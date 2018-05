Как Поднебесная стала главным рынком современного искусства

Чжан Хуань, "Живой Конфуций". Музей искусств Рокбанд, Шанхай. Углеродное волокно, акрил, стальной каркас

Фото: Rockbund Art Museum



У российского и китайского рынка современного искусства много общего: оба отталкивались от советского прошлого, оба прошли через разгон художественных выставок бульдозерами, оба в связи с этим вызывали любопытство Запада. Вот только китайский рынок через пять-семь лет после зарождения стал крупнейшим в мире, а российский так и остался в зачаточном состоянии. Как китайские художники вдруг стали дороже Уорхола, разбиралась обозреватель "Ъ" Екатерина Дранкина.



Охотники на китайское



В преддверии недавней выставки Art Basel Hong Kong один из самых влиятельных галеристов в мире Марк Глимчер (несколько лет назад получил право управления арт-империей от отца - легендарного Арни Глимчера) открыл в Гонконге новую галерею Pace. Это уже третья галерея семьи в Китае и вторая в Гонконге. А первая появилась десять лет назад на территории знаменитой арт-зоны 798 (бывший оружейный завод) в северо-восточной части Пекина.



Рядом с галереями Глимчера - другие акулы мирового арт-бизнеса: Иван Вирт с Hauser & Wirth, Дэвид Цвирнер, Фабьен Фринс с F2 Gallery и еще десятки имен, европейских и китайских. В Китае сейчас одних только аукционных домов более полутора тысяч, и это, на минуточку, половина всех аукционных домов в мире.



Арни Глимчер пришел в Китай, конечно, далеко не первым из западных арт-дилеров, и цены на китайское актуальное искусство уже тогда, в 2008-м, были высокими. В тот год состоялся первый аукцион Christie’s в Гонконге, в результате которого самым дорогим художником Китая оказался Юэ Миньцзюнь.



Очередная картина художника со смеющимися китайцами (это его фирменный сюжет - мужчины смеются у него, когда их расстреливают на площади Тяньаньмэнь, смеются мертвые, смеются с бомбой в руках) была продана за рекордные на тот момент $4,1 млн. Но с тех пор цены выросли еще больше: на прошедшей в конце марта Art Basel Hong Kong китайский классик Чжан Дацянь (картина "Цветы персика весной") был продан за $34,9 млн, всего же на аукционе было продано искусства на $466,5 млн - для аукционного дома это пока что лучший результат за 2018 год.



Появившись на растущем рынке не так уж и рано, Арни Глимчер, тем не менее получил хороший кусок этого пирога. Например, права на эксклюзивное продвижение на Западе еще одной "голубой фишки" китайского совриска - Чжан Хуаня. Этот художник стал известен своими перформансами: он сидел, обмазавшись медом, возле общественной уборной, ходил в костюме из мяса и ребер убитых животных.



В последние годы он живет в Нью-Йорке, создавая картины, скульптуры и инсталляции менее провокативные и больше связанные с традициями Китая. Примером может служить его гигантский Конфуций, купленный Музеем современного искусства в Шанхае.



Глимчер к раскрутке художника подошел основательно: первая же его выставка в Нью-Йорке десять лет назад стала важным светским событием: улицы Челси были заполонены нарядными велорикшами, развозящими коллекционеров от одной галереи к другой.



"Западный нарратив в значительной степени закончился, а китайский только начался",- говорил в одном из интервью Арни Глимчер, объясняя, что его стратегия - "привлекать к себе лучших художников, оставаясь главным игроком в городе".



Пекинская художественная сцена, по словам Глимчера,- самое захватывающее творческое приключение, которое ему доводилось видеть начиная с 60-х годов. Учитывая, что до того 80-летний галерист был свидетелем и иногда участником взлета Энди Уорхола, Виллема де Кунинга, Марины Абрамович, это его высказывание дорогого стоит.



Еще больший по сравнению с Глимчерами кусок пирога достался тем, кто пришел в Китай раньше и распознал великих, когда им было чуть-чуть за двадцать. Например, бывший посол Швейцарии в Китае (1995–1999) Ули Зигг и бельгийский миллиардер Гай Улленс де Шотен.



Гай Улленс приехал в Пекин еще в начале 80-х, когда будущие звезды цинического реализма, политического попа, объединения "85 Новая волна" и Шанхайской группы юных художников радовались стодолларовой купюре куда больше, чем теперь они радуются своим Ferrari и виллам.



