политику Ливана и потеряла там всех своих сторонников. Не случайно израильский министр образования, правый политик Нафтали Беннетт заявил, что отныне Израиль не видит разницы между "Хизбаллой" и ливанским государством, а посему будет относиться к этому государству соответствующе. Правительство Нетаньяху нервничает, упорно не замечая, что оно само поставило себя в такое положение из-за ошибочного курса в Сирии.



Итоги выборов в Ливане – это и поражение Саудовской Аравии, которая, по многим оценкам, пыталась в них активно вмешаться, но безуспешно. Очевидно, что неуспех политиков-суннитов на этих выборах объясняется обеспокоенностью остальных сегментов ливанского общества большим количеством присутствующих в стране беженцев из Сирии. По разным оценкам, их насчитывается от 1 до 2 млн. Это в большинстве своем сунниты, которые в случае их интеграции в Ливане могут в корне изменить его политико-демографическое лицо с непредсказуемыми последствиями для государственной стабильности. Такого не хочет никто, даже союзник Харири маронит Самир Джиджи.



В то же время в результате выборов, вероятно, получит дополнительный стимул российско-ливанское сотрудничество, в том числе по военной линии. Между Москвой и Бейрутом достигнута договоренность о соответствующих поставках из России на сумму в 1 млрд долл. До сих пор осуществлению этой договоренности не очень способствовал Саад Харири, но игнорировать волю парламента он больше не сможет. Эксперты предсказывают, что путь к подписанию оборонного соглашения между Москвой и Бейрутом практически расчищен. Директор Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте Майя Яхья заявила, например, что Ливан может призвать Россию положить конец "насилию и риторике, которые способны ввергнуть страну и регион в новую войну, в которой США четко заняли свою сторону". По ее мнению, многие ливанцы ждут от России, что она сдержит обострение напряженности между Ираном и Израилем и предотвратит вспышку нового конфликта в Ливане.



Сюрпризом выборов для многих явилось и возвращение во власть многих прямых сторонников Башара Асада и даже его личных друзей, занимавших важные посты в государственной иерархии Ливана в период пребывания там сирийского военного контингента. Так, депутатом стал бывший глава разведки Ливана и близкий к Башару Асаду шиитский генерал Джамил аль-Сайед (Jamil al-Sayyed). В новой расстановке сил в стране ему, видимо, будет принадлежать немалая роль. К тому же лагерю относится и Фейсал Карами (Faisal Karami), сын бывшего премьер-министра страны Омара Карами.



Это говорит о том, что ливанцы солидарны с правительством Сирии в его борьбе с силами терроризма и экстремизма. Хорошо, если бы на Западе правильно оценили значение ливанских выборов как выражение настроений народов Ближнего Востока и не пытались осложнить наметившийся процесс прекращения сирийского конфликта.



Дмитрий МИНИН | 10.05.2018 | Источник - fondsk.ru

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