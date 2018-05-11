Взрывы прогремели в трех церквях Индонезии: 9 человек погибли, 40 ранены

19:42 13.05.2018 Взрывы прогремели в трех церквях на острове Ява в Индонезии. Число погибших при взрывах возросло до девяти, 40 человек пострадали, сообщает издание Jakarta Globe.

"Бомбы разорвались в трех церквях в Сурабае, Восточной Яве, утром в воскресенье 13 мая. Полиция подтвердила (гибель - прим. автора) одного террориста-смертника. Жертвы и пострадавшие на данный момент: девять погибших, 40 раненых", - говорится в сообщении газеты.



Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.15 утра по местному времени (08.15 по времени Бишкека), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут.

Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо). Нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.

Полиция оцепила места происшествия для дальнейшего расследования. Источник - ca-news.org

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