"Я встретил молодого еще Ай Вэйвэя, Ван Кэпина, Лю Сяодуна - они были первыми, кто решил жить своей собственной жизнью и больше не работать на государство, не обслуживать интересы пропаганды,- вспоминал Гай Улленс в интервью The Wall Street Journal.- Как-то мы провели с ними целый день в гробнице императора династии Мин, которую они сами обнаружили и раздобыли от нее ключ. Я снабжал их каталогами Sotheby’s и Christie’s…"



В результате этого общения у супружеской четы бельгийских миллиардеров - Гай и Мириам Улленс - сформировалась одна из крупнейших коллекций китайского искусства. В 2007 году супруги основали в арт-зоне 798 музей Ullens Center For Contemporary Art (UCCA), который называют китайским МоМА. А в 2011-м они продали свою коллекцию на Sotheby’s Hong Kong за $48,7 млн. Почти четверть выручки обеспечил триптих Чжан Сяогана "Вечная любовь".



Швейцарец Ули Зигг начал ездить в Китай задолго до Гай Улленса и коллекцию в итоге собрал еще большую - 2500 картин 300 художников. Позже он почти всю ее подарил или продал гонконгскому музею М+.



Государство - двигатель искусства



В год продажи знаменитой коллекции Гай Улленса, по данным портала Artprice, китайский рынок искусства оказался на первом месте в мире. На его долю в 2011-м приходилось 33% продаж в мире искусства, на долю США - 30%, на Великобританию - 19%. Учитывая подростковый возраст китайского рынка (десятью годами ранее его просто не было, а в 2006 году на него приходилось менее 5% мировых продаж), поверить в это лидерство было сложно.



В принципе эти цифры действительно были не вполне точными. Artprice подсчитывает только объем аукционных торгов, а в Китае картины продаются именно на аукционах, в то время как на Западе большая часть сделок происходит через дилеров и продажи в галереях.



Следует помнить и о том, что на пьедестал в 2011-м Китай взобрался с огромным количеством подделок (с тех пор, говорят, их стало поменьше). Например, только в 2011 году на аукционах было продано рекордное количество пейзажей Чжан Дацяня - на $550 млн. Известно между тем, что в Китае существует несколько десятков подпольных артелей, специализирующихся на подделках умершего в 1983 году классика.



Тем не менее фантастический бум продаж китайского искусства, случившийся с 2009 по 2011 год,- это неоспоримый факт. Китайское стало модным - в цене были и уехавшие из Китая художники, и оставшиеся на родине. Вместе с современным искусством поднялись цены на каллиграфию, фарфор, соц-арт и даже на "красную классику" - пропагандистское искусство эпохи Мао, против которого соц-арт и прочие направления современного искусства бунтовали.



Вслед за рекордным 2011-м последовал провал на 30% в следующем году, отбросивший Китай на третье место после США и Великобритании, потом еще четыре года стагнации, а уже в 2017-м слабый фунт и сильный год продаж в Китае позволили Поднебесной снова выйти на второе место в мире.



Как же это случилось? Что за кульбит такой проделал китайский рынок за какие-то три-четыре года, позволивший ему закрепиться на лидирующих позициях в мировом рейтинге? Конечно, заслуга мировых коллекционеров и арт-дилеров в этом кульбите очень велика, но в еще большей степени лидерство у англосаксов вырвали сами китайцы.



Прежде всего - китайское правительство.



Поворот в сторону современного искусства в китайских чиновничьих головах происходил драматически, но верно. В 1989 году, одновременно с бойней на площади Тяньаньмэнь, была разогнана знаковая для современного искусства Китая выставка "Китай/Авангард", а также уничтожена бульдозерами главная на тот момент пекинская арт-колония Юаньминъюань.



Но постепенно, видя интерес западных ценителей и желая имиджа более продвинутого государства, китайское правительство стало к художникам внимательней. Им отводились целые кварталы для творчества, создавалась инфраструктура, выделялись гранты и прочее.



Конечно, цензура существует и сейчас. Например, китайское правительство давно пытается запретить художникам использовать голову Мао в их творчестве, а градостроители заявляли о намерении снести новую художественную Мекку - арт-колонию Сонгжуанг. Тем не менее Сонгжуанг художники отстояли, голову Мао не использует только ленивый, а если и слушаются призывов сверху, то только в маркетинговых целях.



