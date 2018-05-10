Выход США из ядерного соглашения с Ираном бьет по Европе, - Д.Седов

00:00 14.05.2018 И делает Вашингтон ненадежным партнером в глазах всего мира



8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и подписал меморандум о возобновлении экономических санкций против ИРИ. Компании, имеющие экономические связи с ИРИ должны прекратить сотрудничество с Исламской Республикой в течение 180 дней или их будут ждать "серьезные последствия".



Несмотря на то, что выход США из многостороннего соглашения с Ираном был объявлен заранее, он вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Европейские союзники США до последнего момента надеялись, что американский президент последует голосу разума. Европейцы понимают, что оттеснение Ирана в разряд "изгоев" развязывает руки Израилю для авиационных рейдов против иранских объектов и масштабной воздушной войны против частей КСИР и "Хизбаллы" в Сирии. Следом – новый виток военной эскалации и неизбежное увеличение потока беженцев в Европу.



Многие американские эксперты задаются вопросом: делает ли выход из соглашения Америку более безопасной и стоит ли это риска вызвать вражду к себе союзников? Агентство NBC пишет: "Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Тереза Мэй пытались довести до американского президента свои озабоченности и предлагали дополнительные переговоры по ограничению иранских ракетных программ и противодействию "иранской поддержке терроризма". Это было серьезное изменение позиции европейцев. Сделка далась с таким трудом, что до этого они отказывались от каких-либо новых переговоров. Однако Дональд Трамп не пожелал посчитаться с их мнением, заявил о "высшей степени" экономических санкций [против Ирана], нанеся тем самым серьезный удар по Европе".



Бывший президент США Барак Обама назвал решение Трампа "заводящим в тупик" и отметил, что министр обороны Джеймс Мэттис относится к специалистам, которые считают соглашение работающим. Обама считает, что соглашение, которое он выторговал, остановило иранскую ядерную программу, отличается самой глубокой степенью контроля и не имеет отношения к другим проблемам, в создании которых обвиняют Тегеран.



Однако Трамп следует советам Джона Болтона и Майка Помпео, которые, вероятно, полагают, что экономика Ирана не выдержит санкций "высшей степени" и под влиянием роста социального недовольства иранский режим падет. Они, видимо, также уверены, что Иран, опасаясь совместного удара США и Израиля, не решится возобновить свою ядерную программу.



Как в европейских столицах, так и в Вашингтоне противники отказа от ядерной сделки заговорили о том, что Трамп компрометирует веру в договороспособность Соединенных Штатов. Администрации, которая сначала заключает договоры, а потом из них выходит, перестанут верить даже те, кто были ей верны. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, наверное, следует хорошо подумать, прежде чем садиться за стол переговоров с Трампом. Некоторые комментаторы сожалеют, что в США нет закона, который бы запрещал подобные маневры.



Председатель комитета по иностранным делам Сената США, республиканец Эд Ройс заявил, что "полученные Ираном 100 миллиардов долларов в результате снятия санкций уже не вернуть, так же как и не мобилизовать наших союзников на враждебную политику против Тегерана. Зубную пасту не затолкать назад в тюбик, время изменилось". Сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк считает, что выход США из соглашения с Ираном делает США ненадежным партнером в глазах всего мира. Председатель комитета по вооруженным силам республиканец Мак Торнберри говорит: "Главный вопрос заключается в следующем: что случится, если США из сделки выйдут? Выгонит ли Иран со своей территории инспекторов, которые давали нам понимание происходящего?"



Однако советчики Трампа, которым глава Белого дома последовал, настаивают, что президент принял "хорошее решение". Хотя один из этих советчиков Джон Болтон в свое время стоял у истоков войны в Ираке, которую сложно отнести к успехам американской внешней политики. "Мы делаем глобальное усилие, санкции достигнут полного эффекта, и мы напомним иранскому режиму о дипломатической и экономической изоляции, которая является результатом его безоглядной и подлой активности", – заявил другой советчик Майк Помпео.



В Европе пытаются смягчить последствия принятого Белым домом решения. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини говорит, что выходом США из соглашения само соглашение не разрушено и может продолжать действовать. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нужно будет договариваться с Ираном о "более масштабном соглашении". Канцлер ФРГ Ангела Меркель не добавляет к ранее сказанному ничего нового, но ее отказ присоединиться к Вашингтону говорит о многом.



Что касается Ирана, он занял конструктивную позицию. Как заявил президент Хасан Роухани, Тегеран намерен продолжить выполнять соглашение, готов начать с остальными участниками переговоры о новых условиях реализации достигнутых ранее договоренностей и выйдет из соглашения лишь в том случае, если переговоры провалятся. В случае провала Иран вернется к программе обогащения урана.



Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании намерены встретиться с представителями Ирана в ближайший понедельник. Цель встречи – обсуждение созданной ситуации и судьбы соглашения.



Всеобщую обеспокоенность вызывает навязчивое повторение Тель-Авивом и Вашингтоном тезисов о том, что Иран поддерживает терроризм, дестабилизирует Ближний Восток и обманывает весь мир, не отказавшись якобы от планов создания атомной бомбы. Сразу после объявления Трампом о выходе из сделки с Ираном Израиль произвел новую ракетную атаку на иранские объекты в Сирии. Израильским властям в населенных пунктах на Голанских высотах указано приготовиться к использованию бомбоубежищ. Части израильской армии приведены в повышенную готовность "на случай нападения".



Предчувствие войны усиливается.

Дмитрий СЕДОВ | 10.05.2018 Источник - fondsk.ru

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