Вот уже который год изгаляются над образом великого кормчего скульпторы братья Гао: то снимут с него голову - якобы во исполнение партийной воли, то наденут, то приделают ему женскую грудь, то демонстративно разобьют памятник.



Китайское правительство - само по себе важный центр арт-жизни. Главный аукционный дом на китайском рынке и третий по оборотам в мире - Poly Auctions, часть крупнейшего в стране государственного холдинга China Poly Group Corporation, производителя танков и самолетов.



Известный коллекционер и писатель Дональд Томпсон в своей книге "Супермодель и фанерный ящик. Шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства" утверждает, что компания в своем стремлении раскручивать рынок проявляет невиданную в этом мире щедрость, предлагая консигнантам авансы до 80% от суммы, а покупателям - кредиты до 100% на приобретение. Другие дочерние и сестринские компании Poly Group Corporation являются покупателями на аукционах. Даже Народная армия Китая активно скупает картины современных художников.



Второй по оборотам аукционный дом в Китае - частная Сhina Guardian. Основательницей этой компании является дочь бывшего генсека партии Чжао Цзыяна. Следует напомнить, правда, что Чжао выступал против силового метода разгона демонстраций, был снят с должности за слишком мягкую позицию и следующие 15 лет жизни провел фактически в заточении.



Всего же при содействии или при участии государства в Китае было создано более полутора тысяч аукционных домов. Содействие государства активной торговле искусством и продвижению его за рубеж - это и есть основной вклад в создание рынка. В России, например, ничего подобного государство никогда не предпринимало - в частности, еще и поэтому рынка у нас как такового нет.



Поддерживая собственные аукционные дома, к иностранным мейджорам китайское правительство относилось весьма настороженно. Главные мировые аукционные дома Sotheby’s и Christie’s были допущены на китайский рынок совсем недавно - сначала им пришлось довольствоваться гонконгской сценой, на пекинскую их пустили сильно позже и в партнерстве с китайскими участниками.



Впрочем, в июле 2016 года крупнейшим акционером Sotheby’s стал китайский страховой гигант Taikang Life, таким образом, на этом участке борьбы взаимопроникновение состоялось к обоюдному удовольствию.



Картина - лучшая взятка



Другая внутренняя движущая сила рынка - миллиардеры, концентрация которых в Китае самая высокая в мире (с 2016 года китайских миллиардеров насчитывается больше, чем американских). Традиционно китайцы, конечно же, покупают китайское - и не скупятся. В результате этих аттракционов щедрости китайцы потеснили в рейтинге самых дорогих художников Энди Уорхола и Клода Моне - их места заняли Ци Байши и Чжан Дацянь.



В последние годы китайские коллекционеры образумились и начали в меру разумения покупать и западное искусство. Главным образом - знакомое. Например, портрет Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола на аукционе Sotheby’s купил за $12,7 млн земляк великого кормчего, пожелавший остаться неизвестным.



Самые дорогие работы современных художников



Топ-30 самых дорогих картин современных художников (с конца XIX века по настоящее время), проданных в 2017 году. Рейтинг составлен на основе исследования Art Basel and UBS "The Art Market 2018" при помощи компании Everal (организатор мероприятий и консультант по современному искусству).



Возглавляет список картина Ци Байши (1864–1957), "Двенадцать горизонтальных экранов", продана за $141 млн на аукционе Poly China, Китай



Коллекционировать искусство в китайском высшем обществе престижно и модно. Бывший таксист, а ныне владелец страховых и инвестиционных компаний Лю Ицянь купил в 2015 году на аукционе картину "Лежащая обнаженная" Амедео Модильяни за $170 млн. Возглавляющий китайский список миллиардеров Ван Цзяньлинь, основатель строительного холдинга Wanda Group, купил картину Пикассо "Клод и Палома" за $28 млн.



Известным коллекционером был осужденный недавно за взяточничество на 18 лет эксцентричный автомобильный дилер Ян Бинь. Этот предприниматель и не скрывал, что скупает картины на аукционах больше не для себя, а для спекуляций. Но не исключено, что и для взяток тоже.



В китайском языке даже есть специальный иероглиф, обозначающий понятие "изящное взяточничество". Термин стал особенно актуален после начала кампании Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией - без коррупции жить как-то непривычно, а взятки вошедшим в цену искусством отследить сложнее. Источник - Коммерсант

